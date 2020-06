El día 17 de junio, se cumple un aniversario más del fallecimiento de este grande en la historia de la patria Argentina, Don Martín Miguel de Güemes, que herido allá en la Cañada de la Horqueta, a los días fallece, aguerrido norteño, defensor de nuestro norte en la guerra por la independencia de lo que es nuestra Nación.

En mi caso, las palabras, seguro no me alcanzan para decir todo lo que hizo por su patria, desde chico al entrar a la carrera militar, comienza a destacarse por su astucia y valentía, en tiempo final del virreinato del Río de la Plata; a los catorce se enroló, por 1805 ya está en Buenos Aires, le toca luchar en las dos invasiones inglesas, en 1806 es partícipe de la captura de un barco inglés en el río por parte de la caballería, insólito, a caballo, pero cierto, por 1807, también firme en la lucha; luego se enferma, tiene que regresar a Salta, tiempo también de la muerte de su padre.

Él había nacido el 8 de febrero del año 1785, era hijo de Don Gabriel de Güemes Montero, Tesorero Real, y de Doña Magdalena de Goyechea y la Corte, el niño fue bautizado en la Iglesia Catedral de Salta, fue un hombre de lucha desde los 13 años hasta morir por la patria el 17 de junio de 1821, en la lucha, con solo 36 años.

Recuerdo de mis lecturas, allá por la zona de Metan, en la Posta del Algarrobal, se encontraron Don Manuel Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón por el ejército del Norte, al tiempo Don Manuel Belgrano, Don José de San Martín y Don Martín de Güemes, también compartieron conversaciones, solucionaron diferencias, sellando luego una gran amistad, y podemos llamar al lugar, el de los “Encuentros Memorables”, para el plan independentista del General San Martín.

Por Güemes, el hombre que apuntaló la libertad en el Norte, se había casado con quien sería una gran dama patricia argentina, Doña María del Carmen Puch y Velarde, hija de Don Domingo Puch Isuleta, y de Doña Dorotea Velarde, y fueron padres de dos hijos, Martín y Luís Güemes Puch. Se casaron en 1815 en la Catedral de Salta y dicen que los festejos fueron en toda la provincia.

Cuando digo que las palabras son pocas para decir todo, es verdad, del hombre que salvó el Norte y no le falló a la Patria, y su esposa una gran colaboradora. El 9 de junio, desde la estancia Los Sauces, días antes del fatal desenlace, ella le escribe otra carta de tantas, creo la última, que rescataré algo: “Mi idolatrado Compañero de mi Corazón. Acabo de recibir tu apreciable en la que me dices me valla a la Candelaria no lo hago con brevedad, por esperar alguna noticia de que se mueva el enemigo, por dos bomberos que tengo uno en el camino del río blanco y el otro en el Carril. Ahora mismo he mandado a don Juan Rodríguez hasta donde está Gorriti, a que le diga que en el momento que haiga algún movimiento me haga un chasque.”

Aclaro, que bombero, significa gaucho explorador, espía, más o menos, en ese caso, y ven como era la lucha y la colaboración que a veces no se cuenta, ni imaginamos, estrategias que valen más que la misma pelea de enfrentamiento.

Sabemos que los españoles fueron inteligentemente hostigados por Güemes y sus invencibles gauchos y soldados patriotas.

Combatió en las batallas de Cotagaita y Suipacha, luego de Guaqui, protegió a Pueyrredón en la retirada, y allí se hace popular, su amigo Manuel Belgrano lo envía a Buenos Aires, asiste al cerco de Montevideo hasta el año 1813 y lo hacen coronel. Vuelve al Ejército del Norte conteniendo el avance de los españoles que estaban por Jujuy. Ya por 1815 como gobernador reorganiza la defensa del territorio, y es allí donde con sus gauchos sostiene brillantemente la defensa, mientras San Martín prepara el Ejército Libertador. Esto no es todo, pero se ve empañada su carrera militar con la muerte, sucedió en el año 1821, al ser herido de gravedad como lo cuento más arriba.

Transcribo lo último de la carta, que ilustra otra parte de la vida de nuestros héroes: “Mi vida mi cielo mi amor por Dios cuídate mucho, y no vayas a estar descuidado. Mi rico cuando será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte un millón de besos. Recibe un millón de besos de tu rico Martín que cada día está más lleno de gracias y picardías y de tu Luís, mil cariños.

Y el Corazón más fino de tu afligida compañera que con ansias desea verte.”

Tu Carmen

Parte de la carta extraída de. “La Historia Argentina contada por Mujeres,” de G. Margal y G. Manso.

Recordemos que el General Don Martín Miguel de Güemes fue Gobernador de Salta desde 1815, durante seis años.

El hombre de esa guerra gaucha norteña, respetado por sus gauchos que dieron todo su apoyo, como lo hizo Él, para bien de la Libertad y la Independencia Nacional, en momentos muy difíciles y en una tremenda anarquía, que también vivieron mis antepasados.

Gracias, Don Martín Miguel de Güemes.

Noé Zenón Suárez Casielles