Los clubes dolorenses y su realidad en plena pandemia.

Ayer comenzamos con la publicación de notas a los Presidentes de los Clubes de la ciudad, quienes nos cuentan la realidad que atraviesan.

Gustavo “Tato” Calabrese, Presidente de Dolores, se refirió a la situación en la que están. Sabiendo que si bien es complicado todo, cree que se puede enfrentar esto de la mejor forma “Nosotros en la Comisión estamos en contacto todos los días. Fuimos uno de los primeros como club en suspender todas las actividades”.

¿Como van caminando en cuarentena con todo parado?

Y rápidamente pusimos la situación a disposición del municipio y también iniciamos una campaña de recolección de alimentos que también estamos repartiendo. Eso en la parte social, y en lo administrativa e institucional por ahora pudimos repartir bien la cuota social y hasta ahora vamos bien. En unos días recién sabremos como va le tema de la cobranza. No está fácil, ya que siempre hay gastos. Y hay entradas que tenemos como alquileres de cancha y demás ahora quedó todo paralizado. Y la vamos llevando entre todos porque por suerte todos tiramos para el mismo lado y así es más fácil todo.

¿La situación no está fácil?

Si no es fácil, pero venimos con las cuentas al día y trabajando entre todos realmente bien, por lo que yo creo que vamos a subsistir bien.

¿Y el tema de las actividades deportivas, que podes decir?

Por ahora todo parado y esperando como se da esto. Y con el tema del fútbol no hay que desesperarse para nada. Este año prácticamente está perdido en materia deportiva, en materia fútbol. No podemos hacer locuras, no es necesario. Hay que ser pensante y sensato.

¿Y se podrá reanudar el fútbol sin cobrar entradas?

Sin público sería una locura jugar, tras que tenemos gastos, veo inviable sumarle más problemas. Igual otra locura es esto de la liga, que comunican que van a bajar el cuarenta por ciento la filiación. Directamente no tendrían que haber cobrado nada en estos meses. Y el Municipio quizás con algún subsidio podría colaborar para el gasto de empleados. La liga no genera nada, se le presta el estadio a Jorge Cellillo, a todos. Y esa plata no se ve. Hasta que no hay fútbol y por esta situación no se deberá cobrar nada. Si los clubes no generar plata de donde la vamos a sacar. Hoy no hay forma de generar dinero que no sea de los socios y no esta fácil cobrar. Nosotros no tenemos la maquinita, de donde la vamos a sacar.

Hablamos de muchos temas, en lo inmediato, ¿Cómo va el tema de cobrar la cuota societaria que hoy por hoy es el único dinero que ingresa?

Y mira todavía no podía decirte porque no hace mucho que comenzamos, recién pasando por la mitad de abril y hay que ver como están los lugares de cobros, ya que todavía no nos hemos fijado. Y justo nosotros con arreglos en la pileta que habíamos comenzado hacer a principio de marzo. Y por suerte se pudo hacer. Lo que si se compro todo el cerramiento para la pileta, y son gastos que ahora por ahí se pueden sentir.

Ezequiel Suárez