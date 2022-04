Primera victoria en el campeonato para Independiente de Dolores y segunda derrota consecutiva para Ferroviario

En la mañana de ayer jugaron Independiente y Ferroviario; y fue victoria del “Rojo” 2 a 1.

Comienzo para uno y para otro, con Independiente que quiso presionar arriba y que quizás tuvo alguna clara, pero de a poco el partido se fue tornando repetitivo en donde ninguno podía sacar ventaja. Y si bien Ferroviario intentó, el “Rojo” siempre supo controlarlo en esa primera etapa, qué llevó la ofensiva del “Rojo” con el “Tulo” Carlomagno y en 30 minutos se ponían ventaja, cuando se había demostrado que podía romper el cero. En el final el conjunto de Ferroviario con el gol de Arévalo llegaba al empate, en un primer tiempo dónde tuvo altibajos Y dónde Independiente parecía que lo ganaba.

En la segunda etapa se dio un partido similar con un Ferroviario que anduvo un poquito mejor con la pelota, y cuando parecía que Ferroviario tenía las mejores, o al menos merecía no perder, de hecho un cara a cara de Gabriel Alday, en la contra Independiente logró la primera victoria del campeonato, con el gol de la figura del partido para Franco Carlomagno que le dio la victoria 2 a 1 en el cierre del partido.

Independiente: Michia, Vallejos, Isaías Lara, Baudino, Cañete, Brown, Jeanfranco González, Spergge, Zeballos, Conceti y Franco “Tulo” Carlomagno. DT: Sergio Capdeville.

Ferroviario: De León, Lautaro Aranciaga, Villalba, Héctor Martínez, Ayala, Chaparro, Cristofer Cano, Gabriel Alday, Peralta, Jorge Alday y Marcelo Arévalo. DT: Garay.

Empate entre Dolores y Sarmiento

Buen empate entre Dolores y Sarmiento, a segundo ahora en el Estadio.

Comenzó con triunfo por 1 a 0 para Dolores con el gol de Leandro González de tiro libre, sobre los 30 minutos del primer tiempo tras una barrera que dio ventaja que le falto acomodarse bien y fue ahí que aprovecho González para pegarle de manera espectacular para ganar 1 a 0. Lo merecía conjunto de Dolores porque había intentado un poco más, con una buena tenencia de pelota y un juego más fluido que un Sarmiento que estuvo lejos del juego. Estuvo muy lento y sin claridad.

En el segundo tiempo Sarmiento de a poco fue buscando la ofensiva, pero estaba bien Dolores hasta que el propio ímpetu de conjunto de Yori hizo que de estar cerca del 2 a 0, en una contra con espacios empezó a levantar Sarmiento y llegó el gol. Una pelota de Franco Gelmini para Diego Suárez que definió de manera brillante para el uno a uno. Y de ahí intento el equipo “Calavera”. Lo tuvo más cerca al partido y quizás mereció algo más en el cierre del encuentro, pero estuvo bien el 1 a 1 para Dolores y Sarmiento.

Dolores: Buscicchio, Juan Nagode, Martín Lestarrepe, Fausto Aranciaga, Fernando Fernández, Brian Pérez, Leandro González, Bruno Peirano, Pablo Cejas, Emmanuel, Eboli y Juan Icardi.

Sarmiento: Jorge Calabrese, Walter Barrionuevo, Juan Pablo Suárez, Lucas Pelazzini, Lucas Vanmouleghey, Luciano Díaz, Diego Suárez, Santiago Rubianes, Rolando Taylor, Franco Gelmini y Carlos Márquez.

El Clásico entre Ever Ready y Social fue empate

Fue final 1 a 1 en el clásico de la ciudad entre Social y Ever Ready. En el final Social dejo pasar la chance clásica. El clásico tuvo un enorme marco de público.

De entrada para nada Social se sintió menos ante un Ever Ready que busca el Clasificatorio Regional. La juventud de Social hizo mejor las cosas y por eso sobre los 22 minutos del primer tiempo llegó la ventaja en un partido parejo pero con mucho más soltura del lado del equipo de Paiz. No era para nada sorpresa que lo ganará Social porque jugó tranquilo o sereno, demostró que no le empezó para nada el partido y con el gol Denis a los 22 minutos del primer tiempo se metía en ventaja ante un Ever Ready que no lo podía creer.

