Juan Manuel Lauría es dolorense, de 21 años, vive y estudia Licenciatura en Economía en la ciudad de La Plata (UNLP) desde hace casi 5 años. Escribió en su perfil de Twitter un hilo sobre la historia de la ciudad de las diagonales, el que fue leído por más de 2 millones de personas en todo el país.

Para conocer cuándo, con quiénes y por qué habían decidido hacer esta investigación, nos comunicamos con y él nos señalaba: “la investigación – si podemos llamarla así – surgió por cuenta propia. Estos años viviendo en La Plata conocí a un montón de gente que compartía conmigo este amor por la historia Argentina, y en especial la parte oculta o poco explorada. Cada vez que me juntaba a tomar mates con amigos platenses me iba enterando poco a poco de las distintas curiosidades detrás de la ciudad, lo que hizo que me empezara a interesar aún más por su historia. La Plata es una de las pocas ciudades planificadas del mundo, por lo que está llena de detalles que realmente muy pocas personas conocen. Esto fue lo que me motivo a armar un hilo sobre su historia ‘oculta`’ en Twitter”.

- ¿Dónde recabaron información? ¿Costó dar con algunos datos?

Primero empecé haciéndole preguntas a amigos y compañeros de la Facultad que vivieron toda su vida en La Plata, fui metiéndome a blogs y artículos periodísticos que trataban sobre esta temática, para luego exponer toda esa información en formato de “hilo” de twitter, que es una cadena de tweets conectados por una misma idea, escritos uno detrás de otro, y que te permiten abordar temas extensos de manera sencilla. Algunos datos fueron más difíciles de encontrar que otros, hubo un momento que tuve que descargar un par de libros llamados “La historia oculta de la ciudad de La Plata” (de Gualberto Reynal), y otro “Misterios de la ciudad de La Plata” (de Nicolás Colombo) para poder terminar el hilo.

- ¿Qué ocurrió con ese hilo en Twitter?

La reacción de la gente fue inmediata, me escribieron por mensaje privado desde periodistas hasta famosos de la TV para felicitarme por la investigación. Pero sin lugar a dudas los que más me escribieron fueron los mismos platenses, que en su mayoría no estaban siquiera enterados sobre la historia de su ciudad; varias personas me comentaron que tenían ganas de que termine la cuarentena únicamente para poder recorrer la ciudad e ir chequeando cada una de las cosas que mostré en el tweet. El feedback que tuvo fue impresionante.

- ¿Sabiendo ahora esas cosas, mira igual las calles, plazas y rincones de La Plata?

Claramente desde que me enteré que existían este tipo de cosas nunca volví a ver a La Plata de la misma manera. Saber la historia detrás de cada edificio o monumento hace que mires con distintos ojos cada rincón de la ciudad.

- ¿Historia es una carrera pendiente o prefiere que siga siendo una pasión como ahora?

Los que me conocen bien saben que me apasiona la historia desde que tengo uso de razón. Cuando tengo tiempo libre me gusta leer la historia económica, política y social, tanto de Argentina como del mundo. Pese a esto, ser historiador nunca estuvo en mis planes. Antes de estudiar economía estudié tres años Abogacía, y una de las materias que más me gustaron fue Historia Constitucional; lo mismo pasa ahora con Economía. Es una asignatura que siempre estuvo presente y siempre me encantó. Quizás en un futuro, cuando me reciba y tenga un sueldo fijo, me dedique a seguir la carrera de Profesorado de Historia como hobby. Nunca está de más aprender algo nuevo.

- ¿Le interesa también la historia de Dolores?

Por supuesto, Dolores tiene una historia fascinante. El tema es que a diferencia de Buenos Aires o La Plata (por dar un ejemplo) no está tan difundida, por lo que me cuesta buscar información o leer libros sobre la misma. Pero si, sin lugar a dudas me interesa.

- ¿Qué importancia tienen las redes sociales para difundir, educar, y hasta debatir con este tipo de cuestiones?

Desde mi punto de vista, las redes sociales son una herramienta fundamental para poder difundir ideas o fomentar la educación. Hoy en día, podes encontrar desde canales de YouTube hasta cuentas de Twitter o Facebook que se dedican únicamente a divulgar información y enseñar asignaturas tales como matemáticas, biología, ciencias sociales, física, historia, entre otras; a las redes sociales se les puede sacar muchísimo provecho si se usan de la forma adecuada. Personalmente defiendo mucho la manera “informal” de enseñar o de dar una clase, por dar un ejemplo, en el hilo recurrí en reiteradas ocasiones a chistes (o memes) para que a lectura sea lo más amena posible. De esa forma pude llegar a muchísima más gente que jamás habría leído un hilo sobre La Plata, y mucho menos un hilo relacionado a la historia.

- Finalmente, ¿algún libro de historia, serie, documental, o tema que le interese recomendar a nuestros lectores?

Recomiendo muchísimo una serie de documentales que hizo Felipe Pigna en el año 2015 que se llama “Ver la historia”. Detalla los acontecimientos sociopolíticos más importantes de la historia Argentina, desde la época del Virreinato hasta mediados de la década de los 2000 de manera excelente.