Anoche a las 19:30 horas en la sede partidaria local, se llevó a cabo el acto de asunción de nuevas autoridades del PJ Dolores.

El ahora presidente, Dr. Juan Pablo García, estuvo acompañado por todos los integrantes de la lista de unidad, funcionarios e intendentes bonaerenses, y una gran cantidad de personas que fueron a manifestar apoyo.

Estuvieron el Diputado Provincial Juan Pablo De Jesús, el ex intendente de Dolores Luis Lovari, el Pte. Del PJ de Ranchos Juan Carlos Veramendi, el secretario de la Unidad Defensoría del Pueblo Marcelo Raciatti, el ex intendente de Gral. Lavalle Alfredo Goicoechea, el Pte. Del PJ de Gral. Guido Sebastián Bavio, el Pte. Del PJ de Ayacucho Juan Pedro Erreguerena, el concejal de Maipú Tomás Bozzano, el secretario Gral. De la Región VI, La Costa y Balcarce, del SOSBA Gustavo Linares, la concejal del FdT Dolores, Silvina Crespo Picco, y el Articulador Regional del Ministerio de Desarrollo Social, Simón Barraza.

Enviaron salutaciones al no poder hacerse presentes, el ex intendente y actual presidente del PJ de La Costa, Juan De Jesús, y el DR. Sebastián Tamagno.

Hubo especial agradecimiento para todas las personas que trabajaron en acondicionar y embellecer la sede partidaria, en especial a Lautaro Fernández, Matías Montoya, Lucía Casco y Rafael Vincenti.

Hicieron uso de la palabra Juan Pablo De Jesús, Juan Carlos Potín y Víctor Casanovas, coincidiendo todos en que la clave es unirse y mantener la fuerza de esa unión en el Peronismo, renovando y manteniendo a su vez la mística.

Se entregaron los certificados a cada integrante de la nueva comisión del PJ, y cerró el acto el DR. Juan Pablo García con las siguientes palabras:

“Hace un tiempo el Peronismo de alguna manera arrancó, tomó envión, rejuveneció, renació. El 27 de marzo hicimos una elección. No teníamos obligación de hacerla, pero con Juan Carlos, con Víctor, decidimos hacerla, a pesar de que había una lista de unidad. Porque entendimos que al Peronismo había que ponerlo de pie; conocemos el Peronismo movilizado, no paralizado. Entendimos que teníamos que convocar a la gente que quiere cambiar las cosas en Dolores, que teníamos que recuperar la mística que tuvo el Peronismo que ganó de la mano del Dr. Lovari y del Dr. Meckievi. Y me parece que ese es el Peronismo que tenemos que recuperar.

(…) Un momento muy complejo en el Peronismo de Dolores, donde venimos de disputas internas, de historias de desencuentros, de no hablarnos ni mirarnos a la cara. Y el 27 de marzo empezamos a trabajar en construir, a volver a mirarnos a la cara, a dejar de mirarnos de costado. Empezar a poner el Peronismo delante de las personas, porque cuando ponemos las personas adelante del Peronismo pasan las macanas. Y llevamos 14 años fuera del gobierno.

(…) El 27 de marzo nos dejo una gran enseñanza. No es que el Peronismo está derrotado, no es que esté agotado o sea perdedor. El peronismo necesita la unidad, necesita que nos miremos de frente, que nos digamos las cosas acá pero que salgamos a pelear todos juntos, a proponer. El Peronismo tiene sangre joven, historia, tradición. Tiene cuadros espectaculares para gestionar la ciudad. Pero lo vamos hacer acá, con todos los que estamos y forman parte del Consejo, que a partir de la semana que viene empieza a funcionar formalmente. Cada uno que asumió una responsabilidad, va a estudiar, planificar, ver la realidad, que estudien las problemáticas de los dolorenses, y que en el Partido se conformen los proyectos para que nuestros congresales puedan representar las ideas del Justicialismo.

(…) Venimos a acompañar, proponer, ayudar y contribuir. Para eso estamos acá. Los mil y pico de dolorenses que vinieron el 27 a convalidar la lista de unidad, nos dejaron un mandato, una exigencia. Y el que no tome ese mandato estará haciendo las cosas mal. La gente no vino ni por mí ni por el resto de quienes integramos la lista. ¿Saben por qué vino la gente? Porque hace mucho tiempo que estamos hablando de unidad. Y si no nos unimos vamos a seguir mirándola desde la televisión, vamos a seguir renegando. Porque el Peronismo cuando estuvo unido fue fuerte. Cuando gobernó con Luis Lovari y Tati Meckievi le dio muchas alegrías a los dolorenses, y esa mística es la que tenemos que recuperar. Necesitamos un Peronismo ganador, unido. Un Peronismo que sea el espacio de transformación de nuestra ciudad.

(…) Nosotros no venimos con revancha ni nada parecido. Venimos a proponer, a proyectar una ciudad, a colaborar. Y vamos a darle esa impronta. Vamos a tener un Peronismo de pie, funcionando con todas sus secretarías. Y como la carta orgánica del Partido está desactualizada, vamos a tener un área de medioambiente, ¿cómo no la vamos a tener? Si es uno de los grandes problemas que tiene hoy la sociedad. El PJ tiene que tener un área para pensar, proyectar y transformar la problemática de cientos y miles de mujeres que son sostén de hogar, que tienen que bancar a la familia, estudiar, salir a trabajar. El peronismo no puede dejar de tener un área de deportes, que vincule el deporte con los pibes y con el Estado. También vamos a hablar para delante de todas esas reformas que queremos hacer en Dolores.

Tenemos que construir un Peronismo moderno, sin olvidarnos de nuestra historia. El peronismo tiene que recuperar su historia y también proponer futuro. Porque el Peronismo siempre propuso, siempre fue para adelante, siempre fue reformista e incorporó derechos, sobre todo de los más vulnerables. Ese es el partido que queremos, un PJ que nos encuentre unidos, con una casa donde podamos encontrarnos, mirarnos a los ojos y a la cara. Y si tenemos que resolver alguna cuestión de forma la resolvamos acá. Y de acá todos para adelante, todos compañeros, todos unidos. Porque cuando nos dividimos nos ganan.

A partir de hoy me comprometo públicamente con todos los que están acá, con nuestros compañeros de la Sección, a hacer todo lo posible para empezar a construir ese camino que nos encuentre juntos. Empecemos a construir ese camino de una Dolores que tiene ganas de dejar atrás tantos años de muchas cosas que no nos gustan. Ese Peronismo que nos permita discutir el proyecto, el modelo de ciudad que queremos. Que nos permita decirnos a la cara como corresponde, bancárnosla, y salir para adelante todos juntos.

El compromiso que tomamos es ese, el de volver a recuperar la mística ganadora. ¿Y saben como se va a recuperar la mística ganadora? Acá con todos ustedes, con todos nosotros. Hoy nos tocará tener algún nivel de responsabilidad, después volveremos a ser militantes como lo hemos sido toda la vida. El que es Peronista lo es con o sin cargos. Tenemos que aprender a que se puede hacer política sin cargos compañeros y compañeras. A mí me tocó acompañar toda la vida y siempre lo hice feliz. Hoy me toca tener una responsabilidad que me la dieron todos ustedes.

Tenemos que empezar a mirar para adelante. Los invito a que construyamos desde el PJ la victoria que tiene que tener el Peronismo en 2023”