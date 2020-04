En el fútbol local cada temporada trae aires renovados, y de lo primero que se habla es de pases, refuerzos, quien se va, quien se queda, quien viene de otra liga.

La cuarentena dejo casi cajoneadas este tipo de notas, pero para ir entrando en partido es bueno recordar cómo esta todo hasta ahora. Esta es la idea de la nota, investigación e información periodística.

En esta temporada los cambios de vereda han sido importantes. Fue dispar el tema de las incorporaciones. Varios clubes se mostraron tranquilos a la hora de incorporar y lo han hecho trayendo dos o tres refuerzos.

En el mercado de pases local, en cuanto a los técnicos, solo tres equipos tendrán caras nuevas.

Entre clubes a nombrar de entrada, el campeón, Ever Ready, hizo los deberes bien y solo trajo refuerzos en tres lugares claves, no tocando casi nada.

Sarmiento busca mantener la base del plantel que llego a la final y en Dolores es similar lo pretendido pro el técnico.

En Social la idea es seguir trabajando con los jugadores del club, dándoles rodaje a los juveniles y con dos incorporaciones en el sector defensivo.

En Ferro, con la llega de Ezequiel Villalba y la salida de ciertos jugadores, se trató de incorporar en varios sectores de la cancha. Quizás junto a Independiente, fue uno de los que más movió el mercado de pases.

Independiente busca tratar de armar un equipo competitivo y para eso ha incorporado en casi todas las líneas.

El equipo de Tordillo cambió de técnico y se viene un trabajo de proyección con los juveniles del club y lo poco de experiencia que ha quedado, ya que varios referentes emigraron.

Lo de Deportivo de Castelli es seguir una línea histórica, incorporando lo justo y necesario sobre todo en la fase ofensiva. Hubo cambio de técnico pero nada cambia en su línea de trabajo.

En Independiente de Castelli el objetivo es sostener el proyecto que se inicio hace dos años con el Corto Vincenti, pero esta vez sin Sebastián Suárez que do un paso al costado.

Ever Ready

El último campeón tuvo descanso ya que no participó en el Torneo Regional Amateurs y comenzó de manera ordenada solo haciendo tres incorporaciones. El técnico Sergio Irazábal entrara en su tercer año tras el regreso. Sumo en sectores claves y con jugadores de jerarquía en del medio local. Puso todas las fichas en Carlos Peppe, jugador que fuera parte del equipo del Regional pasado y que el Blanquinegro se quedó con ganas de contratar la temporada pasadas para los torneos de la liga dolorense.

Peppe llega a un lugar clave de la mitad de la cancha. Será el volante central. Y en ese sector Ever Ready incorporó a Santiago Pascua de Independiente de Castelli, un volante de mucha proyección y sobre el que el equipo dolorense hacía tiempo había puesto los ojos.

Y de Independiente de Castelli llega un viejo conocido que tendrá su segundo ciclo con el club, el delantero Gabriel Tuta Barrios.

La base empezando desde atrás para adelante es: Claudio Tejeda confirmado en el arco y siguen Federico Lanfranchi, Matías Velázquez, Nahuel Dager. Esperan la recuperación de Horacio Varela. Están Milton Díaz, Federico Díaz, Franco Gelmini, Santiago Silva entre los jugadores claves del equipo que salió campeón.

Entre las bajas, Nahuel Tolosa, que volvió a Parque de Deportes de Larbardén. Solo esa salida del equipo titular, y la salida de Vallejos a Independiente de Dolores.

Sarmiento

El sub campeón apuesta a la continuidad de Martín Taylor como DT y desde ya mantener la misma línea de trabajo. Se apoyara mucho en el plantel que quedo. Por ahora solo la baja de Nazareno Vivardo. Continua la base desde Lucas Seco Ferreira, Matías Melín, Marcelo Gutiérrez, Jonathan Equisito, Juan Pablo Suárez, Santiago Rubianes, Matías Riquelme, Pablo Cejas, Carlos Pájaro Márquez, que fuera pretendido por Ever Ready, pero que dijo que no, Diego Suárez, Draku Franco Moltoni, Gonzalo Simón, Luciano D`Angelo y Rolando Taylor entre otros.

Se trabajara prensando en la base del equipo pasado sin incorporar prácticamente.

Es uno de los equipos que apostó definitivamente al trabajo de pretemporada con la base que terminó el torneo, buscando seguir con el ritmo y estructura de juego. Llegó de Social el juvenil Manuel Giles.

Dolores

El equipo tendrá continuidad bajo las órdenes de Fernando Pulga Yori, que va pro otra temporada en el club. La dirigencia le dio todo su apoyo ni bien termino le torneo pasado y en este comienzo se vio un trabajo apostando a funcionamiento como equipo más allá de las individualidades. Se busca solidez colectiva para poder pelear le torneo. Hizo un par de amistosos, jugando el último ante Atlético de Villa Gesell.

Poco incorporo para este torneo. Tuvo la baja sensible de la figura del equipo, Carlos Peppe. El volante llegado de Sarmiento y que resaltara en Dolores, ya había mostrado sus condiciones, lo que hizo que fuera convocado por Ever Ready para el Regional Amateurs pasado y ahora jugara para el Blanquinegro.

Están los arqueros Nicolás Buccichio que continua, y Alejandro De León. Están Varela, Iriart, Lestarrepe. Volvió Pivano. Fernández, Cano, Icarde, Ufi Fassari, Marcelo Arévalo, Jordán Juárez. De Social llego Peirano.

