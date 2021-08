Ayer por la mañana en el local partidario de “Vamos con Vos”, se hizo presente el precandidato a Diputado Nacional en tercer término, Gustavo Pulti, acompañado por Horacio Taccone, precandidato a Senador en primer término por la 5ta sección electoral y ex Secretario de Deportes de la gestión municipal del primero en Mar del Plata.

Leonardo Rondi, quien encabeza la lista de Concejales del espacio en Dolores, recibió y presentó a los invitados junto a Valeria Marasco -precandidata a Concejal-, haciendo esta entrega a Pulti y Taccone de un “Libro de Dolores” y recordándoles que el próximo sábado se cumple un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad.

En el marco de la conferencia Gustavo Pulti recordó con gran afecto su pertenencia a la ciudad. Dijo: “Nunca me siento de visita en Dolores. Soy dolorense, me he criado en estas calles, he ido a los mismos colegios que van los dolorenses, he recorrido el patio de la Escuela 1 durante toda mi infancia y después el Colegio Nacional. Tengo a mis padres en este cementerio y mi infancia en los recuerdos para siempre. Mi maestra de 7mo grado, hermosa, era Angélica, la mama de Valeria (Marasco). Definitivamente esas cosas son parte para siempre de mi vida. Gracias a Dios la vida nos da la sorpresa de encontrarnos de esta manera, en esta esquina, con la hija de mi maestra tan querida y bien recordada por mi familia y por mí. Y con un compañero de juegos de infancia, porque a la vuelta de la esquina de mi casa estaba la casa de Leo, y nos hemos cruzado en bicicleta y andando en patines de niños. Sin que lo hubiéramos programado la vida ha organizado este encuentro maravilloso que valoro y disfruto”.

A continuación, se explayó sobre los ejes y objetivos principales del espacio que integra junto a Randazzo:

(…) Creo fervientemente en la necesidad de pasar a otra etapa política. Lo piensa Florencio Randazzo, lo piensa Horacio Taccone, un dirigente deportivo de una larga trayectoria, además de ser abogado, emprendedor y actual concejal en Mar del Plata, lo piensan Leo, Valeria, y también Tati Meckievi, con su enorme experiencia, su trayectoria, que está en una etapa de la vida donde se propone aportar sus conocimientos, su experiencia y su bagaje para que Dolores tenga representantes como Leo, Valeria y el resto de la lista.

(…) Entiendo que la política en los últimos años ha generado una lógica altamente destructiva, donde el intercambio siempre es de insultos, descalificaciones y pocas ideas. Como decía días pasados en un reportaje muy interesante un filósofo argentino que además es editor, Alejandro Katz, y lo comparto, hay un intercambio de etiquetas. Se etiquetan de una y otra manera y cuando sube el precio de las etiquetas baja el precio de las ideas. Hay que recuperar una noción positiva, propositiva también, porque la Argentina, la provincia de Buenos Aires y todas nuestras ciudades necesitan una etapa de realizaciones que tienen su centro en el trabajo. Hoy la principal misión de la política debe ser generar condiciones de progreso social a través del trabajo. Se ha agotado la etapa de un intercambio que tiene un engranaje que gira a la izquierda, otro que gira a la derecha, pero siempre vamos para atrás. A ese mecanismo creo respetuosamente que ha llegado el momento de saludarlo, de darle las gracias por las cosas que han hecho bien, perdonar las que han hecho mal, y empezar a construir una nueva mayoría de ciudadanas y ciudadanos que pongamos el acento en lo que se debe, que es construir un futuro mejor. Para Dolores, la Argentina y nuestra provincia. Eso no va a surgir de cómo se descalifican y se pelean sin sentido, ni de los insultos y los gritos. Va a surgir de las nuevas ideas y una mayoría social que vamos a construir entre todas y todos.

(…) Todos pudimos tomar otro camino. Leo Rondi se pudo quedar en Europa haciendo túneles al pie de los Alpes. Valeria pudo haber seguido con su profesión. Horacio es un dirigente deportivo importante pero también es un profesional exitoso y un empresario. Tati Meckievi podría estar en su casa tranquilo, ha tenido una carrera política brillante, Intendente varias veces, Ministro, Diputado, Senador. Todos pudimos hacer otra cosa, yo pude seguir con mi trabajo y todos pudimos ser funcionarios, pero hemos tomado el camino más arduo, de salir de la zona de confort para construir una alternativa. Porque pensamos que el futuro de la Argentina en manos del mecanismo con sus dos engranajes, es un futuro oscuro.

(…) En este primer semestre del año el salario perdió 3 puntos contra los precios. Y nadie aporta una idea. Nosotros queremos decir menos impuestos y más trabajo, primera definición. Queremos plantear una reestructuración del sistema tributario en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al productor agropecuario, al que tiene una pequeña carnicería, comercio, se le debe liberar de impuestos para que pueda tener trabajo en blanco. Y debe haber un fuerte apoyo financiero.

Tenemos que hacer una verdadera revolución educativa. Ya no se trata de presencial o virtuales, se trata de recuperar una educación apasionante para los niños y niñas, que dispare los interrogantes y acicatee la curiosidad de los chicos y chicas para integrarse en un proceso educativo transformador. Creemos en capacitaciones masivas en oficios.

(…) Vamos a impulsar en el Congreso de la Nación, en base a la experiencia que hemos hecho al frente de Mar del Plata durante ocho años, y después como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y en distintas ciudades. Vamos a impulsar una Ley de ciudades mejores para la gente, en las que entre otras cosas empecemos a dar respaldo a los gobiernos locales para afrontar el cambio climático. Las ciudades necesitan una ley de respaldo para que sean mejores y más previsibles para la gente.

