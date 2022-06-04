Este fin de semana se juega la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Dolorense de Fútbol.
* SABADO 4
CANCHA SOCIAL
5TA. DIV.13:15 HS. SOCIAL vs. TORDILLO
4TA. DIV. 15:15 HS. SOCIAL vs. TORDILLO
CANCHA DOLORES
5TA. DIV. 13:15 HS. DOLORES vs. F.C.O.
4TA. DIV. 15:15 HS. DOLORES vs. F.C.O.
CANCHA C.A.I.
5TA. DIV. 13:15 HS. C.A.I. vs. SARMIENTO
4TA. DIV. 15:15 HS. C.A.I. vs. SARMIENTO
CANCHA C.A.E.R.
4TA. DIV. 14:30 HS. C.A.E.R. vs. FERROVIARIO
* DOMINGO 5
ESTADIO MUNICIPAL
1RA. DIV. 11:30 HS. SOCIAL vs. TORDILLO
1RA. DIV. 13:30 HS. C.A.I. vs. SARMIENTO
1RA. DIV. 15:30 HS. DOLORES vs. F.C.O.
CANCHA SOCIAL
6TA. DIV. 14:00 HS. SOCIAL vs. TORDILLO
FEMENINO 15:15 HS. SOCIAL vs. TORDILLO
CANCHA DOLORES
6TA. DIV. 10:30 HS. DOLORES vs. F.C.O.
FEMENINO: 11:45 HS. DOLORES vs. F.C.O.
CANCHA C.A.I.
FEMENINO: 11:30 HS. C.A.I. vs. SARMIENTO
CANCHA C.A.E.R
FEMENINO: 13.30 HS. C.A.E.R. vs. DEP.GUIDO
1RA. DIV. 15:00 HS. C.A.E.R. vs. FERROVIARIO