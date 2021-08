La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata receptó lo postulado por el Fiscal Federal Dr. Juan Pablo Curi, y revocó la decisión adoptada por el Juez Federal Alejo Ramos Padilla que había hecho lugar al pedido de la defensa habilitando la figura de “reparación integral” y declarando extinta la acción penal,

El fallo se dictó en el marco de una causa que tiene como imputados a cuatro familiares directos de uno de los miembros de la “banda de Aníbal Gordon”, acusados estos de canalizar en el mercado legal bienes procedentes de delitos de lesa humanidad, hechos por los cuales el Fiscal Curi precisamente había solicitado el año pasado la elevación de las actuaciones a juicio oral y público.

Tales bienes son dos lotes ubicados en la ciudad de Chascomús, los cuales habían sido ofrecidos por la defensa y aceptado el juzgado para dar curso a la aplicación del mencionado instituto.

Los jueces de la Cámara Federal consideraron que el delito de lavado de dinero no se trata de un delito patrimonial en sentido estricto como se lo había considerado en la instrucción, sino de “crímenes pluriofensivos que atentan contra un bien jurídico diferente, la regularidad del funcionamiento del mercado económico y financiero operables en el Estado”.

El tribunal de alzada sostuvo, que adquiría «esencial trascendencia la opinión del fiscal» pues «no nos hallamos frente a un supuesto de conciliación donde existe el visto favorable de la víctima», compartiendo de esta manera la postura asumida por la Fiscalía Federal de Dolores y la Fiscalía General ante la Cámara Federal, en cuanto a que no se trataba de un “caso menor”, con una lesión de escasa trascendencia que solo afectaba el bien jurídico de una víctima individualizada, y que así podría habilitar su inclusión dentro de aquellos casos que admiten la disponibilidad de la acción penal.

Por otra parte el tribunal al receptar el recurso del Fiscal Curi y de la Unidad de Información Financiera, en su carácter de querellante, tuvo en cuenta los compromisos internacionales que el Estado argentino ha asumido a través de distintos instrumentos vinculados con la investigación, prevención y juzgamiento de delitos relacionados con el lavado de dinero, tales como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

La Cámara Federal sostuvo además, “el intento de reparación no logra volver las cosas a su estado pre delictual, en términos de resarcimiento, dado que no existe una víctima en concreto a quien desagraviar y lo que en último lugar se intenta ofrecer -sin otra estimación- son sólo bienes subrogados, derivados del producto que se habría obtenido de actividades ilegales, los que, en hipótesis de máxima, y para el caso que se den los supuestos de procedencia, el carácter social y reparador encontrará soporte por la vía del decomiso, a partir de la cual estos bienes pasarán al Estado, pero no bajo la aparente reparación integral del daño como se lo intenta”.

En ese sentido se resaltó: “no nos hallamos frente a un supuesto de conciliación donde existe el visto favorable de la víctima, sino que se trata de la reparación integral del daño en el que no se ha identificado una víctima a la cual interpelar sobre la propuesta efectuada, adquiriendo esencial trascendencia la opinión del fiscal en el ejercicio de sus competitividades”. Y añadió, “un temperamento en contrario, alejaría por completo al fiscal de la causa en punto a todo aquello que guarde estricta relación con intentos reparadores del daño devenido en un proceso y tendencialmente extintivo de la acción penal”.