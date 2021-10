El economista José Luis Espert, candidato a Diputado Nacional en primer término por el Frente “Avanza Libertad”, estuvo ayer en Dolores acompañado del periodista Luis Rosales, recorrió la ciudad, se reunió con los candidatos Nazareno Cejas y Amalia Iturralde y demás integrantes de la Lista, con referentes locales y concedió una entrevista a este Diario.

Dado que se encontraba recorriendo nuestra Provincia, nuestra primera pregunta fue sobre qué importancia tiene el interior bonaerense con miras a la elección legislativa de noviembre. Espert dijo que es nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, por lo que su interior “es muy caro para mí, de hecho, de chico la recorrí muchísimo antes de salir a conocer nuestro país y el mundo. Nuestro padre nos hizo conocer de a poquito todo, lo primero que conocí fue nuestra Provincia. Hoy estoy muy contento de estar en Dolores.

-¿Cómo se posiciona su sector con miras a la próxima elección?

Hemos hecho una muy buena elección (PASO), multiplicamos casi cuatro veces el caudal respecto de 2019, estamos ahí peleando el tercer lugar con la Izquierda. Como candidato fui el más votado afuera de la grieta. Carolina (Píparo) y yo estamos ya dentro del Congreso, pero queremos más diputados nacionales, queremos lograr un par de legisladores provinciales, y por lo menos una docena de concejales en la provincia de Buenos Aires. Estamos realmente contentos, muy contentos.

-¿Es difícil realizar campaña sin contar con una estructura partidaria?

Estructura partidaria tenemos, marcamos un hito juntando a partidos tradicionales grandes, a los Liberales, la Ucede, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata, lo difícil es hacerlo con muy poco financiamiento. Las estructuras como “Juntos” o el “Frente de todos” lo tienen de los impuestos que pagan los argentinos. Contra esas maquinarias gigantescas no es fácil, se lo ve con los carteles, ellos tienen muchos, nosotros tal vez uno solo en cada pueblo, por eso el haber conseguido cinco puntos en nuestra Provincia con tan pocos recursos, es un hito histórico.

– ¿Cómo lo lograron?

Cambiando el discurso. Se están hablando ahora de cosas que nunca se hablaron en Argentina en los últimos 30 años. Se está hablando de flexibilizar las normas laborales, se está hablando de bajar impuestos, se está hablando a raíz de lo que hizo Uruguay con el Mercosur, de por qué tenemos que estar dentro del Mercosur como único Tratado de Libre Comercio. Se está hablando de cosas que los liberales siempre hemos planteado, y que ahora los partidos de centroizquierda, como “Juntos” o el “Frente de todos”, están empezando a ver como la sociedad está virando hacia estos lugares, y ellos también están mirando hacia el liberalismo.

– ¿Ese es el camino para salir de este cerco en que está inmerso el país?

Si, claro. Yo creo que la única chance que tiene Argentina de evitar ser una gran villa miseria, que es lo que queremos evitar que ocurra, es que los argentinos abracen el camino de la libertad, que no es nada del otro mundo, es puro sentido común, tener un Estado de un tamaño razonable, que no se le cobren retenciones al campo, que no se le cobre el Inmobiliario Rural al campo, que se le cobre impuestos razonables a la gente, que haya leyes laborales que sean pro empleo, no las actuales, que aterran a los empresarios cuando tienen que tomar gente. Hacer algo con los Planes Sociales que evite hoy que la gente no tenga ganas de trabajar, que prefiera vivir de un Plan sin hacer nada, “rascándose el higo” en lugar de trabajar. Hay muchas cosas por hacer, que son liberales, porque son de sentido común diría.

-¿Cómo se reemplazarían esos planes sociales?

Con trabajo genuino. Pero previamente hay que hacer una auditoría, porque hay mucho atorrante utilizando el plan social como excusa para no trabajar. Una vez que separemos la paja del trigo, que nos quedemos con las personas que realmente necesitan un plan social, ahí tenemos que ver que sólo sean transitorios contra alguna contraprestación, dándole incentivo al empresario para que contrate a beneficiarios de planes. Hay que rápidamente salir de los planes sociales y que la gente tenga trabajo genuino. Basta de vivir preso de la plata del Estado, que no es dinero que viene de Marte, es plata que se le saca al laburante para dársela a la persona que tiene un plan

– ¿Argentina puede subsistir sin exportar y con restricciones a la importación?

No. Esto se va a terminar en algún momento, el tema es cómo termina, con qué nivel de crisis vamos a terminar. Ayer el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores endurecieron el cepo financiero, lo cual va a traer más pérdidas de reservas, más brecha del dólar. Esto en algún momento se va a terminar, siempre hubo ajustes para cerrar la brecha cambiaria, y esta vez no va ser la excepción en Argentina.

– ¿Qué opinión tiene sobre el municipalismo en nuestra Provincia? ¿Desde su óptica algo debería cambiar?

Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en las municipalidades, nuestros candidatos, entre ellos los de Dolores, están muy comprometidos con mostrarles a los ciudadanos la transparencia con la cual hay que presentar el Presupuesto Municipal. El Presupuesto suele ser un jeroglífico que nadie entiende. El compromiso nuestro y de nuestros candidatos en cada municipio, es para que los habitantes de cada distrito entiendan en que gasta el intendente la plata de sus impuestos. Tenemos que eliminar la tasa de Seguridad e Higiene, que no tiene el más mínimo sentido, también la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza, porque si en la provincia de Buenos Aires se cobra un impuesto residencial, éste debería ser coparticipado con los municipios, para que éstos con ese dinero limpien, barran y alumbren las calles de la ciudad. También se tiene que eliminar Ingresos Brutos, que es en cascada que distorsionan los precios, que hace que todo sea caro, reemplazarlo con una sobretasa de IVA, que se coparticipe con los municipios. Hay mucho para hacer, mucho en beneficio de la gente desde el impositivo.

–Como cierre, cuál es su mensaje para los vecinos de Dolores.

Les diría a todos los habitantes de Dolores que quieran apoyar a nuestros candidatos locales, que se inscriban en la página “avanza libertad.com” para fiscalizar el día de la elección, para que no nos roben la boleta. Mientras tengamos este sistema infame de “boleta sábana” hay que fiscalizar para que no nos roben la elección, para eso hay que inscribirse para aprender a fiscalizar, y eso pueden hacerlo en nuestra página “avanza libertad.com”.