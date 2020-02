Sin duda el asesinato de Fernando Báez Sosa sigue acaparando la atención de la sociedad, tal como quedó reflejado en la tarde pasada frente a la Unidad Penal 6 Dolores, con la presencia de numerosos medios de prensa nacionales y locales tanto televisivos como escritos, cubriendo las instancias de la segunda visita de familiares de los10 imputados por el crimen.

Los familiares ayer superaron en mucho a los que se hicieron presentes el pasado jueves 30 de enero, quizás eran más de treinta, los que fueron llegando por distintas calles, primero de a uno y luego en distintos grupos pero todos con una característica casi común, usando gorras o anteojos oscuros para no ser individualizados, esquivando en particular el enfoque de las cámaras de televisión o a los fotógrafos, y no pudiendo disimular algunos la molestia que les causaba la presencia del periodismo.

Antes de ingresar al penal todos debieron cumplir con los trámites de rigor, comenzando por entregar en una ventanilla la comida y otros elementos que traían para los detenidos, y luego acreditarse en la Oficina de Visitas antes de que se les autorizara el ingreso, es decir sin ningún privilegio, cumpliendo el mismo trámite que cualquier familiar de otro detenido.

En cuanto al porqué del horario distinto, se informó que es para que no se crucen ni los detenidos ni sus familias del resto de la población carcelaria, indicándose que ello es por un pedido especial de la Fiscal del caso, la Dra. Zamboni.