Siempre se puso en duda en aquellos campos en lo que no es conveniente el servicio anticipado, (15 meses), por no ser campos de invierno, falta de pasturas invernales, complejidad para suplementar con grano, no poseer verdeos de invierno, pasar directamente a un primer servicio con edad de la vaquillonas de 27 meses. De lo contrario, no llegaríamos a los 270 Kg. en octubre para asegurarnos celos fértiles, mínimo necesario para servir razas británicas.

Tomada la decisión de 27 meses, se vuelve a plantear la duda si servir las vaquillonas junto con las vacas en octubre – noviembre, o adelantar 2 o 3 meses el entore de las mismas.

El justificativo de ese adelanto es darle más tiempo a la vaquillona entre su primer parto y su segundo servicio. Esto tendría mucha lógica si estos 2 o 3 meses vienen acompañados con “comida”. De lo contrario, sería un tiempo perdido, ya que la vaquillona va a priorizar la alimentación de su ternero, su crecimiento y, por último, entrar en un nuevo celo.

La disyuntiva entre el entore de 15 o 27 meses tiene sus pros y sus contras:

Entore de 15 meses.

Ventajas:

– Determina una categoría menos en el campo, lo que conlleva a una mayor receptividad animal en general.

– Nos dará un ternero más por hembra en todo el período productivo, si tenemos éxito con esta técnica de manejo.

Desventajas:

– Debemos tratarlas en período pre – servicio, (recría desde el destete al servicio de octubre – noviembre), como si fueran novillos: pasturas, verdeos, suplementación con grano, para poder llegar al umbral de peso mínimo necesario.

– No se puede trabajar con terneras cola al destete, porque no se llega al objetivo del kilaje mínimo mencionado.

– Puede haber más dificultades de parto que con vaquillonas de un año más.

Entore de 27 meses.

Ventajas:

– Las exigencias en alimentación no son tan drásticas al tener un año más para llegar al servicio.

– Por mayor tamaño al parir, habrá menos probabilidad de partos distócicos.

– Ante años climáticamente adversos, abandonará menos terneros que la vaquillona de 15 meses.

– Se pueden incluir en el lote reposición terneras cola, ya que van a tener un año más para tomar desarrollo antes del primer servicio.

Desventajas:

– Hay una categoría más en el campo, lo que implica una receptividad general menor en el sistema elegido.

Hay una tercera opción más: servicio a vaquillona de 24 meses en su segundo invierno con parición en el próximo otoño.

También necesita campo preparado para pleno invierno, o campo de invierno natural de costa.

Las características del campo, se trate de campo de invierno o campo de todo el año con mayor o menor proporción de lomas y con mayor o menor incorporación de insumos y tecnología, lo que determina las distintas edades posibles de primer servicio en vaquillonas y el tipo de producción en general: cría, ciclo completo, invernada de compra o inclusive agricultura.

Ingeniero Agrónomo Ignacio Rípodas – INTA Dolores / AER Maipú /EEA Cuenca del Salado