Sin lugar a dudas el asesinato de Fernando Báez Sosa, perpetrado hace unos días en la ciudad de Villa Gesell, sigue acaparando la atención de la sociedad, lo que quedó reflejado ayer frente a la Unidad Penal 6 Dolores con la inusual presencia de numerosos medios de prensa, tanto escrito como televisivos, cubriendo los detalles de la primer visita de familiares que recibían los10 rugbiers imputados por el crimen.

Desde horas de la mañana se notaba la presencia algunos medios, pero a medida que avanzó el día la cantidad de periodistas como también de cámaras de televisión, transformó esas visitas a internos de la Unidad en quizás el hecho noticioso más importante de la tarde.

Pasadas las 17, cuando personal de Servicio Penitenciario colocó una valla frente al lugar de acreditación de los visitantes, los periodistas y las cámaras televisivas se colocaron frente a la oficina respectiva procurando obtener alguna declaración de los familiares de los rubiales alojados en el penal.

Los familiares –unos 15- se fueron acercando al edificio en forma separada, algunos de a uno, otros en pareja, pocos en grupo, todos los cuales eran de fácil identificación que concurrían a la visita en razón de que portaban bolsas o paquetes, cumpliendo todos los requisitos que se les exigen habitualmente al resto de la población carcelaria, es decir primero debieron entregar en la zona de requisa los elementos que traían para dejar a los detenidos, para luego realizar de uno en uno el trámite de acreditación en la Oficina de Visitas, tras lo cual ingresaron a la zona donde se realizaría el encuentro familiar, que según trascendidos sería en el ámbito donde funciona la Escuela Secundaria.

El único familiar que se prestó decir unas pocas palabras ante el requerimiento de la prensa y que no se ocultó, fue el padre de Máximo Thomsen, que dijo “estamos viviendo una tragedia, no justifico lo que hizo”. Y afirmó “mi hijo está arrepentido, y tengo miedo de no verlo mas en libertad”.

Recordemos que además de Thomsen se encuentra alojados en la cárcel de nuestra ciudad, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi; Ayrton Viollaz; Matías Benicelll; Alejo Milanesi; Blas Cinalli; Juan Pedro Guarino, y Lucas Pertossi.

Para la Justicia, Thomsen y Ciro Pertossi fueron imputados como coautores del homicidio, en tanto que el resto lo fue como partícipes necesarios.