En el Club Ever Ready se jugó la etapa local de beach voley, los ganadores que representarán a Dolores el 8 de agosto en Pinamar son: en masculino categoría sub 16 Juan Francisco Rojas – Nicolás Bianchi, sub 18 Santiago Campos Campos – Santiago Urquijo. En femenino sub 16 Iara Stolowich – Emilia Camarena, sub 18 Morena Lupo – Tatiana Villegas. En universitarios masculino Juan Martín Díaz – Gregorio Rípodas.

A su vez en la Pileta Climatizada se realizó la segunda fecha de la etapa local de natación de los Juegos Juveniles Bonaerenses, todos los clasificados pasan a la etapa zonal que se realizará el 14 de septiembre en Villa Gesell.