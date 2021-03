El referente local del Frente de Todos, Juan Pablo García fue entrevistado por el Canal VCD, por Paola Atayro en “Dos por la Noticia”; en medio de una coyuntura dinámica por la evolución de la pandemia, el inicio del ciclo lectivo y las primeras discusiones sobre candidaturas para las legislativas de este año, el ex concejal dio su parecer sobre la actualidad local y nacional.

García que se desempeña como Director Nacional de Becas Educativas en el Ministerio de Educación, sostuvo “En este tiempo donde hay desocupación tenemos que apostar a este tipo de capacitaciones para quienes no eligen los estudios terciarios o universitarios. En los próximos días anunciaremos en Dolores cursos de formación profesional para oficios: maestro mayor de obra, electricista, plomero-gasista y demás capacitaciones con salida laboral rápida.

Es una forma de contestar a una demanda social. Si estás desocupado, lejos de tener que quedarte en tu casa lamentándolo, tenés que aprovechar estas herramientas para ingresar al mercado laboral”, amplió sobre el programa que tiene cada vez más inscriptos.

“Tuvimos un encuentro virtual con estudiantes de Enfermería del Instituto 26. Hay más de 100 inscriptos y todos van a estar becados, ha crecido mucho el número respecto a años anteriores. La Organización Mundial de la Salud estableció como óptimo cuatro enfermeros cada un médico, y en Argentina esa relación es de un enfermero cada un médico”, aseguró y cerró: “Eso convierte a Enfermería en una carrera estratégica y en Dolores tenemos la suerte de que se dicte a nivel tecnicatura, por eso decidimos acompañar esa formación con las becas y así emparejar la relación óptima en la cantidad”.

El referente del Frente de Todos no esquivó cuando se lo consultó sobre la actualidad de su partido: “Nuestro espacio político todavía debe resolver asuntos internos y luego hablar de candidaturas. En el oficialismo pasa lo mismo. El peronismo tiene que unificar criterios, por eso perdió tantas elecciones; además, muchos estamos ocupando lugares de gestión y primero tenemos que resolver los problemas de la gente. Nos debemos un debate mucho más profundo que el simple hecho de decir quién es candidato y quién no, y después de eso salir con una definición sólida y conjunta”.

“Para no acostumbrarnos a perder tenemos que hacer algo distinto: hablar de proyecto en vez de hablar de personas, por ejemplo. En nuestro espacio ninguno está de más pero nadie es indispensable tampoco”, aseguró y dio su parecer sobre la demanda del ciudadano dolorense: “La gente está pidiendo oxigenación, no sólo en nuestro espacio sino en general: que vengan nuevas ideas, nuevas caras y especialmente una nueva forma de hacer política. Buscar caminos distintos, no estar todo el tiempo confrontando, aprender a escucharnos, tanto a nivel local como provincial y nacional”.

García es a su vez Delegado Rectoral de la Universidad Atlántida (sede Dolores), y al respecto manifestó: “La incertidumbre de la pandemia hizo que muchos estudiantes que pensaban estudiar fuera de Dolores finalmente lo hagan acá. Todas las universidades arrancarán el primer cuatrimestre en forma virtual pero nosotros haremos un esfuerzo para que los inscriptos en Ciencias Económicas, Derecho y Psicología tengan presencialidad de manera escalonada. Trabajaremos en una eventual división si la vuelta a las aulas choca con el vacunatorio en el Campus”.

Respecto al rol de la casa de estudios en la actual pandemia, enfatizó: “En la pandemia pusimos a disposición la universidad para el aislamiento de casos leves y nunca fuimos escuchados, no podemos hacer de esto un River-Boca porque en el medio está la gente. Quienes gobiernan lo hacen desde una verdad absoluta, desatendiendo cualquier alternativa o propuesta que salga de nuestro espacio, eso es lo que tenemos que cambiar, sobre todo en cuestiones estratégicas como trabajo, salud o educación”.

“Estamos muy contentos con la calidad de la atención de los chicos en el vacunatorio, los abuelos están felices. La universidad es apta y está a disposición de la sociedad siempre. Y nunca dejamos de estar en contacto con vecinos, hacemos reuniones todas las semanas, escuchando demandas y explicando detalles del Procrear y el Progresar”, cerró.