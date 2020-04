El Presidente del Departamento de Federaciones del Consejo Federal dialogó con Compromiso

En estos días COMPROMISO entrevistó al Presidente de la Federación de Fútbol Bonaerense – Pampeana, Juan Carlos Aguinaga, elegido recientemente para presidir las 14 Federaciones de todo el país.

Se refirió a varios temas como la homologación de las ligas y de los clubes. Aquellos que no lo hagan pueden perder jurisdicción. Habla del fútbol del interior que viene y que se hará con las ligas que no cumplan con lo pedido por el Consejo Federal.

Dice que esto va a romper jurisdicciones, que los clubes que están en sus ligas y no puedan cumplir con los requisitos, pedirán ir a otra liga para tener ciertos derechos y con el temor de que su liga desaparezca.

En referencia a la Federación que preside hablo de la nueva federación, un proyecto que llevaba varios años en el entorno de AFA, y que busca modificar la provincia de Bs. As. en una sola federación. Hace un año y medio se trabaja con las 3 federaciones y ahora se logró la personería jurídica y la oficialización de AFA.

Es clave la personería jurídica para ser una institución que cumple todos los requisitos para funcionar como tal, buscando que la provincia tenga unificación de Federaciones. En el Norte todavía se sigue funcionando de forma Independiente, pero que cada vez están más acotados con la jurisdicción y la cantidad de ligas. No tienen razón de ser que funcionen casi sin ligas. La idea central es una Federación, que será la Bonaerense Pampeana que hoy preside. La idea es tener un solo lineamiento y que los torneos del Consejo Federal pasen por acá, comenzando por los juveniles y demás en busca de los nacionales que se hacen entre todas las federaciones del país.

La idea central era unificar el fútbol de la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia que más ligas y clubes tiene. Tener un mismo criterio y trabajar todos juntos.

Hace tres años que el Consejo Federal quiere que las ligas regularicen su estado, sus papeles y ahora se comenzó exigir. Liga que no cumpla no participara por ahora de ciertos torneos.

La idea es unificar jurisdicciones por no decir cambiar jurisdicciones a ligas que cumplan con les requisitos bases para seguir funcionando como tal. Necesitamos ligas fuertes y competitivas y no ligas con una organización que no es tal.

¿Las ligas más cercanas no pueden homologar, sabían de esto?

Yo creo que las ligas y los clubes tenían el conocimiento de lo que tenía que hacer para participar de los torneos del Consejo Federal – ejemplo torneo Regional Federal Amateurs – y no lo han hecho. Creyeron que nada pasaría que todo seguiría de una forma irregular. Ya este año quien debe homologado su torneo, duración, forma de disputa, clubes participantes y demás, con todos los pedidos de casa club como lo marca el reglamento de homologación de torneo, y el certificado de vigencia de 2016, 2017 (no alcanza ahora como mínimo el del 2018). Lo que le da una visión a AFA que lo que falta por regularizar es poco. Todo va en base a los dirigentes.

Seguir jugando podrían seguir jugando, pero no con el estatus AFA y no estará afiliada, y si pasan varios años no hacen nada. No hay una liga que tenga la cantidad de equipos de clubes y solo dos torneos cumplen con todo, esos dos o tres van a pedir a otra jurisdicción, y eso es lo que se viene.

Las ligas que no están regularizadas pueden llegar a perder la jurisdicción. Porque hace más de dos años que AFA está pidiendo la homologación de las ligas y de los clubes. Todo período tiene un punto final, y las ligas que no muestren interés en presentar la documentación, se pueden encontrar con que su jurisdicción sea otorgada a otra jurisdicción y por ende los clubes podrán participar de esa otra jurisdicción. Es un tema muy profundo que tanto los clubes como las ligas deben tomar conocimiento de todo.

No va a ser Unión Deportiva, el primer año entraran como invitados y al segundo serán parte de esa liga. Pedirían el cambio de afiliación. Podrán jugar en su ciudad para otra liga y ahí recién se van a despertar varios. Se van a dar cuenta que era mas fácil gastar en hacer todo que perder jurisdicción y tener que viajar kilómetros para jugar.

¿Hablando estrictamente del a Federación pampeana Bonaerense faltan ligas que aún no se afiliaron, que se espera?

