El dúo compuesto por Fernando Leiva y Hernán Teiseira fue contratado por el Banco Nación y tuvo su debut en la gran Feria de Ciencia, Tecnología, Industria y Arte el domingo pasado. Se volverán a presentar allí el 24 y 25 de este mes, y el 8 y 16 de octubre. Dialogamos con Fernando Leiva quién nos cuenta sobre la experiencia, presente y futuro musical.

¿Cómo se dio esta oportunidad?

Por medio de una persona que me vio cantar en la Costa Atlántica, que está en la parte de publicidad del Banco Nación. Me preguntó si estaba interesado en participar del stand del Banco en Tecnópolis, donde hacen shows musicales y otras propuestas, como obras de teatro, magia, siempre hay alguna propuesta. En esta oportunidad son cinco fechas musicales. Le paso mi contacto a una agencia de marketing que trabaja con el Banco Nación llamada Sample Marketng, que trabaja con muchísimas marcas y empresas importantes. Me pidieron más datos e información de lo que hacía, música, videos, les explique que hacia Rock Nacional y que tenía también un proyecto folclórico. Y ahí nació todo, después de una serie de aprobaciones donde mandaron videos, curriculums, el disco, las plataformas digitales, redes sociales, todo es evaluado por el banco, que dio el ok y avanzamos.

¿Cuándo fue la primera actuación y en que sitio?

La primera fecha fue el pasado domingo 11 de septiembre. Una experiencia maravillosa, gente súper cálida. Toda la gente de la empresa, desde la gente del stand, los jefes, todos los que estuvieron nos trataron maravillosamente bien. La gente del lugar también, se sumó. Fue adentro del stand que es enorme, y tiene hasta un teatro. Nosotros estábamos en la parte de recepción donde hay escenografía, pantallas. Hicimos dos presentaciones de 40 minutos. Se sumó mucha gente, se hicieron sorteos, la gente cantaba, aplaudía, hicimos temas que pidieron. Hicimos un mix de lo que hago como solista, que es Rock Nacional, y lo qué hacemos con FUYEN, que es Folklore. Y funcionó muy bien así, estuvo muy bueno. La próxima fecha será en Tecnópolis también, el sábado 24 de septiembre, y el domingo 25. Y después el 8 y el 16 de octubre, también domingos, porque el 23 de ese mes cierran el stand hasta marzo.

¿Tienen fechas en Dolores?

Acá en Dolores estaremos en un evento solidario este viernes, organizado por Radio Max, en el Centro de Jubilados de calle Ricchieri, junto a un montón de artistas. Siempre nos invitan a esos eventos solidarios, y por cuestiones que estamos comprometidos con otras fechas no habíamos podido estar. Esta vez se dio, así que estamos muy contentos de poder estar.

¿Y en la región?

Con FUYEN estaremos el sábado 17 en la Peña de Santiago Amigo en Chascomús, el domingo 18 en la Costa Atlántica en “Domingos en Compañía”, ciclo organizado por el Municipio de La Costa, estamos trabajando mucho con la municipalidad de allá. El 1º de octubre, por medio también de la municipalidad de La Costa, vamos a estar en un escenario muy grande que van a armar en el barco, en Santa Teresita en calle Costanera. Va a tocar el legendario “Donald” y Patricia Sosa, festejando el Día del Jubilado. Y tenemos más fechas comprometidas para octubre y noviembre que aún no podemos decir.

¿Tienen pensada alguna grabación?

Sí, estamos por grabar una canción más, que grabaremos en Castelli, en un estudio que tienen los chicos de “Cultura en Casa”. La idea es hacer también un video. Esa es la idea. Lo de Tecnópolis la verdad que es genial porque nos da otra apertura, otra ventana. Trabajar con esta agencia de marketing es maravilloso. Y estar representando al Banco Nación en su propio puesto es muy lindo, porque conlleva una gran responsabilidad, y que hayan confiado en nuestro trabajo es maravilloso.