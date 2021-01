El referente local del Frente de Todos, Juan Pablo García, habló en Radio City y contó su visión del estado actual de Dolores, los desafíos del peronismo y sus deseos para 2021.

El peronismo y un posible candidato

“Soy militante del peronismo desde que tengo uso de razón, pero tenemos que trabajar para llegar a la unidad, es el único camino. Sin unidad vamos a repetir los mismos errores y resultados”.

“Dentro de la unidad hay que consensuar un proyecto de ciudad que nos convoque y con ese proyecto interpelar a otros sectores de la ciudad. Son nuestras dos columnas vertebrales”

“Hay que mirar lo que hicieron en el pasado Lovari y Meckievi, que además de gestionar supieron incorporar otros sectores. Tenemos que estar todos a la altura, sin mezquindades”.

“El peronismo tiene muy buenas individualidades, pero hasta ahora la suma de ellas no nos permitió formar un equipo. Tenemos que aprovechar nuestra heterogeneidad y usar para bien las diferencias, para así generar una candidatura sólida que nos permita hacer algo distinto a lo que hace Etchevarren. No es ganar por ganar, es ganar para cambiarle la vida a la gente”.

Situación actual en Dolores

“El Ejecutivo local hizo agua en el tratamiento de la pandemia: no se formó un comité de crisis, no se coordinó lo público con lo privado, el sistema sanitario colapsó. Actualmente no se gestionó la llegada de las vacunas, hicieron política berreta con la salud. Nosotros siempre hemos estado a disposición por nuestra cercanía con los gobiernos provincial y nacional, pero la visión actual es “lo hago yo o no lo hace nadie”.

“El presupuesto de 2021 marca las prioridades de gestión: 80% más para turismo, que es lo mismo que decir el Parque Termal, y sólo un 9% de aumento a la salud cuando es probable que se inicie la segunda ola de contagios, esas son sus prioridades. Es una aberración. Denota una falta de empatía importante”.

“El Municipio prioriza sólo el desarrollo el Parque Termal. Hay muchos déficits y cosas por hacer en política ambiental, educación, en cultura incluyendo a los artistas locales, etc.

“No es cierto todo lo que dice el Intendente, lo que no solucionó en 12 años no lo va a hacer en cuatro. En doce años no se hicieron viviendas de calidad, ni se le dieron casas o terrenos a quienes no son parte o votan a la actual gestión. No hay un plan integral con viviendas de calidad como no lo hay en ningún área. Se hacen cosas aisladas, desconectadas, sin ningún tipo de estrategia integral”.

“Respecto al incendio en el basurero, es una foto de lo que es la desidia municipal, hace diez días está así. Te venden una ciudad verde pero mientras tanto se incendia el basurero y se contamina el canal 9, que es un espacio importantísimo para muchos dolorenses”.

“Las salitas de atención primaria tenían una razón de ser, eran una asistencia en primera instancia, de salud y alimentaria. Ahora se centralizó todo en el Hospital y creció el caudal de gente allí, por lo que colapsó y empeoró la calidad de atención en salud para la gente”.

Desafíos para el futuro

“Tenemos que incluir a comerciantes, pymes, docentes, penitenciarios, tribunales. Está todo muy descuidado. Falta una visión integral de la ciudad. Tenemos una universidad en pleno crecimiento, carreras terciarias, una escuela técnica y otra agropecuaria que están olvidadas. Hay muchísimo por hacer”.

“Nuestros objetivos tienen que ser razonables, por eso es necesario formar equipos técnicos, incorporar profesionales específicos en cada área. Ahí va a estar el fuerte nuestro, profesionales y técnicos capacitados en cada área específica, algo que actualmente no existe”.

“En educación, gracias al plan Progresar, un total de 664 dolorenses recibieron su beca en los tres niveles: primario, secundario y terciario. En los próximos días, el Presidente y el ministro de Educación anunciarán nuevas mejoras en el plan. En educación siempre sabemos que no se trata de un gasto, sino de una inversión”.