(…) Queremos ser un gran equipo para respaldar a Leo y celebrar su llegada a la política, y la llegada de Valeria, para que vengan a plantearle un futuro mejor a los dolorenses a partir de este año y hacia 2023”.

Preguntas que se le formularon a Pulti y sus respuestas:

– ¿Su decisión de acompañar a Randazzo es personal o el sector que lo llevo a ser jefe comunal comparte las ideas y preocupaciones?

Acción Marplatense, el partido que fundamos en 1997, va con su boletas y colores adhiriendo al “Frente Vamos con Vos”. Los vecinos de Mar del Plata que vayan al cuarto oscuro encontraran la boleta que encabezan Florencio y Carolina Castro – una mujer industrial con una visión desarrollista, que también tengo -, donde la boleta de Acción Marplatense en el tramo vecinal marplatense va adherida al “Frente Vamos con Vos”. Y hay una razón. Cuando nos juntamos a analizar la realidad de las ciudades y el pais, Randazzo no nos pidió que nos cambiemos de camiseta, algo que se hace habitualmente, con candidatos y candidatas que cambian de domicilio o de partido. Nos dijo que le parecía muy bien que una persona con formación desarrollista pero que tuvo toda la trayectoria vecinal esté en el Congreso, porque importa que la discusión acerca de las ciudades, donde vive el 93% de la gente, y que aquellos que lo necesitan tenga representación en el Congreso. Así que no solamente vamos con nuestro color, con nuestra camiseta de Acción Marplatense, sino que además vamos para representar las experiencias de la ciudad, lo que hemos aprendido y visto gracias a los marplatenses y en distintas ciudades, para volcarlo en el gran proyecto de Ley de Ciudades Mejores para la Gente. Además, para compartir una visión desarrollista de la Argentina, que tiene una política de inclusión, no hace falta nadie afuera, si no que estén el movimiento obrero, las organizaciones gremiales, empresarias, colegios profesionales, podamos encolumnarnos dentro de un programa común para desarrollarnos.

– ¿Cómo se originan las fuentes de trabajo?

El trabajo es uno de los componentes esenciales del valor agregado. Cuando se respaldan las pymes, tanto desde el punto de vista de la industria como de los servicios, se genera trabajo. Hemos empezado hace unos años los argentinos a vivir en una paradoja y una falacia. La falacia es decir que se combate la pobreza entregando planes. Nosotros tenemos una visión sobre el tema. Porque se entregaban planes sobre el final del gobierno de Cristina, se duplicaron las ayudas como nunca durante el gobierno de Macri, y siguen creciendo las ayudas. Pero tenemos el 70% de niños bajo el nivel de la pobreza. O sea que tenemos cada vez más planes y cada vez más pobres. Si creemos que la pobreza se combate con los planes es como si creyéramos que frente a un incendio viene un bombero; todos queremos que llegue, pero una vez apagado el incendio queremos que se vaya, para recuperar nuestra vida. Esa ayuda en la medida en que sea para un tiempo, y se pueda rescatar a una familia, una persona, es una cosa. Pero a la verdadera situacion a la que debe aspirar un pais, una ciudad, el verdadero interés, es que es trabajando como se puede salir adelante. No se debe negar la ayuda, porque estaríamos fuera de la misión solidaria de la sociedad y la economía. No se debe perpetuar la noción de que con la ayuda se combate la pobreza. La solución es agregar valor, con más industrias y emprendimientos.

El mensaje de Horacio Taccone: lo hizo destacando a Rondi y Marasco, mostrando total apoyo a la lista local y alentándolos a seguir adelante para cambiar esta realidad. Dijo: “Es muy lindo para mi estar acá en este rol. Hemos venido a esta ciudad, y lo charlaba con una compañera de equipo de La Costa, quizás 30 o 40 veces, en el rol de Papá acompañando a unos hijos tenistas. Y creemos que una de las tantas formas de potenciar el desarrollo de las ciudades del interior es activando toda la maquinaria que promueve el deporte. Dolores tiene una de las escuelas de tenis más prestigiosas del país. Hay chicos de muchos rincones del país que viven aquí porque tiene una escuela muy buena. Eso se puede potenciar. Lo mismo con la Cultura. Tenemos que trabajar, dejar de pelear.

Hay un montón de inconvenientes que tienen la ciudad, la provincia y el país, y en muchos sectores, como inseguridad, inundaciones, trabajo. Lo primero que hay que hacer para resolver estos inconvenientes es asumir que los tenemos. Si no, jamás podremos resolverlos. Y a eso tiene que hacerlo el gobierno. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es elegir bien a quienes son los que más capacitados están para resolver estos inconvenientes. Y la experiencia nos dice que, lamentablemente, porque a mí me hubiera gustado que alguno de estos dos (Macri o Cristina) hubieran tenido la capacidad para resolver los problemas, pero los resultados están a la vista. Si continuamos haciendo lo mismo, como dice Randazzo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Por eso para mí es muy lindo que Leo esté al frente de la lista de Concejales en Dolores, porque tiene mucho para dar. Y se pueden hacer las cosas, hablo desde mi experiencia personal. Demostramos que se pueden hacer cosas desde el Estado, con transparencia, honestidad y sin gastar de más. Eso mismo es lo que me motiva a hacer las cosas. Y es un orgullo muy grande estar en esta ciudad viendo que hay gente que tiene la misma línea que uno”.