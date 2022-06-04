Este fin de semana se juega la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Dolorense de Fútbol.

 

* SABADO 4

CANCHA SOCIAL

5TA. DIV.13:15 HS.                                    SOCIAL vs. TORDILLO

4TA. DIV. 15:15 HS.                                SOCIAL vs.   TORDILLO

 

CANCHA DOLORES

5TA. DIV. 13:15 HS.                                DOLORES vs.   F.C.O.

4TA. DIV. 15:15 HS.                                DOLORES vs.   F.C.O.

 

CANCHA C.A.I.

5TA. DIV. 13:15 HS.                                C.A.I. vs. SARMIENTO

4TA. DIV. 15:15 HS.                                C.A.I. vs. SARMIENTO

 

CANCHA C.A.E.R.

4TA. DIV. 14:30 HS.                                C.A.E.R. vs. FERROVIARIO

 

* DOMINGO 5

ESTADIO MUNICIPAL

1RA. DIV. 11:30 HS.                                SOCIAL vs.   TORDILLO

1RA. DIV. 13:30 HS.                                C.A.I. vs. SARMIENTO

1RA. DIV. 15:30 HS.                                DOLORES vs.   F.C.O.

 

CANCHA SOCIAL

6TA. DIV. 14:00 HS.                                SOCIAL vs.   TORDILLO

FEMENINO 15:15 HS.                                SOCIAL vs. TORDILLO

 

CANCHA DOLORES

6TA. DIV. 10:30 HS.                                DOLORES vs.   F.C.O.

FEMENINO: 11:45 HS.                    DOLORES vs. F.C.O.

 

CANCHA C.A.I.

FEMENINO: 11:30 HS.                    C.A.I. vs. SARMIENTO

 

CANCHA C.A.E.R

FEMENINO: 13.30 HS.                    C.A.E.R. vs.   DEP.GUIDO

1RA. DIV. 15:00 HS.                                C.A.E.R. vs. FERROVIARIO

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