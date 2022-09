Hoy a las 18:30 en sede de Rotary se realiza el Conversatorio sobre “Educación y Trabajo”. Lo organiza el Prof. Gastón Garófalo, y estará a cargo del Prof. Ing. Pedro Shiuma, ex Director de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires. Es gratuito y abierto a toda la comunidad. Dialogamos con Garófalo sobre la importancia de la educación, el trabajo y su importancia.

¿De qué se trata y cómo surge esta Charla?

Surge a partir de la importancia que nosotros creemos que tiene que tener la Educación en la agenda pública, relacionada con la formación, también las deficiencias y necesidades del Sistema Educativo. La necesidad de que se lleve adelante una reforma de todo el Sistema Educativo, principalmente el Nivel Secundario. Nos parece importante relacionar la Formación Educativa con la proyección que tienen los jóvenes, no solamente en los Estudios Superiores, Terciario, Universitario, sino también con una salida laboral. Hoy se hace cada vez más complejo poder acceder a un trabajo bien remunerado, con posibilidades de poder crecer y progresar en el mismo, desarrollarse, formar una familia y tener una vida digna. Creemos que es importante poner en debate como funciona hoy el Sistema Educativo.

¿Quién es el invitado?

El Ing. Pedro Schiuma, ex Dirección de Educación de Adultos de la provincia, una persona muy formada, de vasta trayectoria. Quienes lo conocemos sabemos que sabe mucho del tema y que es muy ameno escucharlo. Va a estar muy interesante. La idea también es que el evento tenga la participación activa de quienes concurran. Es abierto a toda la comunidad, será una Charla Debate, no una mera exposición. Nos parece interesante generar este encuentro. Será el primero de varios encuentros, relacionados con Educación y su articulación con el trabajo, los sectores productivos, emprendedurismo. E iremos concretando otros encuentros también tomando en cuenta lo que demanda la gente.

¿La Educación es la misma después de la pandemia?

No, totalmente no. La pandemia dejó de manifiesto varias de las falencias del Sistema Educativo, y también la importancia actual de transformar la forma de enseñar, que tiene varios componentes: la formación de los docentes, la capacitación que es muy importante, el uso de las herramientas tecnológicas, cómo se lleva adelante el proceso enseñanza / aprendizaje en las escuelas.

En Dolores las Escuelas son provinciales.

Las Escuelas no son municipales en Dolores, dependen de provincia. Por supuesto que la articulación con la política educativa municipal es importante. No por ser la Educación potestad de la provincia de Buenos Aires, uno desde la gestión municipal deja de tener injerencia. Siempre es bueno complementar desde el municipio el trabajo que se hace desde la provincia. Me tocó cuando estuve a cargo del Consejo Escolar, y en la Secretaría de Educación Municipal, apuntalar condiciones para los alumnos, docentes, auxiliares, para que todos tengan las mismas condiciones edilicias, todas las Escuelas. Esa fue una etapa. Hoy pasa también por equiparlos tecnológicamente como corresponde, hay todavía diferencias en equipamiento tecnológico, y una gran brecha digital también entre los chicos. Hay quien puede contar con una computadora, un teléfono, datos, y quien no. Y uno tiene que desarrollar la clase. Si no tenés una Escuela capaz de brindarles a todos las mismas posibilidades y tenés que estar dependiendo de a ver quien tiene teléfono con datos o su compu, es un problema. Hoy se nota más que nunca.

¿Hay algún nivel educativo que necesite más que otro este debate?

Todo, desde la formación en los terciarios de los futuros docentes, la manera de desarrollar el proceso de enseñanza. Todo amerita darse un debate, no solo con los actores de educación sino también con la comunidad. ¿Está bien la cantidad de horas, deberían ser menos, bimodal, alternado? Mínimamente merece un debate y revisarse como están hoy las prácticas. Los niveles de repitencia y ausentismo han crecido mucho. La pandemia acentuó y agravó todo, lo mismo que la situación de desempleo, pobreza. El Sistema Educativo está dentro de las esferas afectadas. Es un buen momento para replantearse y ver, de acá en adelante, cómo se generan nuevas estrategias y formas de desarrollar la enseñanza, que preparen a los jóvenes y les den herramientas necesarias para una buena salida laboral.

¿Dolores es referente educativo en la región?

Es un polo educativo en nivel terciario. Todas las ciudades también vienen creciendo, La Costa empieza a desarrollar sus Institutos Terciarios. En Dolores seguimos teniendo concurrencia de chicos de la región, pero hay muchas ciudades creciendo en este sentido, por eso hay que seguir trabajando para seguir manteniéndonos fuertes como polo educativo en este sector. Y deberíamos mejora en la Educación Superior Universitaria, ver como podemos articular con Universidades Públicas. No para traer cualquier carrera, la que nos parezca a dirigentes y funcionarios, si no las que a los chicos realmente les interese. Por eso hay que hacer un trabajo previo de cuáles serían las carreras posibles, que salida laboral tendrían. Y llevar adelante gestiones con la Universidad del Centro, la de Mar del Plata, la de La Plata, hay muchas. No es sencillo, hay que gestionar, es trabajo e inversión.

¿Y la inversión es clave en un presupuesto?

Sin dudas. Uno cuando lleva adelante una política en un municipio, asigna a cada área un presupuesto. Ese presupuesto que se asigna determina la importancia que le das a un área u a otra. Si tenés un presupuesto no equilibrado, se va a notar. Además de gestión, hay que invertir, darle prioridad a las áreas claves. Por eso mi plataforma de política de campaña, esto va a ser una prioridad.

¿Cuáles son las prioridades en tu proyecto político?

A los proyectos los vas trabajando día a día. A la plataforma uno la va conformando porque también la gente que te va rodeando y sumando es la que aporta y nutre de propuestas el proyecto. Por supuesto que salud, educación, trabajo y producción son prioridades. Cuando hablo de salud también hablo de lo ambiental que es transversal a todo. Los ejes son salud educación y trabajo. Sin trabajo no hay calidad de vida, sin trabajo no hay futuro. La gente hoy necesita laburar.