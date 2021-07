Recientemente la Provincia habilitó nuevamente el edificio del “Museo Libres del Sur” de nuestra ciudad con todas sus salas históricas, también la Sala Agraria, donde están los carruajes. Con esto se completa la habilitación que durante la pandemia se había centrado en el Parque por obvias razones.

El Director del lugar, Gastón Baraglia, nos cuenta en la entrevista sobre el presente de nuestro Museo, los proyectos para seguir potenciando el Parque y el edificio, como también de las actividades a llevarse a cabo en los próximos meses.

Baraglia comenzaba diciendo que había asumido la Dirección de Museo en octubre de 2020, que este estaba bastante deteriorado como consecuencia que en los últimos ocho meses el lugar había estado cerrado, que los trabajadores no concurrían por el tema de la pandemia y el aislamiento, y precisaba: “De inmediato nos pusimos a trabajar para mejorar y emprolijar todo, para que este lindo. Y también para que la gente desde afuera lo viera cuidado y prolijo. Y así fue, llegamos a levantarlo, la verdad está hermoso el Museo, es un lugar familiar, lo que siempre pretendemos. Los dolorenses y turistas eligen el Museo para visitar, sentarse, llevar los chicos y pasar buenos momentos, además de poder visitar el lugar histórico en sí, que tiene un valor enorme para nuestra ciudad y la provincia”.

– ¿Se continúan con eventos en el Museo?

Si, por supuesto. Empezamos el año pasado, a fin de año, con una feria y evento sobre el “Día Nacional del Mate”. Hubo muchos artesanos, feriantes, dedicados a hacer y decorar mates y otros objetos relacionados. Teníamos más eventos programados, de todo tipo, pero la segunda ola del Covid-19 nos obligó a suspender la mayoría de las actividades. La idea por supuesto es continuar. La gente ama este lugar, se identifica, la mayoría de los dolorenses tienen recuerdos de su infancia, niñez, del Museo.

– ¿Se acercan muchos adolescentes al lugar?

Si. Y necesitamos siempre que los chicos se acerquen, por eso organizamos lo del Día del Mate, sacando la “Galera de Dávila” al parque, para darle marco a los grupos de danzas folclóricas que actuaban y para que los visitantes se sacaran fotos. Eso despierta la curiosidad de quienes no conocen por ejemplo la “Galera de Dávila”, y entonces regresan al Museo para conocer más de nuestro patrimonio y nuestra identidad. Aquel día colocamos fotos de la Galera de principios del siglo pasado. Eso hizo que sea todavía más fuerte tenerla allí, poder conocer en persona y sacarse fotos con ese vehículo que aparece en las fotos en blanco y negro cruzando un terreno empantanado hace más de un siglo. En todos estos meses creo que hemos logrado que los chicos, la familia, se acerquen al Museo, participen y se interesen por cosas de nuestra historia.

– ¿Cómo fue el homenaje a nuestros Veteranos de Malvinas?

El 2 de abril pasado organizamos un evento sencillo pero muy profundo. Demostrando lo que sentíamos como Dirección. Personalmente siempre quise homenajear a nuestros veteranos de Malvinas. Creo que no hay héroes más grandes en el mundo que nuestros héroes de Malvinas, y mucho más cuando te sentás con ellos y te cuentan lo que vivieron. Gracias a Dios el 2 de abril pasado eligieron nuestro Museo para hacerse presentes en la inauguración de un banco, pintado por una artista dolorense, que colocamos simbólicamente bajo un árbol en el camino de entrada. Los artistas dolorenses han estado interviniendo los bancos, que fueron construidos con pallets, uno está referido a Malvinas, otro al colectivo femenino, y otro al arte. Estos días pintaran algo también referido al Día del Orgullo Gay. El Museo está abierto para cada uno de los artistas que deseen participar. Lo mismo los artesanos, con los que estoy permanentemente hablando para organizar alguna feria con continuidad. Es gratificante que hoy la sociedad dolorense este hablando positivamente del Museo.

