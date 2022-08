Luego de la Etapa Regional de Tenis de los Juegos Juveniles Bonaerenses, los deportistas que representarán a nuestra ciudad en la Final de Mar del Plata son: en Single Femenino Sub 14 Amparo Díaz, Sub 16 Juana Villasol y Sub 18 Miranda Molina. Masculino Sub 14 Bautista Belmartino y Sub 18 Lucas Battistessa.

En Doble Masculino Sub 14 Agustín Aranciaga – Ignacio Belmartino, Sub 16 José Agustín Laguandos – Juan Martín Alietti. Femenino Sub 14 Lara Belmartino – Ana Casañas.