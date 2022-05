En la tarde de ayer en el “Ricardo Morello”, Sarmiento más puntero que nunca al superar 2 a 1 a Ever Ready en duelo de punteros, ya que el otro es Ferro que pudo superar 3 a 2 a Independiente de Dolores. Terminó como puntero el “Calavera” con esto junto a Ferro, segundo con la victoria Ferroviario 1 a 0 contra Social, y Ever Ready tras perder con Sarmiento que hizo un partido prolijo desde no dejar espacios.

Duro choque para Sarmiento con Ever Ready

Los dos se la jugaron de entrada. Dos equipos parejos y que en realidad no pudieron sacarse ventaja porque se prestaron mucho la pelota, pero cuando tuvo una Sarmiento no la desaprovechó y en los pies de Franco Gelmini estuvo la clave del partido. Fue la figura Gelmini que definió de manera excelente para el 1 a 0 y cuando tuvo la chance para segundo no desperdició en la segunda parte. Estuvo lejos de rendimiento esperado el equipo de Sergio Irazabal, pero de todas maneras la ventaja tuvo en la definición del equipo local y no tanto en el juego de uno y otro que fue pareja.

Fue victoria de Sarmiento 2 a 1 ante Ever Ready. Dos de Franco Gelmini para Sarmiento. Matías Riquelme marcó el descuento para “La Cueva”.

Ferro le ganó a Independiente

En el Estadio, Ferro siempre sufre con Independiente y se la veía complicada, ya que caía por 1-0 (Romano), era derrota hasta que Gastón Gómez que volvió al gol puso el uno a uno para después en el segundo tiempo el “Bocha” Bustamante de penal, poner el encuentro dos a uno. Pero Independiente siempre le hace las cosas difíciles a Ferro y de esta manera Diego Spergge de penal colocaba el 2 a 2. En el final ya con poco por jugar pero con toda la chance de ir por la victoria Vincenti le daba a Ferro el 3 a 2 definitivo. Fue festejo para el “Verde” que siguen la punta junto a Sarmiento para luchar el campeonato.

Ferroviario le ganó a Social

Destacado lo de Ferroviario que pudo ganarle a Social. Hizo bien las cosas para ganar en un partido difícil contra el “Celeste” cuando había sido superado en la primera etapa.

Leandro Aranciaga marcó para Ferroviario.

Tordillo le ganó a Dolores

En su cancha en Conesa, Tordillo superó por 1 a 0 Dolores, y esta manera tiene chance en el campeonato pegadito a los escoltas y no deja escapar a los de la punta. Simón Garay marcó para Tordillo.

Posiciones

Están como punteros Sarmiento y Ferro con 17 puntos. Con 14 Ferroviario y Ever Ready, estó con 13 Tordillo. Van con 8 puntos Independiente de Dolores y Dolores. Tiene 6 puntos Social.

Próxima fecha

En la próxima fecha Social con Tordillo, Ferro con Dolores, Sarmiento con Independiente de Dolores y Ever Ready con Ferroviario.

Ezequiel Suárez