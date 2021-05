Axel Kicillof afirmó que la provincia de Buenos Aires “va a adherir” a las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández, en cuanto a la extensión de las restricciones en varios puntos del país hasta el 21 de mayo, debido al crecimiento de contagios de Covid-19.

Al mismo tiempo, disparó contra la oposición, al asegurar que “no es momento de forzar discusiones” ni de “tomar decisiones en base a encuestas”, porque no están en campaña electoral.

“En la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. El DNU del Presidente es ley y lo vamos a respetar”, manifestó Kicillof.

En su exposición remarcó además que la región atraviesa “una situación complicadísima”. “Esto es muy distinto, por su velocidad y gravedad, a lo que pasó en la primera ola, y se asemeja a lo que pasó en las segundas olas de Europa”, graficó el gobernador bonaerense.

En ese sentido, destacó que “por las medidas efectivas que se tomaron, la curva paró de crecer y en la provincia de Buenos Aires se está notando un leve descenso”. “Los esfuerzos que hicimos tuvieron resultados contundentes”, subrayó.

“Esas medidas que la oposición decía que no iban a servir, funcionaron. Pero no alcanza. Porque esta enfermedad en 10.000 casos produce entre 250 y 300 muertos. Conformarse con esto significa resignarse a vivir con cientos de muertes por día y yo no estoy dispuesto. Hay que seguir trabajando para bajar los casos”, agregó.

Kicillof manifestó, en paralelo, que “las nuevas cepas están circulando de manera extendida en la Ciudad y el Conurbano. El 60 por ciento de las muestras fueron cepas de Manaos y británica. Son más contagiosas y más mortíferas”.

Entre varias nuevas medidas, el gobernador bonaerense adelantó que comenzarán a llevarse a cabo “controles en los accesos a la Provincia, principalmente desde la Ciudad de Buenos Aires”, donde, por caso, se tomará la temperatura.

Además, comentó que “se va a implementar un sistema de multas que tiene que ver con el incumplimiento de normas dictadas en pandemia”.

“Esto se va a hacer a escala municipal, el dinero después retorna al Municipio. Pero los municipios tienen que adherir al decreto provincial para que en sus distritos se pueda aplicar la fiscalización e imponer las sanciones y multas. Los que hayan adherido en la etapa anterior, y también lo deben hacer con esta nueva norma”, comentó Kicillof.