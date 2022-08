El dolorense Juan Esteban Rodríguez está a un paso de poder concretar un sueño, mañana viaja a Europa para incorporarse a un club de Albania y poder participar así en las más importantes ligas del voley mundial.

Charlamos con él para conocer de este presente, para que nos contara de ese viaje y sus expectativas, pero también para saber de cómo llegó a esta realidad de un deporte muy competitivo en el viejo continente.

Rodríguez decía: “nací en 2002, tengo 20 años. Comencé a entrenar en este deporte en el CEF, con “Nico” Bianchi como entrenador. Después pase a Social con Andrés Marti, y luego todos nos fuimos después a Independiente. Jugamos un torneo nacional con Andrés, me vio un equipo de Buenos Aires, el “Club de Amigos”, fui a probar suerte a ver si me gustaba y me bancaba estar lejos de mi familia. Por suerte me fue todo bien, empecé a jugar el Torneo Metropolitano, de mucho nivel, más competitivo y que se juega todos los fines de semana. Pero hubo un momento en que el “Club de Amigos” decidió sacar el deporte profesional para que fueran todos amateurs, el único deporte profesional era el vóley y lo sacaron, todos nos quedamos sin club, fue antes de la pandemia. Nos fuimos con el entrenador y los chicos a GDP, un club de barrio. Fue una experiencia única, conocí un montón de gente.

– ¿Otra gente, otro clima deportivo?

Si, es todo un poco más tranquilo, más de barrio, hice muchos amigos que todavía tengo. No me arrepiento nada de haber ido ahí. Y después de GDP fui a jugar una liga a San Lorenzo, que era mi primer Liga Nacional Profesional de mayores. Después llegó la pandemia, iba a seguir en San Lorenzo. pero por la pandemia no pudimos continuar. Me fui a Tucumán a jugar otra vez esa Liga Profesional y regresé a los tres meses. Estaba decidiendo qué hacer y tuve un llamado de Boca que me decidió ir, no dude ni un segundo, tenía ganas de ir a ese Club hacia años y por suerte se me dió. Y el año pasado me fui a jugar la Liga de Chaco con el club Sarmiento, y volví a Boca”.

– ¿Estuviste en la Selección Argentina?

Estuve tres años en la Selección de la provincia de Buenos Aires, eso me abrió las puertas para poder ir a la Selección Nacional, estuve en 8 o 9 concentraciones, nunca a un torneo porque siempre quedaba ahí, a las puertas. Pero nunca fue uno de mis objetivos porque me estresaba mucho, la pasaba mal, me hacía mucho la cabeza. Pero son experiencias únicas, estando ahí creces un montón, entrenas todo y todo el día, pero también es muy estresante, extrañas porque estas todo el día. No la pase muy bien, pero obviamente cada vez que me llaman voy porque es un orgullo.

– ¿Qué títulos lograste en nuestro país?

Once Copas Argentinas, tres torneos con la Selección Bonaerense, cuatro Torneos Argentinos de Beach Vóley y cinco bonaerenses también de Beach Vóley. He viajado a otros lados, mi mama fue a todos, son experiencias únicas, por eso te dan ganas de hacerlas todo el tiempo, no te cansas de hacer la rutina, porque disfrutas en los entrenamientos, en el club, en los torneos. En Boca por ejemplo es otro mundo, en serio. Llegas y podés desayunar, te dan el mejor desayuno, tu ropa para entrenar, te podés bañar ahí, vas a comer al club, si querés haces todas las comidas, merendar, jugar a la Play Station. Estaba muy cómodo en Boca y me dolía irme, fue por lo único que dude, hable con la gente del club, y al final tome la decisión que siempre quise, de ir a Europa, pero con la idea de volver a Boca en mayo del año que viene. Si se da para volver afuera me iré, y si no me quedare en Boca.

– A nivel local todo hizo a una gran experiencia.

Sí, he viajado por muchos lugares, jugado en muchos clubes. También con Beach Vóley, he viajado, conseguí el premio de Campeón Nacional dos veces. Así que conozco un montón a través de este deporte. Tuve recorridos por distintos clubes, con una gran enseñanza en todos, estoy muy contento con eso, me llevo lo mejor.

– ¿Qué significa esta posibilidad de jugar en una importante liga europea?

Este año, y será mi primera experiencia internacional yendo a jugar al “Tirana” de Albania, Club que viene de salir campeón de Europa. Lo que más me llamo la atención y atrajo, fue que ese equipo por haber salido campeón de las competencias que jugó clasificó a una competencia europea, y eso me habilita a jugar y que me vean de otros países, para conocer, para jugar a un nivel que por ahora nunca había jugado. Esta va a ser mi primera experiencia europea.