– ¿El edificio está habilitado?

Si. Nos permitieron habilitarlo hace unos meses, pero la segunda ola nos obligó a cerrar toda la parte histórica y la sala agraria. El viernes pasado la Provincia nos autorizó a volver a abrir los Museos por estar la ciudad en Fase 3, de manera que comenzamos a abrir el edificio, las salas históricas, la agraria que es donde están entre otras cosas, los carruajes. Intentamos mantener ordenado adentro y cuidar lo que hay. Hay planificadas refacciones que poco a poco se irán llevando a cabo. Ahora está abierto el parque y también la parte histórica, así como la sala agraria.

– ¿Qué actividades tienen en carpeta?

Más eventos. Hace una semana hicimos uno, al aire libre, con un recital acústico de Juan Montenegro y Jorge Falcón. A las cinco de la tarde se encendió un fogón. La gente disfrutó muchísimo, respetando los protocolos. Dispusimos que no haya más de cuatro o cinco personas por grupo y la verdad es que se respetó. Queremos hacer todo el tiempo eventos de esta clase. También vincular el patrimonio histórico, la identidad, la cultura en definitiva. Tenemos programado, con fecha a confirmar, una cata de vinos donde habrá un piano, pareja de baile, y la presentación de un par de cuadros históricos del Museo que son muy relevantes. Siempre la idea es darle vida y dinamismo al lugar y a la cultura.

– ¿La Galera de Dávila será protagonista nuevamente?

La Galera de Dávila es nuestra mimada, la cuidamos como si fuera nuestro vehículo, está muy bien cuidada y cada vez que podamos la vamos a exhibir para que la gente pueda sentirla. Si podemos, vamos a tratar de llevarla al centro guiada por un par de caballos. Sobre el cuadro de la cabeza de Pedro Castelli, hace unos días me reuní con el Director del “Museo 17 de Octubre” en San Vicente, y me recomendó restauradores de cuadros, así que seguramente vamos a restaurar ese cuadro tan importante.

– Hubo actividades como yoga también en el parque.

Hubo una chica durante toda la temporada que nos pidió permiso para utilizar el parque y por supuesto se lo dimos. De manera que se realizó esa actividad y nos llena de orgullo que venga gente a este lugar hermoso a practicar disciplinas, relajarse o simplemente pasar un buen rato en familia. De esta manera estamos siempre ofreciendo el lugar para quienes deseen sumarse con alguna actividad.

– ¿Cómo es la respuesta de la gente?

Hace algunas semanas se presentó al Museo un señor y me contó que su hija había estado después del último evento, que a pesar de que es una chica joven, nunca había visto el Museo tan lindo y con gente así reunida. Y es lo que buscamos. No solo que venga mucha gente respetando los protocolos, sino que esa gente sienta que el lugar también le pes pertenece. Y que lo disfrute y lo cuide. Lo estamos logrando, y eso me pone muy feliz. En unas semanas anunciaremos algunos eventos. Me reuní con un grupo de artesanos que quieren iniciar una Feria Artesanal en el lugar, cada 15 días. Probablemente la iniciamos cuando empiece a subir un poco la temperatura.

– ¿Se están cumpliendo los objetivos que se propuso?

Si. Después de muchos años, logramos que la gente regrese al Museo, regrese a disfrutar del parque, sienta el lugar como propio y le de vida. Hace mucho que el parque del Museo no tenía tanta actividad. Ver que viene la gente, entre amigos, en familia, cuidándose, y que se instala con su mate, sus facturas, que recorre y disfruta el lugar, llena el alma y nos impulsa a seguir por el mismo camino.

– ¿Habrá obras en breve el Museo?

Justamente ayer por la mañana me reuní con Pedro Delheye, Director Provincial de Patrimonio Cultural. Me confirmó oficialmente los presupuestos para reparar los baños y también la Sala de Ciencias Naturales. A esta sala la recibimos abandonada y en estado deplorable. Por suerte estamos en camino de recuperarla.