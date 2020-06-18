Ya varios deportes en los distritos que entraron en la Fase 4 y 5 de la Pandemia han comenzado a ser habilitados, siempre con el protocolo correspondiente. Por ahora solo los que de alguna manera se hacen de forma individual y con mucho espacio.
Y ahí en zaga viene el fútbol, actividad masiva donde se centra la actividad deportiva, por lo que los actores de este deporte ya han comenzado a preguntar cómo se vuelve. Dejando estas inquietudes a los clubes en primera medida, en busca de peticionar y elevar cada protocolo.
En nuestra ciudad ya hizo público su pedido el Club Dolores. Refiriéndose desde el comienzo que atento las particulares circunstancias de emergencia sanitaria que nos toca atravesar como sociedad, y a los fines de poder continuar con las actividades deportivas que el Club Social y Deportivo Dolores lleva a cabo, presenta el protocolo sanitario que deberán cumplir todas las divisiones de Fútbol del Club.
Para llevar adelante dichas actividades el Club cuenta con una cancha de fútbol 11 de 90 x 70 metros y una cancha de fútbol 7 de 60 x 35 metros ambas al aire libre.
“PROTOCOLO.
FASE 1: “DESDE LA CASA AL ENTRENAMIENTO”
CADA JUGADOR DEBERÁ VENIR CON LA ROPA DEPORTIVA LISTA PARA SU ENTRENAMIENTO, ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE VESTUARIOS O LUGARES COMUNES.
CADA JUGADOR CONTARÁ CON SUS ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL: TOALLA, BOTELLA ROTULADA CON SU NOMBRE PARA HIDRATACION Y ALCOHOL EN GEL O DILUCIÓN DE ALCOHOL 70/30 PARA MANOS.
CADA JUGADOR DEBERÁ CONTAR CON 2 TAPA BOCAS. UNO DE ELLOS DEBERÁ UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE MIENTRAS QUE EL SEGUNDO DEBERÁ SER UTLIZADO PARA EL RECORRIDO DE IDA Y VUELTA A SU DOMICLIO.
ESTÁ PROHIBIDO CONCURRIR A LOS ENTRENAMIENTOS ACOMPAÑADOS DE OTROS JUGADORES, FAMILIARES O PERSONAS AJENAS A LA PRACTICA.
TODAS LAS PERSONAS DEBERÁN CONTAR CON LA APLICACIÓN TELEFONICA EN SUS DISPOSITIVOS TELEFONICOS LLAMADO “CUIDAR COVID-19 ARGENTINA”. ESTO PERMITE CONOCER EN TIEMPO REAL Y EN FORMA PERIÓDICA LA POSIBLE APARICIÓN DE SINTOMAS.
CADA JUGADOR DEBERÁ CONOCER LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO A DESARROLLAR. ESTO PERMITE CONTROLAR EL DIASTANCIAMIENTO SOCIAL ENTRE LAS PERSONAS A LA HORA DE EMITIR LAS INDICACIONES DEPORTIVAS.
FASE 2: “DURANTE EL ENTRENAMIENTO”
LOS ENTRENAMENTOS SE REALIZARAN POR TURNOS DE UNA HORA Y MEDIA, CON LA PARTICIPACION DE 20 JUGADORES POR TURNO.
LA PERSONA ENCARGADA DE LLEVAR ADELANTE LA PRACTICA DEBERÁ INFORMAR, DESTACAR Y ASENTUAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE HIGIENE PARA LA REALIZACIÓN DEL DEPORTE.
SE DEBERÁ MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 2,5 METROS ENTRE PERSONAS Y ESTÁ PROHIBIDO SALUDOS QUE IMPLIQUEN CONTACTO FISICO.
POR LO TANTO NO PODRÁN:
A). REALIZARSE ACTIVIDADES GRUPALES DE MAS DE 20 PERSONAS PARA ESPACIOS DEL AREA O DIMENSIÓN DE UN CAMPO DE JUEGO DE FUTBOL 11.
B). REALIZARSE EJERCICIOS FÍSICOS, TÁCTICOS NI TÉCNICOS QUE IMPLIQUEN ACERCAMIENTO ENTRE LOS JUGADORES O QUE ROMPAN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
- C) INTERCAMBIAR LOS BALONES DE JUEGO, DEBIENDO DISPONER DE UNA PELOTA CADA JUGADOR.
D). COMPATIR PECHERAS NI NINGÚN OTRO ELEMENTO DE USO PERSONAL DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
EL CLUB DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS BALONES DEBEN ESTAR HIGIENIZADOS ANTES DE SER ENTREGADOS A LOS JUGADORES. AL FINALIZAR LA PRÁCTICA, TODOS LOS ELEMENTOS UTILIZADOS DEBERÁN HIGIENIZARSE PARA GARANTIZAR EL MAXIMO CUIDADO DE LAS PERSONAS.
ESTÁ PROHIBIDO ESCUPIR, SONARSE LA NARIZ EN EXCESO Y LOS JUGADORES DEBEN ABSTENERSE DE TENER CONVERSACIONES CERCANAS QUE ROMPAN EL DISTANCIAMIENTO INTERPERSONAL.
NINGUNA PERSONA PODRÁ UTILIZAR VESTUARIOS PARA DUCHARSE LUEGO DE LA PRACTICA DEPORTIVA.
EL CLUB DEBERÁ DISPONER DE UN LAVATORIO DE MANOS AL AIRE LIBRE QUE PERMITA EL PERIÓDICO LAVADO DE MANOS.
TODAS LAS PERSONAS INTERVINIENTES EN LOS ENTRENAMIENTOS DEBERÁN LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN EN FORMA PERÍODICA, ESTORNUDAR EN EL PLIEGUE DEL CODO Y EVITAR LLEVARSE LAS MANOS A LA CARA.
LOS ENTRENAMIENTOS DEBERÁN TENER UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 90 MINUTOS.
FASE 4: “REGRESO DEL ENTRENAMIENTO A SU CASA”
TERMINADA LA PRACTICA, DEBERAN RETIRARSE EN FORMA AISLADA, RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CON EL CUBREBOCA COLOCADO.
AL INGRESAR A SUS DOMICILIOS, DEBERAN:
A). QUITARSE LA ROPA FUERA DE SU CASA Y PONERLA A LAVAR O METERLA EN UNA BOLSA DE CONSORCIO;
B). QUITARSE EL CALZADO Y ROCIAR LAS SUELA CON AGUA Y CLORO Y DEJARLO FUERA DE SU CASA;
C). DESINFECTAR LAS LLAVES, CELULAR Y BILLETERA CON ALCOHOL;
D). TOMARSE UN BAÑO O DUCHA ANTES DE ESTAR EN CONTACTO CON SU FAMILIA”.