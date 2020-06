El Presidente de la Liga Dolorense de Fútbol, Jorge Palotto formó parte de dicha reunión como invitado, ya que nuestra Liga no pertenece a esta nueva Federación. La reunión se realizó a través de una aplicación de video llamadas.

Esta es la primera vez que participa en una reunión de dicha Federación, Palotto y en este caso de manera digital debido a la emergencia sanitaria. La misma contó con la presencia del Presidente de la entidad, Juan Carlos Aguinaga, como así también el Vicepresidente Damaso Larraburu y el Secretario Miguel Cenoz, además de dirigentes de las Ligas afiliadas.

Esta reunión fue por intermedio de una de las plataformas de video llamadas que se vienen utilizando, con la presencia de 35 ligas afiliadas y 2 Ligas invitadas, (la Liga Dolorense de Fútbol representada por su presidente Jorge Palotto y la Liga de Chacabuco representada por su presidente Sergio Palmieri). Entre otros participantes, estuvieron el tesorero Carlos Domínguez como así también los delegados Provinciales Alfredo Iriart y Jorge Garabano, el asambleísta Héctor Riera, el representante Mario Paterno, el miembro de la comisión de homologaciones Claudio Yopolo y Eduardo Barucco de la comisión de torneos.

En esta ocasión se analizó el presente de cada una de las Ligas que componen esta Federación, teniendo en cuenta la situación actual que se está atravesando. Fue una forma de saber como están cada una de las ligas que conforman esta Federación en este tiempo de parte pro la pandemia y que hacer en un futuro.

Desde la Federación se dejo en claro su apoyo para todas las ligas que la componen. El presidente de la liga dolorense Jorge Palotto nos contaba que fue invitado y que pudo escuchar la realidad de otras ligas. Dejando en claro que la situación no es fácil para nadie y que por ahora nadie ha comenzado a trabajar en la vuelta al fútbol, más allá que es sabido que se piensa.

Esto sirvió para que cada asociado pudiera dar a conocer su situación dentro del marco de la pandemia y la posibilidad de regreso a las canchas en el menor tiempo posible, teniendo como prioridad la salud por sobre todas las cosas, aunque las Ligas no son demasiado optimistas, en su gran mayoría coincidieron en que eso sucederá con público en las canchas por motivos netamente económicos. Por otro lado se habló de aprovechar el tiempo con intensas capacitaciones, situación que se da en el caso de Olavarría.

Y entre otras cosas no podía faltar el agradecimiento desde la Asociación de Fútbol Argentino por haber apoyado la gestión de Claudio Tapia, recientemente reelegido como presidente y se solicitó a las Ligas que organicen documentación y regularicen deudas.

Jorge Palotto: “Estamos armando algo por si en septiembre se puede jugar”

En consideración a la reunión y a lo que viene trabajando a nivel local el presidente de la liga dolorense Jorge Palotto comentaba “Fue una reunión que duro casi tres horas y de positivo no mucho, ya que cada uno hablaba de lo propio, de su situación. Se hizo un poco dispersa. En ciertos lugares están complicados pro temas económicos y demás. La mayoría no tiene organizado anda en caso que se pueda volver a retomar. Yo le decía que había que poner un poco el énfasis en eso, que en septiembre, octubre por ahí se puede volver y hay que estar preparados. En Septiembre el Consejo Federal ya comienza a lanar le tema del Federal.

¿Vos crees que se puede volver?

Ahora hay que usar mucho el ingenio para solventar la parte económica. Tanto las empresas privadas, los auspiciantes este año olvídate, y los municipios que apoyan siempre estarán complicado. Y por suerte a nosotros nos apoya y hemos logrado un subsidio porque se hace imposible con el tema de pagos de sueldos y demás.

Los clubes no están pagando acá en Dolores y no es fácil.

En realidad fue una charla la del a Federación más para charlar y ver como esta todas las ligas que otra cosa. Lo que sí, que si no es con publico esta vuelta no juega nadie. Varios se vieron preocupados con los temas infantiles e inferiores, pero desde lo personal creo que no es un tema tan complicado, que se puede jugar.

Hablo Alfredo Hiriart que es delegado Federal, pero nada en claro, hablo mucho de capacitaciones.

¿Ustedes que piensan, que hacen?

Desde la liga estamos armando algo como para largar en septiembre, octubre como para mover un poco todo y darle a la gente lago en este tiempo en que hay muchas complicaciones. Si es que lo sanitario de las condiciones para jugar, ya que vaso a depender de que la pandemia este controlada.