Los casos de “coronavirus” en el mundo, que se multiplican a diario, han traído aparejada una justificada preocupación en la población, tanto por la forma en que se difunde como por los casos fatales que produce. Para conocer más del virus y las precauciones a tomar, charlamos con el Dr. Daniel Puliti.

Le preguntamos ¿qué es el coronavirus? Y nos decía: “es un virus de un grupo llamado justamente coronavirus, bastante frecuente. Dentro están desde el virus común del resfrío – o sea que todos hemos tenido contacto con coronavirus – hasta el que conocemos hoy como uno nuevo detectado, mutado, que es de fines de 2019. Tiene una característica: como nosotros no tenemos ninguna interacción inmunológica con ese virus, podemos ser más vulnerables a su acción. Y en determinados grupos que denominamos “de riesgo”, como en cualquier otra enfermedad, sobre todo las virales, son más sensibles, de tener contacto con este virus, a tener formas graves o a veces poder llegar a ser mortal.

- ¿Cuáles son los grupos más expuestos?

Menores de 4 años y mayores de 70, donde el sistema inmunológico puede estar alterado; las personas inmunodeprimidas, o sea, aquellas que por enfermedad o tratamiento tengan disminución de las capacidades de defensa del cuerpo. Todos los demás somos factores de riesgo y podemos tener una forma grave, pero probablemente tengamos una forma más leve de lo que tendrían estos grupos.

- ¿Cómo se manifiesta el virus?

No se comporta distinto a lo que conocemos como gripe común. El problema es que nuestro sistema de defensa no lo puede reconocer, por lo tanto no puede empezar a defendernos de entrada hasta que comience el virus a actuar.

- ¿Cómo se produce el contagio?

Entra por vía respiratoria, la vía de contagio siempre es respiratoria, y como cualquier otra enfermedad, el peligro está en las microgotitas de saliva que quedan flotando en el aire cuando alguien tose o estornuda. El mayor riesgo de transmisión, mucho más todavía, son las manos, porque las manos tocan todo, uno se toca la cara, toca mucosas como la boca, la nariz, el ojo, que son lugares por donde el virus puede ingresar fácilmente.

- ¿Lavarse las manos es una precaución básica?

Lavarse las manos es la precaución para casi todas las enfermedades. La causa de casi todas las enfermedades está en la mano. Un ejemplo: cuando fue la epidemia en 2009 que comenzó en Asia con el médico que se contagió de lo que denominamos después gripe aviar. La epidemiología llegó al llamado caso 1. Buscan ir hacia atrás en la historia buscando de donde proviene, hasta llegar al caso 1 o caso 0, así se denomina en epidemiología. La sede en Atlanta, Estados Unidos, es la que más se encarga de hacer este tipo de estudios. Y llegó a la conclusión de que el caso 1 había sido en el ascensor de donde este médico había venido de dar una conferencia después de haber estado engripado. Tosió en el ascensor, se tapó como pudo, pero la señora tocó los botones del ascensor, respiró lo que un ascensor tarda en subir o bajar los pisos. Esa señora regresó a Canadá ingresando la gripe aviar a ese país a través. Una situación aparentemente simple, un simple contacto de determinado grupo de gérmenes en el momento justo y en el lugar justo, puede ser capaz de transmitir en 15 horas una enfermedad de un continente a otro.

- ¿Qué hace el virus en nuestro organismo?

Como cualquier otra enfermedad o grupo de patologías, nuestro organismo se infecta. Llega el agente nocivo a nuestro cuerpo, sean bacterias o virus, y tienen un período en el que se van a empezar a reproducir. Los virus no se pueden reproducir solos, lo hacen nuestras propias células. Lo único que hace el virus es enquistarse en una célula y darle la orden genética de que la reproduzca. Nos cuesta mucho considerar un virus como forma de vida, le decimos sustancia o partícula a nivel de la vida, porque no tiene la capacidad de hacer las cosas solo.

- ¿Depende que la célula haga el trabajo?

No es como una célula animal o vegetal que tienen un núcleo que es el cerebro, con un ordenamiento genético que le hace reparar las paredes, crecer tal cosa. No tiene mitocondria para generar energía, ni retículo endoplásmico para producir proteínas o ladrillitos de proteínas que reparan la pared cada vez que se debilita, ni capacidad de retículo endoplásmico del otro grupo para absorber las grasas. O sea que no se alimenta, no come, no tiene cerebro, no se puede mover solo. No puede hacer nada sino explotar o mantenerse como lo hizo por miles de años en las tumbas egipcias, encerrado, y cuando se le dan las condiciones de calor, temperatura o humedad, vuelven a querer flotar, esporas les llamamos nosotros. Entran a nuestro sistema respiratorio y ahí van a nuestros glóbulos blancos.

