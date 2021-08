La Secretaría de Deportes informó que se jugó la etapa regional de tenis de los Juegos Juveniles Bonaerenses en las canchas del Polideportivo, participaron los representantes de Castelli, La Costa, Guido, Lezama y Dolores.

Resultaron finalistas los dolorenses Axel Messi sub 18, doble femenino Victoria Parodi Arrechea – Juana Villasol, Sub 16 Single femenino Amalia Bellino, Sub 16 doble masculino Gerónimo Ribe – Valentino Gerónimo Riva, Universitario masculino Facundo Stuz y Universitario femenino Emilia Issel.

Lugar y fecha de la final Bonaerense todavía a confirmar.