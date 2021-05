No son muchos los nombres de dolorenses que corrieron y se destacaron en “Turismo Carretera”, la máxima categoría del automovilismo nacional, sin embargo entre ellos al menos se puede mencionar a don Juan Villeneuve, Roque Laboritto, Héctor “Teto” Brown, Miguel Angel Atauri y “Tolo” Doumic, la mayoría ya fallecidos.

Con una entrevista a “Teto” Brown para que nos contara sus experiencia en T.C., procuramos homenajear a todos aquellos corredores que representaron la ciudad, y contar de esta actividad deportiva que por entonces se desarrollaba en caminos abiertos -no en autódromos como ahora-, que tenía sus bemoles para solventarla pero con mucho de aventura y romanticismo para practicarla.

Nos contaba Héctor Brown que en T.C. participó alrededor de cinco años, entre el 67’ y el 72’, y que la idea correr “surgió a partir de una cupé Chevrolet, ya que íbamos a correr con esa marca. Compramos una, la traje a Dolores, en ese momento aparecieron los Torinos, y don Juan Villanueva que estaba en todo, me dijo, ‘¿por qué no comprás un Torino?, viste que lanzan un equipo oficial con tres Torino, van a debutar en la próxima carrera que era el premio de San Pedro’. Y yo dije ¡Torino!, como diciendo bueno, pero finalmente lo hicimos a través de Fantinato de Chascomús que tenía una agencia de la marca. Esperamos unos 60 o 90 días la entrega, ya que los hacía (Oreste) Berta. Lo trajimos, no venía completo, no tenía la jaula, le faltaban los frenos, el tanque, se lo terminó en Dolores. La Chevy la vendí acá, en Dolores”.

– ¿Su historia ligada al Turismo Carretera cómo nació?

En el escritorio de Juan Battitessa. Existía una peña en donde todos apoyaban, de ahí se compró el Torino. El presidente de la peña “Ciudad de Dolores” era el “Negro” Mendoza, se hizo una rifa con su coche de carrera, también hacíamos festivales, juntábamos unos mangos siempre para poder concretar lo el auto. Y recuerdo un festival llamativo, raro, que se hizo en la Escuela Agraria. Una carrera entre un caballo, un auto de carrera, la cafetera de Miguel Atauri y un avión. Termino ganando el auto. Fue pareja, si había un poco más de distancia ganaba el avión.

– ¿Cuándo fue el debut?

En la vuelta de Salto con 24 años, con el número 84 en el auto, llegué en el puesto 14. En esa época largaban como 80 coches. Anduvimos bien en un circuito que tuvo algo de barro ya que era mitad tierra y mitad asfalto. Era un trazado de unos 160 kilómetros. Unas cuatro vueltas.

– ¿Tenía experiencia?

Yo no tenía casi experiencia, lo mío era correr acá en Dolores, en la zona pero con coches estándar, más que otra cosa. En circuitos de tierra, recién se empezaba con el tema del Autódromo de Dolores, pero no había nada todavía. Yo me bajé de andar en el camino y me senté en el Torino.

– ¿Cómo se hacía en esos tiempos para poder correr en TC?

Para tener la habilitación te tomaban una prueba en el Autódromo de Buenos Aires. Te daban la posibilidad de probarte en cinco vueltas, dos por tiempo y el resto te hacían reconocer señales y detalles claves para correr. Uno de la comisión, que en ese entonces manejaba el Automóvil Club Argentino, se subía con vos para verte conducir. Fue en el circuito largo, el número 12 y realmente no tuve problemas. Me dieron la licencia.

– ¿Cómo o quién preparaba el auto?

La preparación era de Oreste Berta, en Alta Gracia. Íbamos hasta allá en un Fiat 600 para llevarle el motor. Le sacábamos los asientos de atrás y salíamos para Córdoba. Lo dejaban listo y lo traíamos a Dolores para terminar de prepararlo en el taller de Julio Bianchi. También lo hicimos en la Agencia Renault de los hermanos Cremonte. Con el tiempo lo hicimos todo acá en Dolores, porque se hacía difícil llevarlo a Córdoba por el tema económico, Berta era bueno pero costaba. Y hasta en Mar del Plata lo preparé en una época, en Padovani.

– ¿Tuvo muchos acompañantes de Dolores?.

De Dolores tuve varios acompañantes, Alberto “Pato” Bavera, el primero, Mario Moreno, Rubén Esquella y Julio Bianchi, este además fue mecánico del coche de carrera. Y como anécdota recuerdo, que en la vuelta de Chacabuco no lo aceptaron a Moreno como acompañante por tener la licencia médica vencida, haciéndolo entonces uno de los acompañantes de “Pirin” Gradasi, de apellido Golcalvez.

– Hubo uno muy especial, un ex arquero de River y de la Selección Nacional. ¿Cómo surgió lo Amadeo Carrizo?

Yo a Carrizo lo conozco en la vuelta de Hughes en octubre de 1970. Era amigo de Oscar Curi, y un día que estábamos por ir a una carrera lo trajo a la Peña, decidimos invitarlo para que me acompañara. Fue en el Gran Premio del Sur, en el año 70. Eran cuatro etapas, la primera comenzaba en Venado Tuerto, pasaba por Rufino, la ciudad de Amadeo. Cuando pasamos estaba toda la ciudad en la ruta. Sabían que venía en el coche 63 que yo manejaba. Veníamos bien colocados, estábamos en el puesto 14 o 15 por tiempo, en el camino íbamos 26, pero cuando bajamos a la tierra en Labulaye el auto comenzó a fallar, el coche tenía dos bombas de naftas, una mecánica y una electica, yo prendí la eléctrica. Y en un momento Amadeo me decía que había mucho olor a nafta, pero yo impregnado en nafta no sentía al olor y continúe. Más adelante en vez de doblar para la izquierda lo hago a la derecha, porque no estaba señalizado, y cuando quiero retomar me choca de atrás Oscar Mura Cuvertino. Fuimos a parar a la cuneta, se prendió fuego el auto, si no hubiera sido por un lugareño que estaba ahí con una pala y lo apagó con tierra quizás se hubiera prendido fuego totalmente. Tenía los auxilios a unos 40 kilómetros y por eso decidí no seguir. Se terminó ahí la historia con Amadeo Carrizo de acompañante. Después estuvo en Dolores en un homenaje en el Club Defensa. Tuvimos una cierta relación.

– ¿Cuántas carreras corrió en T.C.?

Corrí 29 carreras, largué mejor dicho, porque en todas no llegué, y participe en dos Grandes Premios. El mejor día que anduve fue el de la piña que tuve en el Triángulo del Oeste -Bragado, Nueve de Julio y Los Toldos-, Otra fue en la Vuelta de Rio Negro que clasifique 11. En ese entonces largaban 80 autos y 20 eran de equipos oficiales. Mi última carrera fue la “Vuelta de 25 de mayo” en la temporada 1972, más precisamente el 15 de mayo en ese Circuito semipermanente y que ganó Carlos Loeffel (Dodge GTX).

– ¿No siendo en el TC participó en otras categorías?

Corrí la réplica de la “Dos Océanos” con un Ford que había sido de Dante Emillossi, pero rumbo a Chile, en Mendoza, se rompió la caja de cambios y terminó la carrera. Participé en unas 24 horas del Turismo Nacional con (Miguel) Atauri, otras seis horas con “Pepete” Capra, siempre de invitado. También corrí con Ibarguren de Bahía Blanca, en unas 24 horas en el Autódromo de Buenos Aires.

Ezequiel Suárez