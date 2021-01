El Instituto de Previsión Social bonaerense implementó a partir de este lunes 4 de enero, tanto el trámite de Poder para Percibir cómo la tramitación de Propuesta de Pagos, de manera virtual a través de su página web.

Los interesados deberán acceder a www.ips.gba.gov.ar, Trámites No Presenciales y solicitar un turno de Atención No Presencial, en Sede La Plata o bien en cualquier Centro de Atención Previsional (CAP) habilitado en el interior de la Provincia, según su domicilio de cercanía.

A partir del momento en que se otorga el turno no presencial se podrá comenzar a incorporar de forma online la documentación requerida para cada tipo de trámite, según se detalla.

Según informaron, la persona tendrá tiempo hasta el día del Turno No Presencial asignado para cargar la documentación. Si al día del mismo no se subió la documentación, pasará a estar VENCIDO. Los solicitantes deberán preservar los originales de todo lo requerido para cada Trámite No Presencial, si fuera necesario el IPS podrá solicitarla.