La Federación está abierta para todas las ligas, no faltan muchas que se afilien. No sé cuál será el criterio, si será político o no, por lo que no se afiliaron todavía. Lo que sí, acá no habrá sillas. Serán bienvenidos si quieren trabajar de forma conjunta, esa es la idea. Estamos tratando que se acerquen, que conozcan nuestra forma de trabajo, la organización que tenemos y esperamos que sean parte. El año pasado les dimos participación en los torneos de la federación, del Consejo Federal a ligas no adheridas, pero para este año no habrá participación en los torneos sub 13, sub 15 y femenino. Liga que no esté en la Federación quedara aislada de todo. Esto es un tema del Consejo Federal, que todas estén sostenidas dentro de un sistema para que funcionen de forma regular y controlada. Tenemos que saber en qué condiciones están las ligas y si tienen razón de que sigan funcionando con tres o cinco clubes en regla.

Los objetivos de la federación son trabajar unidos en conjunto todos en un mismo sentido, para tener una real fuerza en estas dos provincias juntas para tratar distintos temas: seguros, policía, hacer torneos con el mismo criterio y formato, un montón de ideas que andan dando vueltas, que venimos trabajando para implementarlas, estar bajo un solo concepto de trabajo y poder llevarlo a cabo.

La provincia de Buenos Aires es la que más clubes tiene en el país y es la que menos peso tiene. Estábamos muy divididos. Se trabaja en las reuniones que hacemos, en que hay que cambiar o no, todos tienen voz y voto.

Con respecto a las ligas que aún no están adheridas a la Federación o que aún no han homologado, todos saben que tienen toda la colaboración y la disposición de la Federación para lo que necesiten para poder tener todo en regla.

¿Qué podes decir del torneo de la Federación que se hizo el año pasado para las ligas que no habían homologado?

Con respecto al torneo que se organizo en la pasada temporada por si una Liga no pudo homologar, pueden presentar los clubes que tienen en trámite los papeles (personería jurídica al día, lista de buena fe, certificado médico de cada jugador, etc.). Y por medio de la Liga pueden inscribirse sea uno o dos equipos para disputar el torneo el cual tiene dos plazas para el Torneo Regional Amateur.

El tiempo para disputar los partidos fue de miércoles a miércoles. Una vez que estuvo el fixture armado, se designaron días, horarios y árbitros, y si los equipos se ponen de acuerdo en jugarlo otro día, lo pueden hacer. Esos son algunos detalles que se habían pensando para el primer torneo, esperemos repetir en esta temporada.

Esto da posibilidades a equipos que en sus ligas casi nadie se preocupa por que estén todos regularizados. Y van ganando los que hacen las cosas mal porque si de 10 equipos solo dos tienen papeles, juegan por jugar, pero el torneo se hace igual porque gana la mayoría y en muchos casos hasta la liga no está en condiciones. Hay que terminar cono esto. Se gasta tiempo y dinero que no sobra.

¿Si no tenes el sistema COMET podes perder jugadores?

El sistema COMET, que no es más que un registro digitalizado y actualizado de cada jugador de cada club. No puede ser que haya las ligas que no lo tengan. Si no lo tienen corren el riesgo entre otras cosas de que los jugadores con el tiempo pertenezcan al club que los tenga registrados. Es básico y claro. Hasta con no tener esto se pierde el derecho de formación. Se pierde pertenencia, y le pasan pertenencia al club que lo inscribió y habría un tipo de doble fichaje, sea dentro del la liga o fuera de la liga, y el problema es para el equipo que no esté en el sistema COMET. Se venía jugando en un futbol donde todo estaba un poco desordenado y en donde solo rodaba la pelota. Era un fútbol muy dependiente, hasta el seguro se les daba.

Fuiste elegido recientemente Presidente del Departamento de Federaciones del Consejo Federal, ¿Un doble desafío se viene?

Es un orgullo que me hayan nombrado y presidir las 14 Federaciones de todo el país. Siempre me gustan los desafíos. Estamos trabajando en profundizar estos temas, motivados a que se regularice todo. Nosotros mantenemos total contacto con el Ministerio de Seguridad, el APREVIDE. Con todos los sistemas que son parte para que la pelota ruede de forma organizada. Viendo la necesidad de los clubes, viendo todo. Queremos normalizar el fútbol, no engañar a nadie, que sepan y que trabajen bien.

Ezequiel Suárez