Durante en su reciente visita a nuestra ciudad el Dr. Gustavo López visitó nuestra redacción, oportunidad donde pudimos charlar sobre su partido, el radicalismo, como también sobre las distintas problemáticas que afectan al país y en particular las que se reflejan en nuestra zona.

Al consultarlo sobre la dinámica que ha producido en el radicalismo y en la política provincial la incorporación del Dr. Facundo Manes, decía: “Él tiene un compromiso reconocido por ser votante radical, pero creo que su llegada a la política excede eso con aquel ciudadano de clase media, trabajadora, que ha perdido sus derechos y no necesariamente es afiliado del radicalismo. Facundo Manes expresa una visión distinta de la política, y como bien él lo plantea, esto de dar el paso hacia el futuro también tiene que ver con un cúmulo de valores e ideas nuevas de un tipo de construcción distinta, colectiva. No solo lo nuevo y el aire fresco que él decididamente aporta, sino a partir de la pluralidad de una lista de gente que tiene experiencia, gente nueva, gente que viene de la intelectualidad, de sectores políticos diversos como Dialogo Político, sectores del peronismo, del progresismo en el caso de Margarita Stolbizer. Y desde ese lugar, esa oxigenación del Dr. Manes, al radicalismo nos ha dado un plus, desde mi punto de vista. Creo que el radicalismo recuperó la centralidad de 1987 hasta la fecha, y sitúo esa fecha por la elección de Casella y Posse en la provincia de Buenos Aires, cuando el radicalismo sacó un guarismo importante de votos, superior al 40%, y porque a partir de ahí no se produce un fenómeno tan aglutinante en cuanto a la motivación y movilización.

– ¿Por qué considera que la llegada del Dr. Manes a la política excede al Partido Radical?

Insisto en que esto no es intrapartidario, sino que excede a la opinión pública, porque los temas que ya planteó el Dr. Manes en esta campaña van a ser parte de la agenda indudable de la campaña general. Estoy convencido de que vamos a ganar las PASO, pero si no fuera así, esas políticas públicas son el centro de atención de los bonaerenses y de los argentinos. En definitiva, uno gana cuando recupera la centralidad, ganando o planteando una agenda de políticas públicas que es lo que hace Manes. Desde los dos lugares estoy convencido que se gana. Oxigeno mucho a la UCR de provincia y de nación. Nos vuelve competitivos desde el punto de vista electoral, pero también nos obliga, en el caso particular mío, que puedo decir que como modelo de antítesis tengo 38 años de militancia, soy un dirigente de este Partido, pero entiendo el desarrollo donde bien se define que a este proyecto hay que resolverlo con todos. Con gente con experiencia, joven, y en eso está la diversidad.

– El radicalismo nunca eludió internas, ¿Cómo ve la integración con el sector de Santilli después de las PASO, cualquiera sea el ganador?

Creo que hubo algún tipo de rispidez o puede haber algún coletazo propio de la competencia. Las PASO tienen una virtud, son ordenadoras, generan participación y competitividad, lo que no está mal cuando hay proyectos diferentes como en este caso. Estoy convencido que después del 12 de septiembre la lista que encabeza Santilli va a acompañar a la de Facundo Manes, se van a ensamblar con el sistema de mayorías y minorías que establece el reglamento interno de “Juntos”.

– Las problemáticas que sufre el país, son comunes en general. ¿Qué ha detectado en la 5ta. Sección que pueda llevar como iniciativa a la legislatura?

Me preocupa mucho como denominador común en la recorrida que estoy realizando, el tema de la inseguridad. Veo muchos funcionarios, amigos, Intendentes, que dedican una gran parte de su tiempo de gestión a la seguridad pública. Esa definición no está mal, pero lo que está mal es que haya una despreocupación de parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. En la provincia, la Ley de Seguridad Pública (12.154) establece exclusivamente que la competencia es del gobierno de la provincia, y la provincia en 1997 con esta legislación, la Ley Orgánica de Policía y demás, fue desentenderse y pasarle el manejo de la policía a los distritos, con todos los servicios que eso involucra, logística, infraestructura. Pero fundamentalmente la preocupación de atender el día a día. Ese Intendente que, en una figura clásica, entre comillas, es el del ABL, se vio de golpe haciendo un aprendizaje para el que no estaban preparados los municipios, ni los funcionarios. Los Intendentes están preparados para administrar los servicios públicos de su gobierno local. Creo que fue hecho con la idea de sacarse la conflictividad desde La Plata, ese fue el pensamiento de laboratorio.

