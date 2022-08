El reconocido comerciante dolorense decidió abandonar su punto fijo, adquirir un micro y convertirlo en su hogar y su móvil de vida. En esta charla nos cuenta su motivación, sus sueños y sus plazos para concretar este sueño.

“Aprendí hace tres meses una palabra que empleamos a veces pero no tomamos dimensión del significado, que es súper importante: “animarse”. Eso es todo. Si vos podes, querés y lo soñas, anímate que podes hacerlo”.

¿Cuándo nació la idea?

Empecé a pensarlo hace aproximadamente un año. En principio mi idea era tener algo tipo una Traffic, pero después empecé con redes sociales a meterme en lo que se llama el “Mundo Rodantero”, a ver diferentes unidades, micros, combis, camionetas, transformadas para el mismo fin. Y cada vez me gusto más. Hasta que dije ¿Por qué no un Colectivo? Hablando con un sobrino que vive en Puerto Madryn, me recomendó un doble piso, para tener un espacio para hacer mi trabajo. Y ahí la cabeza se me abrió del todo y decidí que necesitaba un doble piso. Y arranque la búsqueda. Para todo está el novio, para comprar o vender. Y este coche me estuvo esperando un año hasta que llegue a dar con él. Hace tres meses que estoy con esto, feliz de la vida, con la mente renovada, cambiada, con ganas cada día, levantándome con alegría, sonriendo, con ganas de trabajar en la pizzería y después venir a seguir transformando mi casa. Cada día que pasa me enamora más, es como la primera novia cuando uno tiene 12, 13 años, ese entusiasmo, ese amor incondicional que es un todo. Eso es lo que está teniendo este coche para mí.

¿Cómo lo consiguió?

Tengo un amigo virtual en Ushuaia que vive con su señora en un colectivo de doble piso. Coincidentemente con el mellizo de este coche que tengo ahora. El me pasó el teléfono del lugar donde lo compró y me conecté, me contaron que tenían este coche, viaje a Capital. Hacia un año y medio el coche estaba parado, porque no lo tenían más en línea. Llegué y me enamoré, dije “a esto como sea lo quiero tener”. Pregunté el precio, me dijeron los valores, y dije vendo todo, el Focus, el bote, no me quedo con nada, pero lo quiero comprar. Y así fue, vendí el auto, señe el Colectivo y a los dos meses fui con el resto del dinero y lo compré.

¿Cuál era el sueño?

El sueño era vivir arriba de un micro, a partir de hace un año a esta fecha. Empecé a nutrirme de mucha información sabiendo cómo era vivir así. Me fui enterando de que hay mucha más gente de la que imaginamos sobre un Colectivo, muchas familias con hijos que viven hace dos o tres años arriba de un micro. Viven de manera normal, como si estuvieran en una casa, los chicos rinden sus materias online, no se alejan del colegio. Y me pareció fascinante. Así empezó la historia y mi amor por vivir arriba de un micro. Y no estoy para nada arrepentido, porque ahora me estoy dando cuenta de lo que significa.

¿Qué marca es el micro?

Es un Marco Polo doble piso, con un motor Mercedes 500. En el país hay muchas marcas de colectivo doble piso, pero hay dos brasileñas, Marco Polo y Buscaar, que son todo aluminio, interior y exterior, pueden pasar 40 años que el Colectivo no se va a oxidar, ni habrá que cambiarle un fierro, el techo, el parante, nada. Es todo aluminio. Para el mundo rodantero es muy buscado, porque podes pararte a vivir frente al mar, que el óxido no te va a comer el fierro. Y el motor está en muy buenas condiciones, al ser Mercedes te lo arreglan en todos lados, es fácil conseguir repuestos. Conseguí el combo justo.

¿Cómo va a dividirlo?

La parte de arriba es la habitacional, tiene 35 m2, es como un departamento. Ya diseñé y empecé a armar una habitación muy amplia, cómoda, un baño también grande y cómodo, y me quedan cocina y living, también espaciosos y cómodos. Es que yo lo quiero para vivir toda mi vida, no es algo circunstancial o por un tiempo, o salir un fin de semana de vacaciones. Quería trasformar mi casa y mi trabajo en un micro y que me permita vivir con comodidad, sin limitaciones. Por eso elegí la recomendación de mi sobrino, de un doble piso.

¿Qué rumbo va a tomar cuando todo esté listo?

No tengo rumbo. Cuando me venga a vivir a este colectivo, que me he puesto un plazo de 4 o 5 meses, se termina el calendario y el horario, los lunes y martes serán como sábados y domingos, y no hay horarios tampoco. Al estar de esa manera, puedo estar hoy en el playón de la Terminal y mañana en Mar del Plata, o en Lavalle o San Clemente, con mi casa y mi trabajo al lado. No proyecto tiempos o lugares, que me sorprenda el día, que me sorprenda la vida. Estoy con tiempo de descuento, a 4 o 5 meses que me quiero venir. Antes de fin de año, como máximo diciembre, quiero estar instalado acá adentro. Más allá del entusiasmo y las ganas que le estoy metiendo, es el apuro por decir “me quiero venir a mi casa”.

¿Cuál es el nombre del micro y por que?

Se llama “Antonio Bus”. Es una parte muy delicada para mí. Es por mi hermano, que elevo sus alitas al cielo hace 23 años, “Tony”, Antonio. Mi primer bote se llamó “Antonio I!, el segundo “Antonio II”, después vinieron “Antonio III” y “Antonio IV”. Él era mi hermano, mi Papa, mi todo. Por eso también quiero irme a vivir a Puerto Madryn que es donde el descansa, en el cementerio de Puerto Madryn. Sus hijos, mis sobrinos, que son como mis hijos, me piden todos los días que me vaya a vivir allá. Creo que va a ser mi destino final. Siempre lo dije, que si me iba de Dolores sería a Puerto Madryn. Uno nunca sabe, por ahí en 10 años mi destino es el Norte. Esto es lo que te permite esta vida, viajar 300, 400 kilómetros, dormir, comer, estirar las piernas, bañarte, mirar televisión, dormir, y a después seguir, no importa la hora. Sos libre, tenes el alma, el corazón y la mente libres.

¿Qué enseñanza le deja esta experiencia que quiera transmitir?

A mí me pasa con el micro, pero a todos les pasa con distintas cosas. Aprendí hace tres meses una palabra que empleamos a veces pero no tomamos dimensión del significado, que es súper importante: “animarse”. Eso es todo. Si vos podes, querés y lo soñas, anímate que podes hacerlo. Animate, que lo podes hacer. Es mi única recomendación.