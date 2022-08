Vecinos de la calle Mitre por su condición de discapacitados se ven afectado por el estado de la calle, principalmente a la altura del 1600, razón por la cual charlamos con Griselda Pascua, una vecina que se preocupa por la situación del barrio y que viene acompañando las gestiones que se vienen realizando ante el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Precisamente la consultábamos sobre el reclamo efectuado y nos decía: “la necesidad es que se asfalte calle Mitre entre 1600 a 1700. El reclamo se presentó hace casi dos años en el Municipio, por una mamá con un hijo con discapacidad, que presentó una nota que firmamos todos los vecinos del barrio. Se lo hizo por mesa de entrada al tiempo que buscábamos una respuesta, pero no la obtuvimos. Entonces la hice presentar a través del concejal Ramiro Blasi en el Honorable Concejo Deliberante.

– ¿En la cuadra hay personas con discapacidad?

No solamente esta mamá tiene dificultad con su hijo, que tiene triciclo propio y desciende de su casa justo donde está esa gran rotura de la calle, sino que enfrente hay un matrimonio también con discapacidad. La ambulancia no puede parar en la puerta, sino que tiene que hacerlo en lo del vecino. Cuando se habla de inclusión social… esto es inclusión social: cuando los derechos que tenemos las personas con discapacidad de pedir los beneficios que tenemos, y sobre todo el hecho de que una herramienta como una calle esté en condiciones, hablamos realmente de inclusión social. Porque estas tres personas que tienen discapacidad necesitan que esa calle esté arreglada. Y para quienes la transitamos, yo soy una persona con discapacidad que la transito periódicamente, no está en condiciones, necesita ser reasfaltada.

– ¿Se han comunicado con el área pertinente?

He hablado con Obras Publicas directamente, con la Directora, que me dice que no hay presupuesto dado aún para realizar ese arreglo. Pido por favor que se prioricen estas cosas. Cuando hablo de derechos, hablo de una ley que este año ha sido reformulada, la “Ley de Accesibilidad”, donde se habla de “barreras arquitectónicas”, que lo es una calle mal construida o mantenida, la que se suma a todas las demás barreras arquitectónicas que tenemos en la ciudad, como los vados en las esquinas. Necesitamos que esa calle se arregle, que sea prioridad, porque allí viven personas con discapacidad.

– Además se trata de un acceso a Dolores…

Cualquier persona que transite puede verlo. Es una calle de acceso desde la Ruta 63 a la ciudad, un ingreso importante a Dolores. Lamentablemente a veces la transitan camiones de gran porte, que creo que por la estación de servicio tienen que pasar por ahí, y que por el peso y el calor obviamente el asfalto se deteriora. Es necesario que esa calle se reasfalte toda. Según la Directora de Obras Publicas se hizo una inspección, ha habido arreglos parciales, parches, pero eso no solucionaron nada.

– ¿Qué pasó con el Expediente iniciado?

Se volvió a preguntar, hicimos un seguimiento del presentado en el HCD, está en Obras Publicas en evaluación desde hace bastante tiempo. Mientras tanto el bache y las roturas de la calle se hacen cada vez más grandes. Esa calle cuando llueve generalmente se inunda. El asfalto que tiene hoy no es el adecuado, hay que hacer un buen hormigón, porque si no va a pasar lo mismo, se va a volver a romper.

– ¿Estuvo el Intendente Etchevarren en el barrio, se interiorizó?

Si estuvo en el barrio, por la cuestión de las cloacas. Se habló de los reductores de velocidad que deberían estar en Torres y Mitre, porque en Pierini y Mitre hay una loma, y evitaría que pasen los vehículos tan rápido por ahí. Se habló de estos temas del barrio y el Intendente pasó por la calle rota, la vio con sus propios ojos, junto con su gente que estaba sacando fotos. Pero nada.

– ¿Qué le piden al Municipio?

Empatía. Yo no vivo en esa cuadra, vivo entre 1700 y 1800, mi cuadra tiene un buen asfalto. Pero las personas que viven en Mitre entre 1600 y 1700 necesitan un nuevo pavimento, lo mismo que todos quienes transitamos habitualmente por ahí. Creo que sería bueno que trabajadoras sociales de la Municipalidad se acercaran alguna vez al barrio y constataran realmente que hay problemas de salud serios en las familias que viven allí. Un trabajo coordinado. Lo que se pide es una necesidad social, no solamente material, allí hay personas que necesitan ser atendidas. Hay otros problemas también de desagüe. Esto significa que debe haber un trabajo conjunto, coordinado, entre distintas áreas del municipio, Obras Públicas, Acción Social, etc. La discapacidad es una condición que no tiene ideología partidaria. Necesitamos que esas condiciones sean tratadas de verdad.