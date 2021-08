Si el Rugby no es el único deporte, no hay dudas que es uno de los muy pocos que generan la sensación de un triunfo colectivo con el del representativo del país. Los jugadores que cuelgan las medallas en sus cuellos son Los Tilos, Pucará, San Luis, Los Talas …. lo cual es decir Sporting, Universitario, Pampas Rugby Dolores… Es así un poco por la histórica y sostenida concepción amateur del deporte, y que afortunadamente en los últimos años no se confunde con el profesionalismo de la gestión institucional y la enseñanza del rugby.

No sólo lo sentimos así los que estamos vinculados con este deporte, lo entiende así el público en general. Pero también se siente colectivo por el concepto mismo del deporte, compromiso con el esfuerzo conjunto, el sacrificio por el compañero, el sentimiento de pertenencia a un todo que los aglutina a partir del sentimiento de pertenencia con su club, aquello de los valores del Rugby aparecen claros explicando este fenómeno.

La heterogeneidad de características de quienes juegan rugby hacen que el aporte de todos sea absolutamente necesario y así se construyen y sostienen los clubes de rugby. El chiquito, el grandote, el flaco, el gordito, el robusto y el espigado, el más veloz y el que no lo es tanto, todos son necesarios para que 7 de los nuestros se cuelguen una medalla al cuello, porque todos son necesarios para hacer un try, porque mucho antes fueron necesarios para interceptar un pase, o forzar una infracción, o ganar la disputa en un line. Así, son necesarios las mamás de los más chiquitos, los papás de los juveniles, los tíos, los abuelos, el plantel superior y la siempre imprescindible y provechosa guía de los veteranos, aquellos que son el mojón y reflejo de la identidad.

Pampas Rugby Club Dolores fue centro de un encuentro de rugby extraordinario en estas semanas pasadas. Nos visitaron clubes amigos de La Plata, Mar del Plata, Pinamar, Castelli, Ayacucho, Chascomús, Pilar…entre ellos compañeros de algunos de nuestros medallistas, que de no estar en Japón hubiesen estado en casa compartiendo uno de los tantos hermosos momentos pegados al fogón. Es por eso que sentimos que gracias a este encuentro en Dolores es que nuestros representantes ganaron.

Emocionados, todos los Pumas saludaron a sus familias y a su club, ese saludo llegó a Dolores, ese abrazo a la distancia a la familia del rugby es para mí, es para vos, es para todos los que hacemos posible que en Dolores y en todo el país la ovalada no se enfríe nunca. Estamos juntos para lo bueno, para lo malo, para lo que debe mejorarse, para lo que se está trabajando y si, también para estas gestas deportivas que colocan al rugby argentino en la elite mundial de nuestro deporte.

Andrés García – Vicepresidente de Pampas Rugby Club