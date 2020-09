“Vamos a potenciar las becas, acompañar a esas familias que hacen un enorme esfuerzo para que su hijas e hijos puedan estudiar. Vamos a contribuir a que se formen”, nos decía al iniciar la charla que mantuvimos con el Dr. Juan Pablo García, recientemente designado “Director Nacional de Becas Educativas”, área dependiente del Ministerio de Educación.

El cargo comprende algo tan vital para el desarrollo de las personas, como es el apoyo en el camino educativo, razón por la que lo consultábamos sobre si el nombramiento lo tomaba trabajando en una temática que conoce bastante.

“Si –decía-, la realidad es que el Ministro me convocó hace tiempo y esta semana tuve la confirmación a través de la publicación en el Boletín Oficial, donde salen las designaciones, la oficialización del cargo”.

- ¿Qué significa para usted la designación?

Un enorme orgullo como dolorense poder estar en un área tan importante en lo que hace a la educación, como es el acompañamiento en becas a los jóvenes para que terminen la secundaria, el terciario, o ir a la universidad. Me pone muy feliz poder estar conduciendo esa área tan importante del Ministerio de Educación. Y es importante saber en lo que tiene que ver con especializaciones en el exterior, maestrías, doctorados, postgrados, que también están bajo la órbita de esta Dirección Nacional de Becas, y por lo tanto eso me pone muy contento.

- Dentro de los programas de su área está “Progresar”, ¿qué nos puede contar?

“Progresar” abarca todo el sistema de becas que concentra el Ministerio a nivel país, los municipios y todos los tipos de becas. La más conocida, la más importante, que tiene más volumen y llegada a los jóvenes es la beca “Progresar”, que tiene unos cuantos años funcionando. Este año solo con “Progresar” se va a llegar a más de 560.000 jóvenes en todo el país. En Dolores ya hay más de 500 chicas y chicos que cobran esta beca y que están terminando el secundario, o el terciario, o en la universidad, muchos en Mar del Plata, La Plata o CABA. Y en este tiempo pudimos incorporar, no a todos pero si a una parte de jóvenes que cursa en la Universidad Atlántida Argentina. Nos parece muy importante que el “Progresar” vuelva a lo que fue años atrás, llegando a instituciones públicas y privadas. De alguna manera hacemos el acompañamiento en la terminalidad educativa.

- ¿Las instituciones privadas habían sido sacadas de la órbita del “Progresar”?

Si, tenía un enfoque en la institución y no en la realidad de las personas. Muchas veces, cuando se da la discusión entre lo público y lo privado, lo que hay que hacer es no generalizar. Muchas veces la gente de recursos va a la universidad pública, ocurre en nuestra ciudad con dolorenses que tienen oportunidad de estudiar en La Plata, CABA o Mar del Plata. Pero también hay realidades en institutos privados, como el Parroquial de Dolores, que es una institución privada donde también concurre gente que necesita acompañamiento económico; y el “Progresar” de alguna manera acompaña a esas personas.

- Un cambio de enfoque.

Completamente. “Progresar” está pensado de acuerdo a la situación socioeconómica de la persona, no es la situación socioeconómica de la institución. El acompañamiento es a la persona, no a la institución. Se confundían las cosas. El enfoque que queremos darle es a la persona, por eso con algunas condiciones y requisitos se abrió nuevamente para instituciones privadas de todo el país en nivel superior, o sea terciario y universitario.

- Dolores es polo educativo regional. ¿Hay que avanzar aún más en ese sentido?

Sin dudas, el desafío es fortalecerlo. Si tenemos en cuenta que Dolores tiene una tradición e historia de gran formador de educadores de la región, Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, etc., tenemos que retomar y potenciar esa tradición poniendo en valor nuestras instituciones, que tienen valor y prestigio y edificios que son un lujo. Aprovechar que tenemos educación técnica, agropecuaria, que tenemos una universidad. Hablé con el ministro (Nicolás) Trotta justamente del tema, que en Dolores tenemos que potenciar ese perfil, que cada vez venga más gente de la región a estudiar en nuestra ciudad en todos los niveles, fortaleciendo nuestra localidad como lugar de formación. En los últimos años no hemos sabido ponerlo en la región en el contexto que corresponde, en tanto oferta educativa. Nuestro rol es también ayudar a que Dolores recupere el lugar que tuvo en este sentido, de gran formadora y capacitadora en la región.

- ¿Qué tarea viene en el futuro cercano en este nuevo cargo?

Es el desafío de una Dirección nacional, donde hay que atender todas las instituciones, universidades, jóvenes que quieren ingresar, en todo el país. Este año tuvimos más de 850 mil solicitudes, de las que cobrarán una beca solo algo más de 500 mil, ya que la normativa impone un filtro con aquellas familias que ganan más que 3 salarios mínimos vitales y móviles, o no cumplen con algunos de los requisitos académicos. Por lo tanto debemos trabajar mucho en algo que no ha podido arrancar este año, que son las “Becas de Formación de Oficio”, que están bajo la órbita de esta misma Dirección.

- ¿Cómo harán, con quiénes las vincularán?

El año que viene vamos a apuntalarlo mucho, trabajando con las organizaciones gremiales que tienen centros de capacitación profesional. Habrá que articular con instituciones como la Cámara de Industria y Comercio. Tenemos un gran desafío con la educación. Tengo la posibilidad ahora estando a cargo de esta Dirección Nacional de Becas, de acercar todo lo que se pueda a nuestra comunidad, para que crezca de la mano de la mano de la educación. Es una oportunidad de poder dar muchas respuestas en nuestra ciudad. La idea para el año que viene, en marzo, cuando comienza la inscripción de becas “Progresar”, tener para primario, secundario Plan Fines, terciario y universidad, un acercamiento con los jóvenes, lo que no se ha podido ahora por la pandemia. El año que viene vamos a potenciar las becas para que pueda acceder más gente, acompañar a esas familias que hacen un enorme esfuerzo para que su hijo pueda estudiar. Vamos a contribuir a que se formen sus hijos.