Jorge Nazer es trabajador municipal hace muchos años. Su decisión de encabezar una lista en las próximas elecciones que definirán la conducción del Sindicato Municipal de Dolores afiliado a Fe.Si.Mu.Bo (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses), tiene que ver con sus convicciones y su lucha.

En la charla que mantuvimos el preguntamos por la realidad hoy del Sindicato local, y nos decía: “Hace dos años, el Sindicato (afiliado Fesimubo) está intervenido. Los trabajadores que lo integran pretenden que sea manejado por gente de nuestra ciudad, algo que va a ocurrir a mediados del año próximo cuando se realicen elecciones”.

– ¿Qué panorama hay de cara a esa elección?

Podemos ser nosotros quienes lo conduzcan, u otra lista, aún no sabemos cuántas listas se van a presentar. La idea siempre es que sea alguien que defienda los derechos de los trabajadores municipales de Dolores. Porque también puede pasar que el propio Intendente envíe uno de los suyos, de los que tenemos afiliados, que arme su lista y después levante el teléfono para decir “ojo a quien vas a votar”. Pero vamos a intentar que yo sea el Secretario en Dolores del sindicato de Fe.Si.Mu.Bo., el Delegado Gremial. Hablare con cada uno de los compañeros y compañeras para comprometerme para hacer lo necesario para defender sus derechos. Cada uno tiene su impronta.

– ¿Tiene apoyo de miembros anteriores Comisiones Directivas?

Lo más importante es que cuento con el aval de los tres últimos Secretarios Generales: Marcelo Lanchas, Adolfo Stampone y Guillermo Molina. Los dos primeros van a integrar la lista, Guillermo no porque se desafilió, pero cuento con su apoyo, por lo que pueda necesitar, y en caso de ganar lo voy a invitar para que esté presente. Cada uno para colaborar con su impronta. En mi caso la aspiración es que no quede solo en un reclamo salarial, porque es muy poco lo que podemos hacer en ese aspecto. Apunto más a la parte humana. Quiero ir a la casa de jubilados de diferentes áreas y preguntarles que cosa nunca tuvieron y hubiesen anhelado. No para ellos porque ya no pertenecen a este trabajo, sino para las generaciones venideras, que pueden ser conocidos, compañeros de trabajo o algún familiar, esas cosas suelen ocurrir.

– ¿Qué proyectos y proyecciones tiene?

Sueño con duchas en los sectores más humildes, más postergados. Casi siempre se da, en todas las ciudades, sectores como Recolección de Residuos, por una cuestión natural, como Barrido. Que se vayan a la casa duchados y no tengan la necesidad de calentar agua en una olla, que exista en ese lugar un sector donde puedan guardar su ropa, sus elementos de limpieza, poder ir a su casa cambiados. O que un jubilado me diga por ejemplo que siempre quisieron tener una cocina para calentar una pava, o un baño, o una garita en caso de quienes trabajen en Espacios verdes, o Seguridad. O un curso de capacitación para no detenerse una hora frente a una pantalla de PC mirando un papelito a ver que tecla tenes que apretar.

– ¿Qué condiciones puntualmente le preocupan?

Las referidas a seguridad. Hace algunos años, lo digo con mucho dolor y respeto a la familia, tuvimos que lamentar la vida de un compañero de trabajo que si hubiese tenido la capacitación necesaria, quizás, solo quizás, lo podríamos haber evitado. Me refiero a esas cosas y elementos de seguridad como casco, guantes, borcego, bandolera. Hace muy poquito atropellaron a una persona de barrido frente a la Municipalidad, en pleno centro. Considero que el Intendente debe apoyarnos en esas cuestiones, esos pedidos, porque le estamos cuidando la vida a un compañero de trabajo y con ello también el prejuicio de algún daño económico para el municipio. O sea, los estamos cuidando de todo aspecto y por esa razón, considero que en algunas cuestiones que no tienen que ver con el reclamo salarial, vamos a recibir una respuesta positiva. Después veremos si podemos plasmarlo, pero por ahí va a seguir nuestra impronta. Y por supuesto, la lucha por la aceptación de nuestra Ley, que hace años algunos compañeros la vienen reclamando.

– ¿Cómo definiría el objetivo general de gestión?

Siempre atendiendo al trabajador municipal. No quiero que le suceda lo que me sucede a mí, que en 14 años fui trasladado 7 veces. No lo digo poniéndome en el lugar de víctima, sino porque lo vivo en carne propia, y no quiero que le pase a otra persona simplemente por pensar distinto en lo político partidario. Me parece que fuera del ámbito de trabajo tenemos la libertad de concurrir a la cena con amigos que a nosotros se nos ocurra. Y hay gente que ha sufrido un traslado o persecución, solamente porque ha aparecido en redes sociales con quien ha compartido una mesa en una peña. Me parece que eso es espantoso, y ahí también queremos apuntar.