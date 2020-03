Cuadrangular del Argentino de Vóley este fin de semana con participación dolorense.

Si bien es inminente la definición del torneo COMPROMISO tuvo la posibilidad de charlar con Juan Esteban Rodríguez que juega en San Lorenzo de Almagro. Repasamos sus comienzos y este presente.

El dolorense Juan Rodríguez se prepara para el debut de su equipo en uno de los cuadrangulares que van definiendo el torneo en busca de la liga nacional. Ya tiene zona en la definición del torneo Argentino de vóley San Lorenzo de Almagro donde juega el armador dolorense Rodríguez

Del 6 al 8 de marzo en el estadio Centenario se realizará uno de los cuadrangulares del Argentino de Vóley, que tendrá al equipo de la Asociación Mutual Policial como anfitrión.

El dolorense que viene de Club de Amigos en el Vóley nacional en categoría de inferiores tras comenzar de la mano de Andrés Marti en Dolores para Independiente de en distintos nacionales y torneo juveniles bonaerenses sin dejar la ilusión de seguir juagando al beach voley donde hizo historia.

Se dio rápido ya que con 15 ya veía cual era su objetivo y con 17 ya alcanzó una parte de lo que pretende en esto del vóley profesional. Nunca se imaginaba esto y sobre todo siendo tan chico nos comentaba en el comienzo de la nota.

“Está claro que si uno quiere crecer siempre termina mirando a Capital ya que en el interior, en esta región es difícil encontrar el lugar para seguir creciendo a nivel nacional. No se le da tanta importancia al vóley, la mayoría busca club y se va para allá para seguir evolucionando”.

¿Cómo fueron los comienzos?

En Dolores de chico hacia taekwondo y básquet pero me terminé aburriendo y viendo a mi hermano jugar al vóley fue que comenzó todo. Fui un día al CEF con un par de amigos llegamos, me anime y acá estoy. Empezamos a competir, creo que juagamos dos o tres torneos juntos y me llamó Andrés Marti para juagar en Social y como lo tenía a mi hermano me animé y fui.

¿Cómo fue la continuidad dentro de este camino en el voley?

Cuando Social dejó la actividad pasamos todos a Independiente y ahí comenzamos a jugar nacionales y fue cuando hablaron con mi entrenador para que fuera a jugar a distintos equipos de nivel nacional. Y me anime, me fui a probar, quedé y así continuó todo.

¿Se notó el cambio?

Yo soy uno de los más chicos y ahora se nota el cambio. Es otro ambiente, si se falta a entrenamiento se enojan, lo toman con otra responsabilidad. Uno tiene que entrenar en serio. La mayoría son grandes y viven de esto y se hace todo de forma profesional.

Uno sabe que hay que seguir entrenando para afianzarse profesionalmente. Siempre nos dicen que hay que entrenar duro, pero no descuidar el estudio.

¿Tras este comienzo ahora vas paso a paso con todo?

Por ahora sé que tengo que potenciarme donde estoy. Por ahora tranquilo, pero sin dejar pasar si es que llega una oportunidad del exterior. Esa sería la chance que por ahora uno espera para pegar un salto importante. Sé que me gustaría irme. En la selección Argentina estuve un tiempo pero no llegue a jugar torneos.

¿Haces un repaso de todo, que analizas de todo esto que has logrado?

Yo hace unos cinco años prácticamente que estoy vinculado a nivel nacional con clubes de Capital, pero hace dos años que me fui de Dolores para lograr los objetivos que comenté. En este tiempo fue que se dio lo de San Lorenzo y ahora todo está centrado en esto.

Yo pensaba que esto se me iba a pasar a los 19-20 años pero llegó antes y ahora a darle con todo.

¿Y esto de San Lorenzo como llegó?

Fue el director deportivo del vóley de San Lorenzo que se fijó en mí y me dieron la oportunidad. Yo soy el segundo más chico de la liga.

Juego de armador, y la verdad más allá que sea alto para armador yo quiero jugar en ese puesto. No es fácil ser un armador alto, pero veo que interés del entrenador que siempre me está diciendo cosas para mejor. Tiene sus ventajas pero está claro que la mayoría no son tan altos para el puesto. El entrenador me exige mucho, es como que me está exprimiendo y eso a mi me gusta ya que hace que me consolide y aprenda cosas para poder aportar al juego.

¿Como te ves de armador?

En promedio soy un poco alto, pero también me da ventaja para sacar, para ir a bloquear.

Yo ya en Club de Amigos le decía al entrenador que quería jugar de armador. Ese puesto me encanta y es por eso que uno trata de lograr mejorar siempre.

¿Hay apoyo de los más experimentados y que expectativas hay en la liga?

Los mayores siempre nos apoyan y uno aprende de todos. Están ahí preocupados por los más chicos.

Los más grandes hablaron, los pilares del equipo y ellos lo ven al equipo con muchas chances de ascender a al A1 donde está el equipo de Tinelli, presidente del Club.

Estamos confiados, salimos segundos en nuestra zona y en estos días jugamos este cuadrangular en Formosa. Es este cuadrangular, uno más y semifinal y final. Estamos bien como te decía y creo que se va a dar. Estamos llegando bien y tengo mucha fe.

¿Hablando de lo personal estrictamente, contame de un día tuyo?

Tipo 10 me levanto, desayuno algo sano. Y almuerzo bien, nos acomodamos con la comida con mi compañero, ya que no vivo solo. Después nos juntamos con amigos, ya que entreno de tarde. Tipo 18.00 horas voy al gimnasio. Después voy al entrenamiento termino tipo 11 de la noche y de ahí para casa a cocinar y descansar. Hasta hay tiempo antes de dormir para el “celu” y tipo 2 de la mañana caigo rendido.

¿No habrá sido fácil esta decisión de irte de Dolores de tan joven?

Lo importante en mi caso es que tuve una adaptación previa hasta llegar a esto en Capital Federal. De chico estando en Club de Amigos llegaba el viernes entrenaba y jugaba el sábado y el lunes volvía. Eso fue clave, me fui enamorando de Buenos Aires y ahora estoy súper adaptado. No soy de extrañar y esto de ir de a poco mucho mejor para todo.

¿Pensas que uno solo alcanza para llegar las capacidades deportivas?

Yo sé que no solo dependo de las condiciones deportivas si no de lo mental y yo sé lo que quiero. Nunca dudé en dejar y menos ahora. Ya que hay muchos jugadores que vienen bien pero no se adaptan o se cansan y dejan.

¿Uno habla con vos del vóley, pero has jugado al beach vóley a nivel nacional?

Si hice beach vóley. Entreno con Fernando Siri en el CENARD y ahora con esto de la liga tuve que abonador ya que con San Lorenzo no me permite, pero trataré de convencerlos para que me dejen. El año pasado salí campeón nacional de beach vóley. Tenía la posibilidad de ir con la selección por ser campeón a un campeonato mundial en Sudáfrica pero tuve que elegir por San Lorenzo.

¿Piensas en el exterior?

En el exterior sería importante poder jugar para hacerme un lugar en este deporte definitivamente y que me empiecen a conocer.

Ezequiel Suárez