La Liga Dolorense de fútbol informó la programación de la sexta fecha del Torneo “Homenaje a las víctimas del Covid-19”.
SABADO 30 DE OCTUBRE
CANCHA SOCIAL
5TA. DIV. 14:00 HS. SOCIAL vs. C.A.I.
4TA. DIV. 16:00 HS. SOCIAL vs. C.A.I.
CANCHA DOLORES
4TA. DIV. 16:00 HS. DOLORES vs. FERROVIARIO
CANCHA C.A.E.R.
5TA. DIV. 14:30 HS. C.A.E.R. vs. SARMIENTO
4TA. DIV. 16:15 HS. C.A.E.R. vs. SARMIENTO
CANCHA F.C.O.
5TA. DIV. 14:30 HS. F.C.O. vs. TORDILLO
4TA. DIV. 16:15 HS. F.C.O. vs. TORDILLO
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
ESTADIO MUNICIPAL
1RA. DIV. 13:00 HS. F.C.O vs. TORDILLO
1RA. DIV. 15:00 HS. SOCIAL vs. C.A.I.
1RA. DIV. 17:00 HS. DOLORES vs. FERROVIARIO
CANCHA C.A.E.R.
FEMENINO 13:30 HS. C.A.E.R. vs. SARMIENTO
6TA. DIV. 15:00 HS. C.A.E.R. vs. SARMIENTO
1RA. DIV. 16:30 HS. C.A.E.R. vs. SARMIENTO
CANCHA F.C.O.
FEMENINO 10:00 HS. F.C.O. vs. TORDILLO
6TA. DIV. 11:30 HS. F.C.O. vs. TORDILLO
CANCHA SOCIAL
FEMENINO 10:00 HS. SOCIAL vs. C.A.I.
6TA. DIV. 11:30 HS. SOCIAL vs. C.A.I.
CANCHA DOLORES
FEMENINO 11:00 HS. DOLORES vs. DEP.GRAL.GUIDO
LOS SRES. ÁRBITROS Y CLUBES QUE EN CADA PARTIDO DE LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO, SE DEBERÁ PARAR LOS ENCUENTROS A LOS 10 MINUTOS DE INICIADOS, EN HOMENAJE AL NATALICIO DE DIEGO ARMANDO MARADONA. ACOMPAÑANDO LA DECISION DE A.F.A. EN ESTE SENTIDO.