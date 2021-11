En el cierre de la clasificación de la Liga Dolorense de Fútbol, con empate de Ever Ready 2 a 2 con Ferroviario y Dolores 1 a 1 frente a Independiente de Dolores y victoria de Ferro 2 a 1 de visita en el “Ricardo Morello” le ganó 2 a 1 a Sarmiento, con goles de Gastón Gómez e Iván Pérez en la primera parte, Santiago Rubianes marcó para el “Calavera”. En el primer partido en el “Delfor del Valle”, Ever Ready termino 2 a 2 con Ferroviario. Fue de penal de Gabriel Salinas y de Jordan Juárez en contra tras un pase tremendo de Franco Gelmini que es clave. Con esto perdió la punta del torneo con Ferro que terminó con 16 puntos y 15 Ever Ready. En Ferroviario Peralta y “Colo” Stefani. En el final Independiente de Dolores terminó 1 a 1 con Dolores para asegurar su clasificación. Los dos clasificaron con la derrota de Sarmiento.

En el primer tiempo Icarde en Dolores a los 25 del primer tiempo y Franco “Tulo” Carlomagno en 38 del segundo tiempo.

Con estos resultados son Semifinalistas de la Copa de Oro: Ferro – Dolores, y Ever Ready – Independiente. En tanto que en la Copa de Plata son semifinalistas: Sarmiento – Social, y Ferroviario – Tordillo.

Jugaron las Inferiores

El fin de semana se jugaron partidos del Torneo de la Inferiores de la Liga Dolorense de Fútbol.

4ta. División

Sarmiento 1 – Ferro 1

Ferroviario 2 – Ever Ready 3

Independiente 1 – Dolores 3

Tordillo 3 – Social 3

Con estos resultados jugarán las Semifinales de la Copa de Oro: Ever Ready vs. Social; y Ferro vs. Sarmiento. En tanto que las Semifinales de la Copa de Plata: Independiente vs. Dolores; y Ferroviario vs. Tordillo.

5ta. División

Sarmiento 0 – Ferro 6

Tordillo 2 – Social 1

Con estos resultados jugarán las Semifinales de la Copa de Oro: Ferro vs. Social; y Ever Ready vs. Tordillo. En tanto que por la Copa de Plata, Independiente es Finalista.

6ta. División

Sarmiento 0 – Ferro 7

Tordillo 3 – Social 4

Con estos resultados, Ever Ready es Finalista de la Copa de Oro. Mientras que Independiente y Tordillo jugarán la Semifinal. En tanto que por la Copa de Plata, Ferro ya es Finalista; y la Semifinal la jugarán Social y Sarmiento.

Fútbol Femenino: se definieron los Semifinalistas de la Copa de Oro y Plata

Ayer se jugó una nueva fecha del Torneo de 1ra. División de Fútbol Femenino.

Resultados

Sarmiento 0 – Ferro 2

CEF 137 2 – Ever Ready 0

Independiente 0 – Dolores 0

Tordillo 0 – Social 1

Con estos resultados se conocieron los Semifinalistas de la Copa de Oro y Plata.

Copa de Oro

Semifinales: CEF 137 – Social; y Ever Ready – Dolores.

Copa de Plata

Semifinales: Ferro – Tordillo; y Sarmiento – Independiente.