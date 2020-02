Turismo Carretera

Cada temporada del Turismo de Carretera se comienza con el balance de lo que pasó y con la mirada en lo que viene. Lo que no cambia que siempre Johnny Laboritto se mantiene vigente.

“Yo creo que fue una buena temporada para Juan- Juan Cruz Benvenutti- y para los chicos- el equipo Laboritto Juniors que comanda Fernando Laboritto. No es fácil salir campeón del TC Pista y rápidamente estar peleando en el play off del TC. Habla que Juan – por Juan Cruz Benvenutti- esta haciendo las cosas bien y que realmente maneja bien, y que el equipo no ha fallado. Está claro que si no se hacen las cosas es porque el presupuesto no lo permite, no hay que olvidarse que no todos tiene el mismo presupuesto”.

¿Hoy poco se puede innovar si hablamos de motores?

Si totalmente que ha cambiado en eso, en este tipo de motores no se puede tocar nada, la leva, la tapa. Paso a ser más accesible para cualquiera. Eso hace que haya más cantidad de motoristas, y cada equipo tenga la posibilidad de tener exclusividad, la elección de armarlo con quien quiera.

¿Estas más limitado?

Si uno está más limitado, porque hoy se puede meter menos manos que antes, que en otra etapa. Están acotados los carburadores, la comprensión igual, entendes que tal vez equiparan a un montón de gente, por lo que se ve más el trabajo en pista, o el piloto. O se vea más la función del equipo. Hay alguna diferencia de motoristas pero no son las de antes.

¿Tuviste que adaptarte?

Si no te adaptas tienes que irte, muchas opciones no hay. Quizás te quita un poco de entusiasmo, un poco de ganas, es lo que hay y tenes que aceptarlo, sui queras estar en esto tenes que hacer lo que está permitido, o buscar otra categoría.

¿Hoy ya no tenes tantos motores como antes y con tanto peso?

Están lejos porque yo decidí no hacer la cantidad de motores que hacía en otra etapa. Vino a fin de año Matías Rossi y no se concretó porque se fue a Brasil. Venia pero por eso no llegó a estar con nosotros. Todo lo charlado por eso no se va hacer. No es que no quieran que yo le haga los motores. La decisión fue mía de hacer pocos motores, achicarme, y pasarla más tranquilo. Tal vez sea una etapa para vivir más tranquila.

¿Lo hecho por Juan Cruz Benvenutti en la temporada da pasada habla de su calidad como piloto?

Lo dije no descubro nada, Juan Cruz maneja bien y si bien le ha tocado un año de experiencia en el Turismo Carreteras que no es fácil. Ha ganado carreras, ha estado adelante, ha demostrado ser un buen piloto y tal vez necesita adquirir un poco de experiencia.

¿El equipo de tu hijo está consolidado?

No es fácil. Están bien. Se hacen las cosas que se tienen que hacer. Están consolidados. No es fácil ser competitivo en el TC, porque hay muchos autos, una buena cantidad de equipos y pelear ahí adelante habla a las claras que están haciendo las cosas bien, nada más que eso.

Los chicos se están imponiendo como equipo y como trabajadores del TC.

¿Estaría el Pato Silva con ustedes?

En estos días me llamo Campanera del equipo Donto y me dijo que armara el motor para el equipo como habíamos hablado por Matías Rossi y ahora será para El Pato Silva. No me cambia mucho tener otro motor en un equipo diferente, ya lo he hecho.

Desde ya que si esta bajo la atención del Donto es bueno y el Pato- por Juan Manuel Silva- es muy bueno. Ya ha salido campeón con nosotros. Y estaría bueno tenerlo todo el año y pelear alguna carrera. Hacer bien las cosas.

¿Pasa el tiempo y tus motores siguen vigentes?

Si los motores siempre son competitivos, que vos lo hagas más o menos competitivo es otra cosa. Creo que no estamos tan olvidado. Esto es mas o menso lo mismo siempre y trataremos de hacer un buen año, tratar de dar lo que mejor se pueda

¿Hay algún secreto?

Trabajar, no hay otra. Estos motores son totalmente distinto, es otro tiempo desde ya no te podes quedar. Hay que ir la par de los años y las cosas, tecnológicamente se mueven a otro nivel. Habrá que adaptarse y hacer las cosas como se requiere hoy.

¿Uno te ve trabajar y no dejas de estar en todos los detalles?

El día que no esté pendiente que no esté preocupado y ocupado serás el día de dejar. Lo que sí ha mermado hoy son las horas de trabajo, en otra época no había horario para nada, se trabajaba día y noche. Ni sábado, ni domingo, ni feriado, eso se ha cambiado. Yo creo que esa etapa ya pasó y la nueva etapa quizás sea tomar las cosas con tranquilidad y hacer lo que se pueda dentro de una lógica de trabajo.

¿No es fácil este tiempo en donde todo ha cambiado?

No hay mucha opción, si no te gusta tenes que irte y si queres quedarte tenes que amoldarte a todo.

Ezequiel Suárez