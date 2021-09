Pasados unos días de la elección PASO y de la participación del partido Vecinalista “Primero Dolores” en el comicio, charlamos con el Concejal Gonzalo Tavela, referente del espacio, para pedirle su análisis sobre el desarrollo y opinión del resultado que obtuvieron.

Tavela en primer lugar manifestó su deseo de “agradecer a todos los dolorenses que nos acompañaron en este nuevo espacio político que llegó para quedarse y que está dando sus primeros pasos. Es un partido político que no es ni La Cámpora ni el macrismo, es un partido que representa a los vecinos de Dolores, que quiere escuchar sus inquietudes, sus propuestas, y quiere que se vayan sumando cada día más vecinos independientes a nuestro sector para trabajar por y para Dolores.

– ¿Qué análisis hace del resultado que obtuvieron?

La verdad que la elección fue buena, analizándola al correr los días, porque en tan solo dos meses la verdad que hicimos una buena elección. Hay mucha gente que todavía no nos conoce y tenemos un buen trabajo por delante para darnos a conocer y que la gente se sienta representada por este espacio político.

– Particularmente cuando existen dos espacios muy fuertes en Dolores.

Si. Tuvimos dos grandes competidores con dos estructuras impresionantes, como el espacio de Mariel que representa al Estado Municipal, y Víctor (Casanovas) con todo lo que son las oficinas nacionales, provinciales, el vacunatorio. Así que si se pone uno a analizar, nuestra elección fue muy buena. Más, cuando el voto nuestro fue un voto propio, puro, a pesar de la campaña de desprestigio que sufrimos de una emisora local.

– ¿Cómo nació “Primero Dolores”?

Se empezó a diseñar o a pensar en la elección del año 2015. Faltando muy pocos días para las elecciones y nos llamó “Wado” De Pedro, que teníamos que ir a Casa Rosada. En ese oportunidad teníamos una interna con “Nacho” Barraza y nos pedían que bajáramos la lista. Viajamos con Facundo Celasco a Casa Rosada, nos atendió Rebora, que hoy es diputado, y nos dijo que teníamos que bajar la lista, que tenía que haber lista de unidad y que “Nacho” Barraza tenía que encabezarla. No estuvimos de acuerdo, pudimos participar de la PASO, la ganamos, y ahí le empecé a decir a Facundo (Celasco) que había que armar un espacio político nuevo porque iba a llegar algún momento en que quisiéramos ir a una interna y no nos iban a dar lista, nos iban a bajar. Facundo nunca estuvo de acuerdo, pasó el tiempo y yo seguí insistiendo, hasta que un día me dijo “mira Gonzalo si vos querés armarlo, armalo, yo no estoy de acuerdo, yo voy por este espacio político, pero si querés armarlo”. Lo empecé a armar despacito y faltando pocos días para esta elección PASO obtuve la resolución que reconoció a “Primero Dolores”.

– Había que armar lista. ¿Cómo fue?

Verónica (Celasco) iba air en segundo lugar con Víctor Casanovas, eso era lo que se hablaba y yo me mantuve al margen. Y el jueves a la noche, antes del cierre de la lista local, nos enteramos de que había un supuesto acuerdo nacional de que primero tenía que ir La Cámpora y segundo el massismo, y no le daban lugar a Verónica Celasco, que tiene en el espacio de Facundo Celasco un electorado muy importante en Dolores. Cuando me entero hablo con Verónica, le cuento que estaba este partido vecinal con todo listo para poder participar, y en 48 horas se armó una lista. Sobre lo qué pasó. Al cierre de listas (del Frente de Todos) bajaron 80 en la provincia de Buenos Aires, y eso se vio reflejado en los resultados provinciales y nacionales que obtuvo el Frente. Porque manejan los candidatos con un dedo, adelante si sos parte de una “orga” o estás bajo el ala de algún intendente con peso de la region. Yo no quería, siempre renegué de eso, y de ahí salió “Primero Dolores”

– Volviendo a la elección PASO y el resultado, ¿qué les pasó dentro del cuarto oscuro, puede contar cuál fue el problema para ustedes?

Si, nos faltó instalar la “boleta corta”. Los vecinos me contaban y por ahí nos mandaban mensajes, de que no encontraban la boleta corta dentro del cuarto oscuro, me avisaban que no estaba. Y cuando íbamos a fiscalizar la boleta estaba. Pasó que al haber tal cantidad de boletas y la nuestra de un solo cuerpo, es como que no la podían distinguir. Fallamos ahí, en dar a conocer más la boleta, muchos vecinos quedaron sin acompañarnos por no encontrarla. Tampoco pudimos llegar a todos los sectores de la ciudad repartiendo las boletas por las casas, porque nos llegó a último momento, tampoco nos acompañó el tiempo.

– ¿Eran demasiadas las boletas lo que hizo dificultoso elegir?

Si, por eso es fundamental que podamos llegar con la boleta antes a todas las casas de Dolores, para que nos conozcan y puedan llevarla desde su casa, porque una vez que entran al cuarto oscuro, la verdad es que al haber tantas boletas se le hacía muy difícil al sufragante poder encontrarlas. Es un tema a resolver de acá a la elección próxima.

– ¿Y en cuanto al desarrollo del comicio, tuvieron algún problema puntual?

No, yo estuve fiscalizando en la Escuela Normal y se desarrolló todo en perfectas condiciones. Se cumplió el tema sanitario, todo muy bien organizado de parte del Ejército y de las autoridades de la Escuela. Autoridades de mesa, fiscales, hicimos un trabajo conjunto muy bueno.

– ¿Cuáles son los objetivos próximos de su espacio, más allá de estas elecciones?

Hay que resaltar que “Primero Dolores” hace dos meses que está como espacio político, ya cuenta con dos concejales en la actualidad, yo la Dra. Berenice Giménez. Y queremos que llegue al HCD Verónica Celasco, para armar un bloque opositor más fuerte. La verdad que creemos que vamos a conseguirlo, hemos tenido muy buena respuesta de los ciudadanos de Dolores. Imaginen que en solo dos meses, sin estructura, sacar un 8% en una elección es muy buen resultado. Así que creemos que se vienen mejores tiempo y resultados para esta lista.

– ¿Buscando aún la identidad dolorense?

Buscando la identidad. Y a eso hay que resaltarlo, porque en nuestra lista hay varios vecinos que no son ni peronistas ni radicales, hay independientes, hay chicos de la izquierda. Por eso también quiero resaltar que no somos ni La Cámpora ni somos el macrismo. Somos un conjunto de vecinos que queremos el bien para los dolorenses. Somos vecinos independientes centrados en la problemática local, porque para eso nos votan, para abocarnos a lo que es Dolores.