El Dr. Marcos Val, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de nuestra ciudad, dictó una medida cautelar en la que le ordenó al Banco Provincia ajustar con topes y readecuaciones de cuotas a vencer los préstamos UVA tomados por un empleado municipal de General Lavalle.

El fallo hace hincapié, entre otros puntos, en la diferencia entre la expectativa inflacionaria al momento en que los clientes contrataron los préstamos y la que se tomó en cuenta para establecer las cuotas.

El ciudadano solicitó, como medida cautelar anticipada, que se disminuya a la proporción establecida en el Decreto 484/87 el descuento en sus haberes, que en concepto de pago de cuota de préstamo, realiza el Banco de la Provincia, Sucursal General Lavalle.

En el mismo manifiesta que debido al incremento que se ha verificado en el valor de la UVA, la incidencia que el monto de la cuota del crédito tiene en sus ingresos ha llegado a ser el ochenta por ciento (80%) en agosto de 2018, por ejemplo, y al ochenta y cinco por ciento (85%) por ciento en el mes de septiembre de 2019.

Si bien era un dato cierto que los créditos UVA actualizarían su monto en base al CER, el cual tiene en cuenta el índice de precios al consumidor, índice que refleja la inflación, la ley de presupuesto nacional, durante todos los años en los que ha estado en vigencia la línea de créditos UVA, previó un índice inflacionario mucho menor que el que en definitiva se ha tenido en igual período. Es decir que el Estado promovió y comprometió, con todo el peso que tiene que lo haga el Estado, una situación económica muy distinta de la que luego se verificó en la realidad.

Así en el año 2017 el presupuesto estimó una inflación del 15%. Para el año 2018 la inflación fue prevista en el 15,7% promedio. Mientras que para el año 2019 la inflación se estableció en el 23%.

Sin embargo para esos mismos períodos la inflación fue del 25% para el año 2017, del 47,6% para el 2018 y se estima que alcanzará al 52,8 % para el año en curso.

Antes de la resolución, Val realizó una última consideración “mucho se ha hablado en estos días de que la justicia cambia al ritmo del poder en Argentina, que “se apoya siempre del lado que calienta el sol”. Esa afirmación, como toda generalización es mala y desacertada, si bien podría ser aplicable a determinados jueces tristemente célebres, la cantidad que ellos son resulta insignificante ante los miles de jueces que forman parte del poder judicial en todo el País, sea en la justicia federal u ordinaria. Me gustaría seguir profundizando en el tema, pero no es propio es este acto procesal, solo diré que lo decidido no tiene que ver con un cambio de gobierno, que esta es la primera vez que me toca expedirme sobre la cuestión aquí traída, y que decisiones similares ya he adoptado con anterioridad, por ejemplo en los autos “Operadora de La Costa c/ Arcos Dorados s/ Medidas cautelares” de trámite por ante este mismo juzgado y secretaría”.

Finalmente el Juez Val resuelve como medida cautelar innovativa que las partes renegocien los términos del crédito bancario en condiciones que el mismo pueda ser abonado por el deudor, para lo cual contarán con un plazo de noventa días a partir de la notificación de la presente.

El monto de la cuota que deberá abonar el ciudadano al Banco de la Provincia de Buenos Aires, no podrá tener una incidencia superior al veinte por ciento (20%) del salario bruto que el deudor percibe como empleado del Municipio de General Lavalle.