– ¿Qué piensa del resultado?

Nada resiste un análisis parcial en que fracasó. El desarrollo de la policía comunal o local fracasó. Nadie lo quiere decir pero hay montones de ítems. Uno de ellos es la participación comunitaria. Hay un artículo puntualmente de la Ley 12.154 que dice que la no constitución de los Foros (de seguridad) es falta grave. Si uno repasa los 135 distritos se va a encontrar con que en la mayoría no existen los Foros, y eso es falta grave, que por la Ley Orgánica de las Municipalidades implicaría una causal de destitución de los jefes comunales. Hacerlo sería un disparate, pero es la legislación matriz en materia de seguridad pública. Con esto estoy diciendo que hay que sentarse en Legislatura y replantear la normativa. No hay que generar inflación normativa, normas hay, hay que aggiornarlas, ajustarlas, hacer eficaz la normativa que existe. En todo caso, la promoción de la participación como en Córdoba de consejos vecinales de seguridad, foros, o lo que sea, tienen que ser cuestiones que se originen en los territorios, y no algo de probeta que se envasa en La Plata, como la Policía Comunal. Se la descentralizó y tiró en los 135 distritos, en municipalidades, idiosincrasias y valores distintos, tiempos distintos. No se puede hacer un parámetro y tener la misma vara para Quilmes que para Chascomús o Dolores. Ese es el error conceptual que creo que fue ex profeso, fue pensado.

– ¿Cómo se refleja en particular ese análisis que realiza?

Conozco cosas insólitas. Por ejemplo, a distritos del interior darles escopetas antipánico, excesos de infraestructura cuando lo que había que hacer era invertir en patrulleros. Lo he visto en localidades y en donde vivo, en Chascomús: no hay un patrullero que no tenga un nylon de vidrio en el parabrisas. No hay uno, es más, eso está difundido. Está el tema de los patrulleros fantasmas que se usan para la temporada, se sacan los patrulleros de las ciudades del interior, del Gran Buenos Aires y ya no vuelven más a esas localidades. Y se van visibilizando en la medida en que hay movidas por la inseguridad. Eso requiere una concertación de políticas públicas, sentarse con esto que planteaba de la Ley, rediscutirla y establecer una centralidad.

– ¿Piensa que la Policía provincial debe tener un mando central?

Para mi estamos en presencia de la principal fuerza armada del país, que tiene cientos de miles de efectivos y que tiene que tener un mando vertical. No puede haber 135 jefes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un jefe, también capacitación, formación y una mejor remuneración. Nosotros tenemos efectivos que en el Gran Buenos Aires conocen cuánto gana la Policía Metropolitana, y eso genera fuga de cuadros o movimientos de reclamos salariales cuasi sindicales, que no juzgo como buenos o malos, sino que digo que son distintas reacciones que se ven como patologías de una política pública que fracasó. Pasa que ponerlo en escena en campaña electoral puede ser pensado como oportunista. Hay que hacer una gran concertación con las mayorías y minorías, y sentarse el 11 de diciembre y decir “esto no va más”, porque nos genera prejuicios en todas las localidades. En el Gran Buenos Aires y en las pequeñas del interior. En definitiva lo que está en juego es la seguridad ciudadana, la paz, el orden, valores que no son de izquierda o derecha sino de los ciudadanos. Y creo que hay un error de la política, ya que a esa concertación, esa mesa, hay que buscarla desde el 11 de diciembre y percibirla todos los días. No hay que soltar los temas sino machacar y machacar, porque la inseguridad golpea la puerta de cualquiera, al vecino, al comerciante, al productor, al profesional.

– ¿Las autoridades no perciben esa situación?

Me parece que hubo un desentendimiento institucional, “con este tema no nos metamos”. No hay mucha gente que se comprometa hablar. Me ha tocado por formación profesional tener que trabajar en una causa que es emblemática, pero a mí siempre me gustó leer de determinadas cuestiones municipales, la Ley Orgánica y demás. Y este tema también, porque veo que hay que involucrarse, es la metáfora de recién, nos pasa a todos y desde el living de la casa no cambiamos nada, mucho más los que tenemos responsabilidad de dirigentes. Por lo menos debemos alzar la voz. Estamos mal, y hay que sincerarse.

