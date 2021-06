En el marco de una acción de amparo sustanciada en el Juzgado Correccional nº 1 Departamental, el Juez Dr. Emiliano Lazzari dispuso que el I.O.M.A. debía entregar a una afiliada los insumos médicos y en la cantidad indicada por los profesionales que atendieron a la paciente.

Según surge de la resolución judicial, la acción de amparo fue promovida por la afiliada solicitando los suministros y la cobertura de los mismos al 100%, teniendo en consideración la situación médica y absoluta necesidad de contar con los mismos.

La amparista en su presentación sostuvo haber sido intervenida quirúrgicamente en la ciudad de Mar del Plata y posteriormente en el Hospital de Madariaga ante la presencia de un absceso en pared abdominal, tras lo cual y luego de una semana de internación se le había dado el alta con indicación precisa de utilización de determinados insumos, cuya provisión al 100 por ciento había solicitado a su Obra Social. Y precisó, que luego de los 45 días había recibido una comunicación de IOMA donde se indicaba que sólo se habían autorizado dos de ellos, rechazándose el resto de los accesorios solicitados, resaltando al respecto, que el conjunto de lo peticionario resultaba de suma importancia para poseer un tratamiento íntegro y mejor calidad de vida.

Al contestar el traslado de las actuaciones la Obra Social acreditó el cumplimiento de la medida cautelar, y sostuvo que no había mediado de su parte acción arbitraria o ilegal respecto de la solicitud de la afiliada. Sin embargo para el Juez era un hecho probado, que a la fecha de la presentación de la acción de amparo la afiliada no había obtenido la cobertura solicitada y cuya prestación resultaba imprescindible para su salud. El criterio adoptado por la Obra Social demandada, para el Magistrado importaba de hecho “una denegación al derecho de la peticionante, vulnerando el derecho a la igualdad y a la salud consagrado por la Constitución Nacional”, dado que conforme a la prueba acompañada la prestación que la amparista necesitaba era precisamente aquella que IOMA no le proveía.

“El derecho a la salud, tal como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, se encuentra relacionado con el derecho a la vida digna, reconocido por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales que tienen jerarquía Constitucional…” sostuvo el Juez, agregando, “el derecho a la salud no se identifica simplemente con la ausencia de enfermedad, sino que se remite al concepto más amplio de bienestar psicofísico integral de la persona: es un corolario del derecho a la vida…”.

Como corolario de su análisis consideró justificada la legitimación de la amparista, ya que se encontraba acreditada la patología que padece, las intervenciones a las que había sido sometida, como también la necesidad imperiosa de contar con la provisión integra de los insumos requeridos, entendiendo en consecuencia, que debía hacerse lugar al amparo peticionario en todas sus partes, “por cuanto I.O.M.A. no ha justificado su falta de responsabilidad en la omisión denunciada, violándose con dicha postura, garantías constitucionales”.

Por ello el Juez Emiliano Lazzari resolvió hacer lugar a la acción de amparo promovida, y dispuso que el I.O.M.A. dentro de las 48 horas de notificada esta resolución debía suministrarle a la afiliada con una cobertura de cien por ciento, la totalidad de los insumos requeridos de acuerdo a las indicaciones efectuadas por los profesiones médicos y en la cantidad prescripta, debiendo el Instituto acompañar a esta sede judicial las constancias del cumplimiento de lo dispuesto en el fallo.