Social

Uno de los equipos modelo, de las estructuras futbolísticas bien pensadas. Desde la dirigencia se tiene en claro cuál es el camino. El trabajo de inferiores es respetado y desde hace tiempo se viene pretendiendo jugar con los jugadores hechos en el club, más allá de algún refuerzo.

Viene de hacer un buen torneo llegando a las semifinales y de quiere seguir el camino de 2019. Con esa estructura DT Guillermo Paiz, confirmado en la pasada temporada, comenzó una nueva etapa con el equipo base. Pocos cambios, solo la llegada de los defensores provenientes de Independiente de Dolores, Matías Lauria y Juan Cruz Fraga.

Se apostara por la continuidad de Emanuel Chila Armendi en el arco y referentes como Nicolás Ronccoroni y el goleador Federico Chino Roncoroni.

Están Manuel Echandia, Renzo Outón, Agustín Nasif, Bernardo Larruy, Martín Rodríguez, Nicolás Paiz, Leandro González, Larruy, Pali D´Angelo entre otros.

Ferro

La vuelta del papá de la criatura, quien le cambio definitivamente la imagen al equipo, Ezequiel Villalba, se consumó. La institución volvió a llamarlo y comenzaron la pretemporada con los jugadores de la institución que venían del ciclo anterior del propio Villalba y de Carlos Saubidet.

Se fueron los jugadores de Cultura de General Guido Julián y Federico Mapelli. No estará Rodrigo Tolosa, volante que volvió a Parque de Deportes de Labardén.

Continua la base. Se fue Alejandro De León a Dolores. El técnico, más allá de todas las incorporaciones que se hicieron, lo primero que hizo fue traer al arquero del LEFU. Jugó contra Ever Ready, Independiente de Dolores e Independiente de Castelli en los partidos amistosos.

Están Facundo Barrionuevo, volvería su hermano Federico Barrionuevo, Ramiro Aristegui, Mariano Barrionuevo, Enzo Porrez, Facundo Bigot, Fernando González, Juan José Hidalgo, y Gastón Gómez entre otros.

Independiente de Dolores

Se confirmo rápidamente el técnico en enero y de a poco comenzaron a trabajar. Esta Sergio Teto Capdeville junto a Cesar Morales. No estará más Jorge Calabrese y se apostara definitivamente por Cristian Chicho Micchia. Continúan Marcelo Vallejos, Leonardo Villalba, Coto Zeballos, Diego Spergge, Tulo Carlomagno, Emiliano Brown, como equipo base. Llegaron Lucas Speroni de Ever Ready y José Roch de Tordillo. Ya está Jorge Cata Alday como para romper el mercado de pases. Quería Teto un jugador clave. Esta Diego Herrera proveniente de Sarmiento y volvió Agustín Concetti de su paso por Dolores.

Llego Jonathan Márquez que hacía 10 años que no estaba. Se espero por Claudio Tejeda pero finalmente no se concretó ya que le arquero se quedo en Ever Ready.

Dejaron la institución dos jugadores claves como Juan Cruz Fraga y Matías Lauria. Se fueron los dos defensores a Social.

Conesa

El equipo de los cambios profundos. Volver a las fuentes y ver como se dan las cosas. Lo pide el trabajo de inferiores que se viene haciendo y el recambio de jugadores juveniles que piden continuidad y consolidación. Tras el paso de José Roch que apostó a jugadores de experiencia y refuerzos, se viene otra etapa.

Fue llamado Fabián Tato Moreno, un histórico del club que ya estuviera en las categorías chicas y en primera. El nuevo técnico conoce a la mayoría. Se fueron casi todos los de experiencia.

Uno de los primeros fue Jorge Cata Alday que se fue a Independiente de Dolores. Se fueron los hermanos José Roch a Independiente de Dolores. En Cultura de Guido esta Juan Manuel Bata Roch. Fueron juntos Andrés García y Gabriel Alday para Cultura de General Guido.

Ya no estarán Emiliano Torresani y Paulino Monteros. No continua Jonathan Márquez que se fue a Independiente de Dolores.

Independiente de Castelli

Un club que va por el proyecto iniciado hace un par de años por Carlos Corto Vincenti junto a Sebastián Suárez. No va a estar el Sapo Suárez. Lo voy a extrañar, comentaba le propio Corto Vinceti.

La idea central es la que se viene llevando a cabo, jugar con los de inferiores. No estarán Gabriel Tuta Barrios, y Santiago Pascua.

La base serán todos, los mismos, Contreras, Pallet, Vandevalle, Polo, De Berti, Funes, Góngora, Suárez, Fiedikowichz, Insúa, Poveda, Duarte, Galleta. “Tengo como 30 más o menos”, explico el DT, “Si lo hacemos con conciencia se puede, la verdad que gracias a Dios se está respetando el proyecto y todos los años se siguen sumando más chicos, sin mentiras y locuras. No vamos a buscar a nadie, el que quiere jugar viene y se ofrece o empieza a entrenar. Ya empezó a entrenar Bautista Cellario”.

Deportivo de Castelli

Con la base del equipo de la pasada temporada tras la dirección técnica de Duilio Cellario, Deportivo de Castelli encara esta nueva temporada con otro de los técnicos de la casa. En cada ciclo, cada vez que se va un técnico llega otro de la misma línea. La idea es mantener el trabajo y dar descanso a cada ciclo.

Se mantendrá la base del plantel de los torneos pasados. Volverá por ahora Reynoso que fue clave en su paso por el equipo castellense en cada torneo.

Se mantendrá a Leonardo Cordero, Ariel Constantino, Gualtieri, Piñero, Raúl Gestido, Miguel Malgor, Federico Pereyra, Gustavo Sánchez, Lucas Rogora, Nicolás Echeverryy demás.

Ezequiel Suárez