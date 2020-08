Para conocer la actualidad de los trabajadores de la Salud Privada en Dolores, dialogamos con Horacio Sotelo, Secretario General de la Delegación de ATSA en Dolores; quién nos brindó un Panorama sobre como están viviendo actualmente la pandemia.

¿Hay trabajadores infectados con Covid-19 en la salud privada en Dolores?

En general hay mucha inquietud sobre infectados en la salud privada. Se informó desde el municipios, pero la realidad es que no hay infectados en un solo lugar, en una “empresa de emergencias privadas”, cuando en realidad hay trabajadores infectados en varios establecimientos de salud privada. Están todos contenidos, hay una trabajadora bastante complicada en estos momentos.

¿El coronavirus, además del Hospital, se atiende en los privados?

Todos los establecimientos privados están atendiendo pacientes con coronavirus. Uno de los primeros trabajadores infectados fue a principios de julio. Desde lo gremial hacemos un trabajo de seguimiento, tenemos un protocolo de triage que hace telefónicamente un médico desde la obra social, para la que se trata de una enfermedad laboral. Pero todos los establecimientos privados, como explicaba, están atendiendo pacientes con corona virus. Antes eso era exclusividad de la atención pública, del Hospital, pero hoy día todos los establecimientos atienden a pacientes con corona virus, los mutualizados que están en centros privados por ejemplo.

¿Cómo se manejan respecto al material de protección?

En principio, algunas empresas tuvieron dificultad respecto del material que se utiliza para la protección de los trabajadores, a algunas empresas les costaba conseguir el material, pero hoy en día todas cuentan con él. Algunas en mucho mayor cantidad, otras tienen el material indispensable. En ese sentido se está cumpliendo la normativa de trabajo respecto a los pacientes que ingresan con Covid-19.

¿Cuántos son los trabajadores infectados en la salud privada en Dolores y como se encuentran?

Lamento informar que hasta ahora tenemos siete compañeros infectados. Tuve una charla con un delegado del establecimiento y me informó que el jueves había tres compañeros hisopados más. Estos compañeros no son solamente de un establecimiento como se pensaba, sino que están distribuidos en distintos establecimientos de salud privada, algunos desde principios de julio. Todos están en su casa menos uno que está internado en un establecimiento privado con la salud desmejorada. Los demás están en su casa cursando esta enfermedad malísima. Desde lo gremial hacemos el seguimiento, hablamos con ellos, algunos pasaron días de angustia con su familia, porque esto no abarca solamente a una persona sino al núcleo familiar.

¿Cómo actúa el gremio?

El gremio tiene acercamiento y contacto continuo con los trabajadores. Los llamamos, si necesitan cualquier tipo de asistencia la hacemos. Estamos presentes, la obra social tiene como decía, un protocolo donde un médico desde La Plata los asiste vía telefónica con todos los pasos a seguir en relación a esta enfermedad.

¿Las ART cubren las prestaciones médicas al tratarse entonces de una enfermedad laboral ?

Sí, es una enfermedad laboral. Está en un decreto que da presidencia en el mes de abril pasado. Por lo tanto corresponde a las ART la cobertura de las prestaciones médicas como internaciones, estudios, etc. Eso está a cargo de las aseguradoras de trabajo de cada empresa. Pero nosotros no nos desligamos del problema, sino al contrario, estando todo el tiempo en contacto con los trabajadores.

¿Cobraron sus salarios los trabajadores?

Los salarios fueron pagados en su totalidad, sueldos y aguinaldos. Hay que destacar que fue fundamental el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que dio el gobierno nacional. Sin esto no hubiera sido posible cumplir con los trabajadores.