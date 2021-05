Se disputó el pasado sábado el Torneo auspiciado por Body Vida, a 18 hoyos, Medal Play, para las 4 categorías individuales.

En una jornada agradable, fresca, con poco viento, y una cancha bastante «corredora», pero con greenes muy rápidos; todo ello, influyó en que solo 5 jugadores del total pudiesen jugar «bajo par», algunos cerca del par y otros con scorers altos.

En la Categoría 0-12: volvió a ganar Gustavo Casco, jugando un 40-40, muy bueno que le dejó un 71 (2 bajo par), mostrándose firme y seguro, como lo viene haciendo, desde fines de febrero (3 triunfos), felicitaciones!. Luego Ramos, 44-40, y un neto de 74, al filo, de jugar una cifra. Siguiendo A. Fernández con 76, P. Tesluk, 81 y M. Primitivo con 84. Las dificultades estuvieron, hubo 4 NPT.

Nombre Golpes netos

1º Casco Gustavo Ariel 71

2º Ramos Luis Esteban 74

3º Fernández Ariel José 76

4º Tesluk Pablo Federico 81

5º Primitivo Mauricio David 84

En la Categoría 13-20: también volvió a ganar Leonardo Arrechea, con 41-43, y un neto de 70 gps, (3 bajo par) demostrando su muy buen momento, desde marzo lleva 3 triunfos, y bajando su hcp, todos los meses. Felicitaciones!!!. Luego F. Falcone con un buen 74 ( 46-44), seguido de G. Romero por DA y C. Morello con 75 gps. Después O. Barragán con 76, y C. Bellocq – A. Eterovich con 78.Vemos aquí, también, que no estaba fácil la cancha. Luego, Etchart 79, Mendoza 81, Lambrecht 83 y Scheerle 84. Y hubo 6 NPT, lo que habla de las dificultades.

Nombre Golpes netos

1º Arrechea Leonardo Agustín 70

2º Falcone Fernando 74

3º Romero Gonzalo Martín 75

4º Morello Juan Carlos 75

5º Barragán Orlando Arturo 76

6º Bellocq Emilio Ricardo 78

7º Eterovich Armando Nicolás 78

8º Etchart Federico 79

9º Mendoza Luis Alberto 81

10º Lambrecht Norberto Mario 83

En Categoría 21-54: logró el triunfo Facundo Belmartino con un gran score de 66 netos (7 bajo par), en una gran tarea, algo muy esperado. Felicitaciones!!!. Luego nuevamente jugando muy bien, G. Romero, con 68 gps. (5 bajo par), continuando su ascenso, muy merecido. En 3er. lugar F. Rodríguez con buen 72 final y ahí nomás P. Beica con 73 , par de cancha, demostrando que va mejorando su juego. Luego Urrspuru 75, León y Aguilera 76, y scorers más altos, aquí hubo una NPT.

Nombre Golpes netos

1º Belmartino Facundo Ignacio 66

2º Romero Gonzalo 68

3º Rodríguez Fernando 72

4º Beica Néstor Gustavo 73

5º Urruspuru Luis Rubén 75

6º León Diego Jorge 76

7º Aguilera Gustavo Cesar 76

8º Di Leo Julio Alberto 78

9º Marinacci Oscar Alfredo 79

10º Minasso Agustín 79

11º Barragán Federico Rafael 81

12º Portis Orlando Oscar 82

13º Mayereaux Luis Ernesto 82

14º Perdomenico Juan Ignacio 82

15º Bisognin Federico Carlos 82

En la Promocional, estaba ahí y se dio el triunfo de Carlos Orlando, con 76 gps. Bien por su perseverancia!!!. Seguido de cerca por J. Filliponi con 78 (ya está más cerca). Luego M. Zeballos y H. Asi, con 79. Y A. Kaisser y L. Issel, hubo una NPT.

Nombre Golpes netos

1º Orlando Carlos Ezequiel 76

2º Fillipone Jonatan 78

3º Asi Horacio Jorge 79

4º Zeballos Maximiliano 79

5º Kaisser Andrés 90

6º Isseel Luis 102

El Premio Long Drive fue ganado, por Martín Romero con un drive de 268 yardas. Y el Premio Approach, lo ganó Oscar Marinacci, dejando a 1,40 la pelotita del Hoyo.

Así, fueron los scorers y demuestran, que la baja de temperatura, (vuela menos la pelota), y la velocidad de los greenes, crearon algunas dificultades, y queda demostrado en que solo 5 golfistas, del total pudieron jugar bajo el par de cancha; y hubo, alta de NPT ( 26%).

Finalmente se hizo entrega de premios, y las felicitaciones, a quienes lograron destacarse. Felicitaciones y el agradecimiento al auspiciante » BodyVida».

Hasta la próxima.