No había empezado bien el Clásico para el equipo blanquinegro, porque estando en planilla tanto el arquero Torresani como Palavecino, no pudieron jugar porque no pudieron llegar a la ciudad por un perfecto mecánico.

Todo mal para Ever Ready, por sobre todas las cosas por medio de Social que jugó tranquilo, con un buen partido con un D´Angelo qué demostró toda su calidad y que mereció algo más.

Cumplieron y con creces los juveniles jugadores del equipo de Paiz, que al final del primer tiempo si iba con ganancia por 1 a 0. Dejando en claro qué el partido también tuvo un cambio que fueron las expulsiones de Gabriel Salinas en Ever Ready por un codazo sobre Nasiff y de Lauría por responder en Social.

Lo ganaba bien Social.

En el Segundo Tiempo poco cambiaría para ver, más allá de la actitud ir a buscarlo porque ni los cambios le dieron lo que el técnico pretendía y solo la rebeldía de algunos jugadores le daba la esperanza de poder empatar a Ever Ready. Lo tuvo con un penal de Federico Lancranchi que atajo viene arquero de Social y no mucho más que eso porque si bien dominó y estuvo en campo rival, luego remates claros al arco defendido por el arquero de Social.

Había tenencia de pelota en el equipo de Irazabal, pero no preocupada para nada a Social, pero estaba claro que la ventaja mínima podía complicar todo y de hecho sobre el cierre un golpe así de otro partido por esa rebeldía que dijimos en este caso de Federico día que tuvo revancha llegó con un verdadero golazo al 1 a 1 final qué le salvó la vida clásica cuando parecía derrota.

En Social saber que se lo tenía partido y que eran tres puntos fundamentales, pero más allá de eso conforme porque supieron que se dio todo y que sean realmente un buen partido

Para destacar el excelente arbitraje de Pablo Candela.

Ever Ready (1): Lucas Saenz, Mariano Auciello, Horacio Varela, Federico Lanfranchi, Jonatan Márquez, Lucas Speroni, Demelchori, Matías Riquelme, Gabriel Salinas, F. Díaz, y Juan Vigneri. DT: Sergio Irazabal

Social (1): Nahuel León, Nicolás Roncoroni, Tomás Arrechea, Juan Arrechea, Juan Lauría, Mariano Nasif, Facundo Niz, Juan Abait, Jorge Coria, Pablo D´Angelo y Lucas Larruy. DT: Guillermo Paiz.

Ferro se hizo fuerte de visita y dejo sin invicto a Tordillo

El “Verde” de Carlos Saubidet obtuvo una victoria tremenda de visitante por lo que significa ganar en Conesa, sobre todo con un Tordillo que venía con 3 victorias al hilo y era puntero invicto. De esta forma de esta forma Ferro se recupera bien el torneo con dos victorias consecutivas y se pone cerca del líder que sigue siendo el equipo de Tordillo con 9 puntos.

En el primer tiempo el gol de Francisco Vicente que viene jugando como titular y siendo clave en Ferro para el 1 a 0, ante un equipo local que no podía creer cómo se le escapaba esa primera etapa porque siendo puntero era superado.

No pudo hacer valer el equipo local su condición de invicto, con Ferro que estaba imparable llegó de la mano de el “Bocha” Bustamante el 2-0, en la complementaria para ir cerrando la historia que le quedaba una parte y sería el descuento de De León para el conjunto de Tordillo, pero no mucho más que eso porque Ferro ganó bien y se va recuperando para hacer para hacer uno de los candidatos del torneo como había iniciado.

Ezequiel Suárez

Posiciones

Tordillo con 9 puntos, segundo con 8 Ever Ready, con 7 Ferro, con 6 puntos se encuentra Sarmiento. Con 4 puntos Ferroviario e Independiente de Dolores y con 2 Social y Dolores.