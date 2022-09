Se realizó ayer en la sede del Colegio de Magistrados, y la expositora fue Patricia Gordon, coordinadora de Equipos Técnicos del Comité de Lucha contra la Trata, acompañada por Mariano Martinez Bauer, Delegado en la 5ta. Sección Electoral del Comité Ejecutivo de Trata de Personas.

El Dr. Santiago Cremonte le dio la bienvenida a los invitados, y agradeció también la presencia de representantes de organismos públicos y privados de la comunidad: “Agradezco a los disertantes, representantes del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, para la Protección y Asistencia a las Victimas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Para nosotros es un placer recibirlos, sobre todo por la importancia de la temática, así que también celebro además de esta visita, que estén todos los organismos representados”.

El moderador fue el Dr. Pablo Paz, a cargo de la Curaduría Departamental: “Hace unos días comenzamos una articulación con Patricia y Mariano, por cuestiones que tienen que ver con temáticas que aborda la Curaduría, o mejor dicho, con algunos de nuestros asistidos. La propuesta de poder concurrir a Dolores y hacer esta Jornada de Capacitación y tomar conocimiento de cuál es la temática que abordan, cómo, que programas hay para la asistencia, entre otras cuestiones que tienen que ver con las víctimas de este aberrante delito, surgió de ellos. Desde la Curaduría nos ha tocado específicamente empezar a intervenir, y nos pareció fabulosos contar con esta presencia. Hay representantes de distintas Instituciones, y me parece fundamental que entre todos vayamos develando esta cuestión de la trata y explotación de las personas. No solo de la explotación sexual, laboral, y el grumming que es uno de los flagelos actuales más complejos”

Mariano Martínez Bauer, Delegado en la 5ta. Sección Electoral del Comité Ejecutivo de Trata de Personas: “Mi función es articular con los municipios, con los organismos locales, nacionales y provinciales, para poder trabajar, abordar, asistir, a las víctimas de este flagelo y de otros delitos que tienen que ver con la temática. Recorremos cada uno de los 27 municipios que integran la Sección, y hemos logrado llegar a varios en forma de Charlas de Formación y Capacitación. Y también generamos la firma de Convenios marco para poder capacitar a los organismos y municipios en forma directa, lo que abre que podamos capacitar en toda la comunidad, sean organizaciones civiles, de la fuerza y trabajadores y organizaciones judiciales”.

Patricia Gordon, coordinadora de Equipos Técnicos del Comité de Lucha contra la Trata: “No es la primera vez que vengo a Dolores. De alguna u otra manera una está vinculada a un trabajo que tiene que ver con las diversas manifestaciones de las violencias. La trata es una de las tantas manifestaciones de distintas violencias. He estado declarando en algún juicio como perito por casos de abuso, de violencia de género, en Dolores. Trabajo a nivel nacional en este Comité, pero soy de Mar del Plata, así que no estoy tan lejos. La idea es contarles un poco el trabajo que desempeñamos desde el Comité. No hay nada feliz y gustoso en estos temas, pero la verdad que poder continuar haciendo lo que siempre hicimos desde la sociedad civil u otras instancias, a mí me resulta muy gratificante, cuando podemos ir resolviendo algunas situaciones, cuando podemos trabajar como hoy junto a la curaduría”.

En primer lugar la Coordinadora explicó la conformación del Comité. Más tarde se refirió a la prevención y al circuito de asistencia de las políticas públicas que existen en este momento. Y finalmente, como Lic. en Psicología, sobre cuáles son las consecuencias psíquicas en las sobrevivientes de trata, ya sea sexual o laboral, y otros delitos conexos también.