Se le pedirá al presidente de la Liga, Jorge Palotto que por ahora espere o directamente se dé por culminada la temporada para no generar falsas expectativas. Los presidentes de los clubes y demás actores del fútbol han expresado que no están dadas las condiciones para volver.

Y más sabiendo que el Municipio revocó su medida de que se podía volver a los entrenamientos.

Esta reunión de hoy se estará realizando vía zoom nos indicaban varios dirigentes del fútbol local.

Enumerar argumentos y hablar de porqué no están dadas las condiciones para volver a realizar fútbol como sociedad la verdad que de poco sirve, ya que nunca se entendió porque sin consultar a los clubes se generó la expectativa habilitando la vuelta a los entrenamientos y para reforzar hasta se pensó en el Fútbol Infantil. Lo que primero era para Primera e Inferiores ahora parece ser para todo el fútbol.

Está ahora en los clubes actuar de acorde a sus responsabilidades y derechos, y plantear lo que dicen fuera de micrófono a los dirigentes de la Liga.

Si uno consulta y ve que el pensamiento de la mayoría, es claro y que creen que es desatinado plantear el regreso, porque no ya actuar de acuerdo a eso y plantear la inquietud y hasta dejar una decisión.

Si creen que se los perjudica y que es alocado el regreso por miles de argumentos por sobre ni uno a favor de manera valida y necesaria, que sea de vida o muerte- justo en plena pandemia, en plena debacle social, económica y sanitaria- para volver.

Se espera que no nos supere “yo no estoy de acuerdo”, pero se termina eligiendo el camino del regreso al fútbol.

Pasando a las voces de los protagonistas para ver que panorama se tiene Compromiso hablo con varios protagonistas del fútbol de las instituciones de la Liga Dolorense.

El presidente del Club Dolores Gustavo Calabrese comunico “Hoy para nada estamos pensando en la vuelta al fútbol desde lo personal. El club tiene otras prioridades económicas, como por ejemplo ver como se hace para la temporada de verano si es que esto cambia un poco. Lo veo inviable al regreso ya que no hay recursos para hacer las cosas como hay que hacerlas. Lo primero más allá de lo económico sigue siendo la salud”.

En el tema sumamos a Carlos Vincenti técnico de Independiente de Castelli, en contacto directo con el presidente de la institución Carlos Van Devalle. “La decisión mía es no volver. Es decisión tomada y la acompañan todos acá. Veo imposible e innecesario el regreso al fútbol en medio de esta problemática. La salud está primero. Hay que ser sincero y razonable, no se puede, no están dadas las condiciones, y es por eso que hay que se condescendiente con lo que se piensa. No se puede exponer a nadie al contagio”.

En Sarmiento llevo la voz cantante Marcelo Equisito que viene trabajando desde hace tiempo en el fútbol del club y se expreso “la idea es esperar, no empezar. La verdad que a nosotros nos parece que es muy pronto en Dolores. Y a otro nivel, como es el profesional no digo nada, pero nosotros no.

Es lo que pensamos todos. Los que están con ganas son los chicos, pero el 99 por ciento que está a cargo de los clubes creo que piensan lo mismo que nosotros. En este momento es imposible.

La idea nuestra es no arrancar y dar por terminada esta temporada”.

El presidente de Deportivo de Castelli, Omar Ruberto sostuvo: “Nosotros no tenemos una postura definitiva todavía pero me parece un momento difícil, en donde se ha complicado aun más el contagio, por lo que no queremos complicar la situación del municipio. Y vamos a mantener la postura que tenemos hasta ahora, la del predio cerrado y sin ninguna actividad.

Hoy creo que no es un buen momento como para pensar en arrancar un torneo.

Los clubes, las ligas del interior creo yo que no están como para agrupar gente, y empezar a entrenar.

No tenemos que ser tan egoísta y pensar en los que tenemos al lado. No me gustaría que nadie lleve el contagio a su familia”.

En Conesa Pedro Echavez uno de los referentes de la institución de Tordillo remarcaba “Creo que todos estamos en la misma situación y no es fácil para nadie. Nosotros todavía no decidimos que vamos hacer, pero lo veo complicado. El tema es delicado y uno ve como esta todo y piensa que de esta forma es imposible y sobre todo porque nadie está bien. Nosotros no queremos contagiar a nadie y exponer a nadie a nada, así que se verá en estos días que postura tomamos”.

El presidente de Independiente de Dolores Maximiliano Díaz comentaba “la verdad que lo veo casi imposible. Igual será algo que charlaremos de puertas para adentro. No lo veo que sea lo mejor la vuelta. No están dadas las condiciones económicas y de salud en los clubes. Tenemos que tener alguna reunión entre todos y tomar una decisión bien pensada”.

En Ferro de Dolores su presidente fue claro comunicando que no es conveniente volver a los entrenamientos en la disciplina que fuere “He estado hablando por el tema del fútbol con la mayoría de los presidentes de las instituciones dolorenses y todo coincidimos en que no están dadas las condiciones. Nosotros desde el particular en estas horas vamos a comunicar nuestra decisión sobre el tema. Hoy en estas condiciones Ferro no vuelve. Le pedimos una reunión entre todos los clubes la presidente de la Liga Dolorense Jorge Palotto para ponernos de acuerdo y exponer nuestro punto de vista. Hoy será la reunión por suerte. Ya hay ligas que dieron terminada su temporada y acá habría que hacer eso”.