– La inseguridad está en cabeza de todas las encuestas hoy, pero hay otros dos temas que preocupan mucho. Uno es la situación económica a la que llevó esta cuarentena, y el tratamiento que se le ha dado al Programa de Vacunación. ¿Qué análisis hace desde la 5ta. Sección Electoral?

Creo que ha generado la cuarentena eterna desde el punto de vista económico un deterioro y una perdida muy grande, de las personas fallecidas que tenemos en todos los distritos, que hacen un total de 110 mil personas en el país, en paralelo, la cuestión económica generó muchas perdidas definitivas, desempleo, pymes que no van a recuperarse, concursos preventivos que se van a acentuar en los próximos tiempos, consecuencia inmediata de la post pandemia. Y en el desarrollo que veo en las localidades turísticas ha hecho un daño muy importante, hay una apuesta de expectativa y esperanza puestos en la temporada 2022. Ojalá que esto pueda ser acompañado con políticas activas, que desde el Estado no queden en anuncios, que haya acompañamiento y fortalecimiento para el día después. Hay que tener la mirada puesta no solo en la temporada sino en alicientes e incentivos desde el punto de vista tributario, bajar la presión tributaria. Discutir desde el ámbito de la legislatura y con el gobierno provincial, no solo en líneas de crédito que en definitiva es también pagar, sino también la cuestión nacional de empleos, aportes. Hoy la situación es grave y delicada. Por más que uno se proyecte y mire a la temporada, parece una diferencia eterna llegar de acá al 10 de diciembre con un grado de expectativa.

– ¿Y respecto la vacunación?

En cuanto al tema de vacunación y el proceso de administración de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, la verdad que vivimos de escándalo en escándalo, Argentina se conoce en el mundo no solo por la ultima trasgresión que se constituye un delito, de lo que sucedió en Olivos, sino porque colarse en la fila no es un delito, en el Vacunatorio VIP. La administración equivocada de saltear los vacunatorios con profesionales en los municipios, que hubiera sido un ahorro de dinero muy importante, pero fundamentalmente apostar a la solvencia técnica y profesional que hay en todos los municipios. Tener un Vacunatorio paralelo a lo municipal no tiene justificación, ahí se perdieron como en Olavarría, vacunas por falta de manejo técnico profesional. Hubo un aprovechamiento de esto, se ve en los spots publicitarios. La vacuna es un bien público que paga el contribuyente con sus impuestos. El gobierno administro mal el proceso de vacunación, todavía estamos en veremos, lejos de ser un país que pueda enarbolar una buena trayectoria y estadística en materia de vacunación. Yo desearía que con las irregularidades se haga justicia, pero si no es así, si es un gobierno que toma decisiones políticas, si se va a auto indultar el presidente, que se indulte a los 45 mil que cometieron el delito de infringir el DNU. Porque si realmente, hay entre comillas, una valentía y coraje de querer saltear la ley y la justicia como pasa con otras causas trascendentales, que lo haga con el resto de los ciudadanos. Cosa que obviamente no comparto. La ley dura es dura para todos. La justicia en este país, desde el prisma nuestro, que es la independencia inmaculada del Poder Judicial, no se da.

– ¿Qué mensaje daría al ciudadano respecto a las PASO? ¿Cómo ve la asistencia posible a votar?

Hay algo que veo con preocupación en las últimas horas. El mensaje es la participación, que el vecino agarre la lapicera, el barbijo, el alcohol, que le de el puñito o el brazo al amigo o al pariente y que vaya a votar. Porque hay un mensaje comunicacional muy fuerte del gobierno de centrar en la preocupación que tenemos todos por la pandemia y el virus, y que la participación sea menor de lo normal. Creo que un fuerte espaldarazo a la república democrática es que el ciudadano participe, que vote con convicción al partido o frente electoral que crea más conveniente. Hay dos modelos de país en juego, el de lo que hablamos, del Vacunatorio VIP, la inseguridad y todo lo demás, y este modelo que proponemos desde “Juntos” de una república democrática, con todos sus valores, aciertos y errores, pero con un fuerte apego a nuestro programa de gobierno, que como decía Don Hipólito Yrigoyen, es la Constitución Nacional.