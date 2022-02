La Elección será el próximo domingo 27 de marzo, pero se logró Lista única, de manera que sólo falta oficializar con un acto administrativo el nombramiento del Dr. Juan Pablo García como Presidente del Partido Justicialista de nuestra ciudad.

Destacó las gestiones del Dr. Meckievi, el Dr. Lovari y también la presidencia en el PJ del Dr. Celasco, y anticipo que va a trabajar por una unidad en base a lo que une a los distintos espacios, con el objetivo de proyectar un rumbo mejor para Dolores.

“Estoy muy feliz, muy contento de que podamos empezar a construir un camino en unidad, en armonía. Estoy seguro que mi rol será lograr que todos quienes sienten una afinidad con el Justicialismo, vuelvan a estar en la casa de todos. Nuestra idea es ir reconstruyendo los puentes que se rompieron en algún momento, volver a sentarnos todos en pie de igualdad para pensar todos juntos en Dolores”.

¿Cómo se trabaja sobre las diferencias?

Soy un convencido de que las diferencias en el plano nacional y provincial se tendrán que dirimir en otro lugar. Lo más importante acá es que en el Partido Justicialista de Dolores se discuta una estrategia local con todos los sectores. Acá no hay espacios que estén excluidos, somos los que estamos formalmente en el Partido, que vamos a estar siendo elegidos el próximo 27 de marzo; pero aquellos que no están en la lista y comparten nuestra idea, van a ser parte en pie de igualdad.

¿Qué necesita recuperar hoy el PJ Dolores?

Tenemos que recuperar la mística del Peronismo ganador, la mística de un Peronismo que supo darle las más grandes alegrías al pueblo de Dolores. Estaba leyendo Diario Compromiso y veía como hace 20 años se inauguraba, de la mano de la gestión del Dr. Meckievi, la red de gas. El gas llegaba de la mano del Justicialismo. Recordaba planes de viviendas gestionadas por Meckievi, otras por Lovari, y que a los vecinos no se les pedía un solo peso más del que correspondía. Había un estado municipal que hacía obras que a los frentistas no les costaba nada.

¿Considera que el Peronismo como gobierno en Dolores fue superador?

Definitivamente. En su momento el Peronismo pudo poner a Dolores en un contexto de la región muy importante. La Educación era el rol central, lo mismo la Salud, y otras localidades tomaban como referencia en materia sanitaria a Dolores. Todo eso se ha ido perdiendo. Tenemos que recuperar el Partido para todos, pero a partir de ahí generar las propuestas para construir el Dolores futuro, que tiene que ser mucho más integral, generando oportunidades a los chicos –que se siguen yendo-. Un Dolores que tiene que avanzar en un proceso de ser una ciudad productiva, de generar puestos de trabajo. Lo que dignifica a la gente es el trabajo, y para eso necesitamos un municipio mucho más activo que el actual. Institucionalizar el partido, invitar a todos a participar, generar cursos de formación, de capacitación, que vuelvan profesionales a pensar hacia donde tiene que ir Dolores. Esos son los desafíos que tenemos para el futuro.

¿Por dónde se empieza?

En esta etapa van a saldarse las heridas, de reconstruirse los vínculos, para hacernos fuertes, recuperar la vitalidad que tuvo el Partido, como un espacio de reflexión sobre hacia donde tiene que ir Dolores. Y posteriormente convocar a todos los sectores, independientemente claro de su visión nacional y provincial. Nosotros tenemos claro cuál es nuestra visión provincial y nacional, yo soy funcionario de la Nación. Pero con nuestro espacio solo no alcanza. Si queremos construir una alternativa real, responsable y concreta de cara a 2023, tenemos que entender que debemos convocar a otros sectores, que son Justicialistas como nosotros, pero no hemos venido transitando el mismo camino en el plano electoral.

¿Qué has aprendido en todos estos años y cuál es tu objetivo como nuevo Presidente del PJ Dolores?

Milito en el Justicialismo desde que tengo uso de razón, acompañando distintos proyectos. Y todo ese andamiaje que se va dando con el tiempo te da una visión, una perspectiva, una enseñanza. Y uno a esas enseñanzas y visiones que le deja el pasado, tiene que tomarlas y enfocarse en los puntos de unión, de futuro. Nuestro rol va a ser reconstruir los puentes que se han roto en el pasado. Y mirar para el futuro, porque soy un convencido de que los distintos espacios del Peronismo tenemos más puntos en común que puntos de desencuentro. Lo que viene va a ser eso. Reconstruir los puentes, reconstruir un Peronismo abierto, la institucionalidad del Partido. Y un Partido que no sea sectario ni excluyente sino que pueda trabajar institucionalmente con otras organizaciones, civiles, clubes e instituciones intermedias. Un Partido abierto a la comunidad como lo fue con Lovari y Meckievi, eso es lo que queremos retomar.

¿Qué repercusión tuvo en estos días?

He recibido muchos mensajes y llamados de partidarios y extrapartidarios que también se han puesto a disposición. Esto es muy sano. Y revalorizo lo que se hizo hasta ahora en la gestión a cargo del Partido de Facundo Celasco, que tuvo un rol muy importante. Hay que sostener esas cosas, actividades culturales, deportivas, que se venían haciendo. Desde nuestra óptica le daremos lo que consideramos que le falta. El camino es tomar y trabajar junto a todas las miradas diversas que hay en el Justicialismo, los puntos que tengamos en común, para generar un proyecto virtuoso. Que al Peronismo vuelvan a asociarlo con la palabra “Ganar”.

¿El 27 de marzo los afiliados pueden ir a votar?

Si bien es muy importante que tengamos una lista de unidad, me parece muy importante que los afiliados, los adherentes, tengan la posibilidad de concurrir y manifestar su voluntad de acompañar esta lista, que intenta ser lo más amplia posible. Somos conscientes de que hay sectores que no están, o no quisieron estar. Pero a partir de lo que pensamos hacer vamos a convocarlos y volver a convocarlos a todos. El objetivo es trabajar en un Partido que necesita la unidad.