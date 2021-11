En la mañana de ayer se concretó la audiencia indagatoria a la que había sido citado como imputado el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa donde se investiga presunto espionaje ilegal a familiares del submarino “ARA San Juan”.

El ex jefe de Estado llegó caminando y puntualmente a la sede del Juzgado, acompañado desde el Municipio por distintos referentes de su espacio político, destacándose entre ellos la presencia de la ex vicepresidente Gabriela Michetti.

Macri ingresó al edificio en el marco de un importante dispositivo policial integrado por efectivos de la Policía Federal y de la bonaerense, permaneciendo en su interior alrededor de unos 30 minutos, pudiéndose conocer después que la audiencia en sí apenas había superado los 10.

Sobre su desarrollo podemos consignar, que luego de habérsele comunicado al ex mandatario

que había sido relevado por parte del Presidente de la Nación Alberto Fernández del “deber de confidencialidad y guardar secreto” que tenía como ex jefe de Estado, el Juez subrogante Martín Bava le hizo conocer los hechos que se le imputan y le preguntó si iba a formular alguna declaración respecto de ellos.

Por lo que se pudo reconstruir el ex-Presidente fue tajante en su respuesta, ya que le contestó: “Lo que le voy a decir primero es que usted sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso”, agregando que quedaba claro “usted está muy apurado para procesarme antes del 14. Con lo cual yo no le quiero demorar más el tiempo”, señalando que iba a entregar un escrito, que no iba contestar preguntas, “así usted puede seguir con las formalidades”.

Y cuando el Juez le preguntó si iba a contestar preguntas de la Fiscalía, Macri en forma cortante le manifestó: “No, ninguna”, para luego y en forma aún más terminante, cuando le preguntó si iba a leer el escrito que presentaba o efectuar alguna aclaración respecto del mismo. Macri le dijo terminantemente: “No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 (de noviembre, día de la elección”.

En el escrito, que fue entregado al Juez por el Dr. Lanusse, se rechazó las acusaciones formuladas, se denunció la incompetencia del juez para actuar en esta causa, se solicitaron una serie de declaraciones testimoniales, procurando la defensa con esto dar por tierra con la imputación que se le formuló al ingeniero Macri.

Por su parte, concretada la audiencia indagatoria de ayer el juez Martín Bava tiene ahora de 10 días para resolver la situación del ex Presidente, aunque podría hacerlo antes, quedando abierta entre las posibilidades la de procesarlo, decisión que debe tomar el Magistrado quedaría rodeada de múltiples suspicacias ante la cercanía de la elección general del próximo domingo 14 de noviembre.

La recusación:

Respecto del incidente de recusación, este fue presentado ante la Cámara Federal de Mar del Plata luego que el Juez Federal subrogante Dr. Martín Bava rechazara “in límine” la presentación que en ese sentido había formulado la Defensa de Mauricio Macri.

En su presentación ante la Cámara Federal el Dr. Pablo Lanusse sostuvo, que el Dr. Bava en la frustrada audiencia del pasado 28 de octubre había actuado “sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado”, solicitando al propio tiempo una serie de medidas de prueba que avalaban el apartamiento del Magistrado, entre ellas que el Juzgado remitiera copia de la filmación de la audiencia en la que el Juez habría reconocido que fue un “error del juzgado” no haber solicitado el levantamiento del secreto de Estado para concretar la indagatoria de Macri.

En ese marco la Cámara luego de habilitar las pruebas solicitadas por la Defensa fijó para el próximo viernes 11 de noviembre la audiencia, en la que el Dr. Pablo Lanusse expondrá los argumentos que fundamentan la recusación al Juez Bava, posponiendo el tribunal de alzada para después de la elección general la definición sobre esta recusación, que es clave, ya que de ser aceptada no solo tendrá repercusión en la investigación por el espionaje a familiares del submarino “ARA San Juan” sino en causas conexas, como son D’Alessio y sobre funcionamiento de las bases AMBA de la AFI en la Provincia.