– ¿Cómo surgió esta posibilidad?

Este año en Boca viví con un chico que venía de jugar en un equipo de Albania, este equipo al que voy ahora. Su manager hablo conmigo, hace unos días firme un contrato con él por dos años, o sea que él me buscara club por ese periodo, con su comisión, por supuesto. Me consiguió esto de irme al campeón de Albania, y no dude porque era un sueño que tenía desde chico, y mi familia, muy felices por la oportunidad.

– ¿Es de alto nivel el vóley en ese país?

Si, es profesional en Albania. Obvio que en algunos lugares es mucho más nivel que en otros, como Italia que es superior a todos, o Francia. Pero las demás ligas sirven para mostrarte, crecer, un chico como yo va a sumar experiencia, a ver si se la banca ocho meses en Albania. Es una experiencia única y veré como sale.

– ¿Cuál es tu idea de futuro?

Mi idea era llegar a Europa, después seguir creciendo ahí, aumentando ligas, crecer a nivel de liga, por ahí pasar de Albania a otra liga como Francia, Italia, esos son mis sueños, algo difícil, no son tantos equipos y un equipo no se conforma con veinte jugadores. Es difícil, pero es un sueño y ojalá se me dé.

– ¿El tiempo que va a estar es el que dura la Liga?

Si. Me voy este viernes y el 18 ya tengo una Supercopa, que el equipo juega por haber salido campeón el año pasado. El 13 de octubre arranca la Copa Europea, tenemos que viajar a Eslovaquia a jugar contra un equipo de allá, después el partido de vuelta en Albania, y ahí tengo contrato hasta abril del año que viene.

– ¿Qué expectativas tienes?

Es una sensación rara, estoy contento y ansioso por irme, pero a la vez es algo doloroso dejar a todos, extrañar a mi familia, mis amigos. Pero creo que eso va a durar un mes, pasado ese tiempo seguramente voy a estar chocho allá y no voy a querer volver. Y la expectativa deportiva, ganar todos los torneos locales, que son la Liga de Albania, la Copa de Albania y la Copa de Kosovo y Albania, y poder llegar a la máxima instancia posible en la Copa Europea, pero es muy difícil esto.

– ¿Tu carrera a nivel local y nacional la hiciste pensando en llegar a Europa?

Si, desde que me empecé a tomar el deporte en serio. Siempre me gusto, hice básquet, pero en un momento empecé a jugar vóley, con Nico (Bianchi), y cuando lo empecé a tomar en serio mi sueño siempre fue llegar a Europa, se me está dando. Sinceramente pensé que se me iba a dar más adelante, a los 24, los 25, pero se dio antes. Y eso te abre puertas para irte más fácil después. Y sumar experiencia.

– ¿Qué significa el vóley en tu vida?

El vóley me dio un rol muy importante desde chico, hice el colegio a distancia, dejé a mis amigos, me perdí un montón de cosas por el vóley. Es casi lo más importante de mi vida, le dedico todo el tiempo, acomodo mis horarios según a qué hora entreno y juego en el club. Es un 70% de mi vida, todo lo que hago depende del vóley.

– ¿Deja algo más que el juego?

El ambiente es muy lindo, muy sano, tengo muchísimos amigos. Mis dos mejores amigos juegan al vóley, los conocí jugando en Buenos Aires. Es un ambiente hermoso, tranquilo, sano, sabes que es buena gente, además de gustarme el deporte cuando vas a los torneos la pasas bien, la paso bien entrenando. Es algo muy lindo en mi vida.

– ¿Se puede vivir del deporte?

En Europa sí, una vez que vas allá y jugas varias ligas se puede. No como un futbolista, pero se vive tranquilamente, hablamos de las grandes ligas, Francia, Italia, Polonia. Acá en Argentina no, hay muy pocos clubes que te pagan bien, como UPCN de San Juan, que es un gremio, o Ciudad, que pone un hombre la plata. Muy difícil vivir del vóley en Argentina.

– ¿Qué les diría a los jóvenes que quieren practicar vóley y quizás seguir tu camino?

Que disfruten, que cuando uno arranca lo más lindo que hay es jugar, divertirte, sentir el deporte. Una vez que te profesionalizas tenés que adaptarte al club, al entrenador, a tus compañeros. Lo seguís disfrutando, pero de otra manera.