- ¿Necesita entonces de un ser vivo?

Sí. Lo único que necesita es entrar a un ser vivo que respire, que tenga sistema de glóbulos de defensa para invadir la célula. No va directamente a nuestros pulmones, primero debe reproducirse y a eso solo puede hacerlo en determinado grupo de células. Entre estos grupos las que tienen receptores como las de las vías respiratorias, el corazón o el riñón. Son los receptores para una enzima que es la misma que bloqueamos con los hipertensivos, es un dato técnico muy específico. A esa célula entra el virus y le dice “pará de hacer todo lo que estabas haciendo y fotocopiame”. La célula deja de trabajar para mantenerse, alimentarse y hacer sus funciones, y dedica toda su energía a sacarle fotocopias. Llega un momento que hay tantas fotocopias de ese virus, que la célula se despreocupó de ella misma, se hinchó, explotó, murió, se liberaron esos virocitos, esos huevitos, que van a otra célula y hacen la misma historia. Hasta que un sistema de glóbulos blancos lo detecte y pueda sacarle otro tipo de fotocopia, un identikit, enviándola a todos lados para que sepan que cuando llegue esa secuencia, no tienen que fotocopiarla. Una historia realmente apasionante, la inmunología, lo que hace el sistema.

- No hay casos de coronavirus en nuestro país, pero ¿cómo hay que actuar ante los síntomas?

No tenemos ningún caso positivo denunciado hasta el momento. Los síntomas van desde un resfrío un poco más fuerte del común, que se va a curar solo aunque sea este tipo de coronavirus. Se cura como decían nuestras abuelas, te metés en la cama, tomás un té calentito, paracetamol, etc. Hay que remarcar siempre que nunca se debe usar aspirina ni en grandes ni en chicos, cuando alguien tiene un síndrome febril. A la aspirina hay que sacársela de la cabeza para todo lo que sea fiebre, que tenga un cuadro relacionado con gripe, resfrío, porque puede generar un problema muy grave. La vía que usamos habitualmente en nuestro país es paracetamol o los profenos, ibuprofeno o alguno de eso; no otra droga. Si una persona se llegara a contagiar va a estar engripado tres o cuatro días en la cama, se va a recuperar al 100% y volver a sus actividades sin problema.

- ¿Es contraproducente la forma que los medios masivos tratan a este virus?

Las noticias a veces dicen más de lo que deben decir, o lo dicen de una manera sin darse cuenta de que hay gente que absorbe eso 100 por ciento y lo toman literalmente, y piensan que todas las personas que se van a contagiar, que mueren como en una película de Netflix. Para la salud obviamente es algo peligroso, importante, sobre lo que hay que tener muchos recaudos. Argentina no es foco de entrada pero tiene focos de entrada posible en aeropuertos, migraciones de países vecinos que tengan casos. Uno puede cercar o rastrear la posibilidad epidemiológica de la enfermedad.

- ¿La gripe común todavía mata mucha gente?

Si vamos a la cantidad de personas que mueren por año por enfermedades respiratorias, a la cabeza está la gripe común, la de todos los días. Pasa que en estos grupos de pacientes de alto riesgo como decíamos, se comporta distinto que en el resto. Y es una de las causas principales por las que se debe vacunar contra la gripe a pacientes mayores de 65 años. Indirectamente puede ser que esa vacuna para el virus de la gripe, tenga un estímulo cruzado para desprenderse de cualquier otro virus. Los virus mutan, cambian, evolucionan en muy poco tiempo. En lo que lleva una vida nuestra, para ellos un mes es mucho tiempo y suficiente para transformarse de un tipo de virus a otro que reaccione de otra manera.

- Lavarse las manos entonces, es fundamental para prevenir. ¿Qué otras precauciones hay que tener?

Exacto, hay que lavarse siempre las manos. Otra precaución ahora que empiezan las clases, es no mandar a los chicos cuando presentan un cuadro febril. No mandarlos con mucho moco, sin control previo médico. En cualquier cuadro viral que pueda transmitirse a un grupo de personas hay que tener esos recaudos. Recordar que cuando uno tose o estornuda debe hacerlo en el pliegue del codo, ya que es un lugar con el que uno después no toca, no va a la cara de nuevo. Y el recaudo fundamental es insistir sobre las manos. Las manos son la vía y el vector de las enfermedades. Los animales, los primates, toman agua sin usar nunca las manos, se apoyan y toman directamente con la boca. Instintivamente no usan las manos. Cuando estuve en el Amazonas y quise tomar agua, me dijeron que no lo haga con las manos. Como los monos. El animal tiene esa manera instintiva de protegerse.