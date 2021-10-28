La Liga Dolorense de fútbol informó la programación de la sexta fecha del Torneo “Homenaje a las víctimas del Covid-19”.

 

SABADO 30 DE OCTUBRE

CANCHA SOCIAL

5TA. DIV. 14:00 HS.                     SOCIAL vs. C.A.I.

4TA. DIV. 16:00 HS.                     SOCIAL vs. C.A.I.

CANCHA DOLORES

4TA. DIV. 16:00 HS.                     DOLORES vs. FERROVIARIO

CANCHA C.A.E.R.

5TA. DIV. 14:30 HS.                     C.A.E.R. vs. SARMIENTO

4TA. DIV. 16:15 HS.                     C.A.E.R. vs. SARMIENTO

CANCHA F.C.O.

5TA. DIV. 14:30 HS.                     F.C.O. vs. TORDILLO

4TA. DIV. 16:15 HS.                     F.C.O. vs. TORDILLO

 

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

ESTADIO MUNICIPAL

1RA. DIV. 13:00 HS.                     F.C.O   vs. TORDILLO

1RA. DIV. 15:00 HS.                     SOCIAL vs. C.A.I.

1RA. DIV. 17:00 HS.                     DOLORES vs. FERROVIARIO

CANCHA C.A.E.R.

FEMENINO 13:30 HS.            C.A.E.R. vs. SARMIENTO

6TA. DIV. 15:00 HS.                     C.A.E.R. vs. SARMIENTO

1RA. DIV. 16:30 HS.                     C.A.E.R. vs. SARMIENTO

CANCHA F.C.O.

FEMENINO 10:00 HS.            F.C.O. vs. TORDILLO

6TA. DIV. 11:30 HS.                     F.C.O. vs. TORDILLO

CANCHA SOCIAL

FEMENINO 10:00 HS.            SOCIAL vs. C.A.I.

6TA. DIV. 11:30 HS.                     SOCIAL vs. C.A.I.

CANCHA DOLORES

FEMENINO 11:00 HS.            DOLORES vs. DEP.GRAL.GUIDO

 

 

LOS SRES. ÁRBITROS Y CLUBES QUE EN CADA PARTIDO DE LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO, SE DEBERÁ PARAR LOS ENCUENTROS A LOS 10 MINUTOS DE INICIADOS, EN HOMENAJE AL NATALICIO DE DIEGO ARMANDO MARADONA. ACOMPAÑANDO LA DECISION DE A.F.A. EN ESTE SENTIDO.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *