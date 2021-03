El Defensor particular del ex escribano de Dolores que condenado en el Tribunal en lo Criminal nº 2 por haber certificado un testamento apócrifo que un colega suyo presentó como heredero en un juicio sucesorio de la fallecida dueña de la “Joyería Delta” de nuestra ciudad, apeló esa sentencia ante el Tribunal de Casación provincial.

El fallo, que fue dictado por “mayoría”, había condenado a Santiago Abraham como autor del delito de “Falsificación Ideológica de Instrumento Público cometido en perjuicio de la fe pública”, a la pena de “Dos años de prisión de ejecución de ejecución condicional, con más la inhabilitación absoluta y especial por el término de la condena”.

El Dr. Héctor Aníbal Zamora, Defensor particular del jubilado escribano Abraham, señaló en el recurso, que su defendido “en un acto de cortesía” había prestado hojas de su Protocolo al Inspector de los Escribanos Carlos Luis Bavera para un acto notarial en el que éste tenía incompatibilidad, un testamento en su favor, el que la propia empleada de su escribanía había llevado a firmar a los testigos, quienes resultaban ser repetidos en distintos actos notariales de dicho escribano.

Por otra parte el abogado señaló, que producido el fallecimiento de la firmante del testamento Bavera había promovido su sucesión, apareciendo en el juicio un testamento anterior firmado en una escribanía de Castelli en el que se beneficiaba a otras personas, situación que había motivado a la titular del Juzgado Civil a efectuar una denuncia penal, en la cual se estableció que la firma del testamento que había presentado Bavera, a pesar de los cambios sufridos por el paso del tiempo, no pertenecía a la donante.

Zamora resaltó que su defendido y hoy condenado no había participado en absoluto en la confección del testamento denunciado, y que había llegado a juicio oral a más de veinte años de sucedido el hecho, no obstante haber transcurrido con exceso el plazo de seis años que se le atribuye a los delitos imputados y al plazo de doce años que determina el art. 62 inc.2 última parte del Código Penal.

El abogado planteó diversos agravios y la “nulidad de la sentencia” basada en dos razones fundamentales, la primera, que dada la naturaleza del juicio oral uno de los Jueces debió excusarse de intervenir por haber anteriormente emitido opinión y no lo hizo. La segunda referida a las actas, señalando que no había podido acceder a las mismas, que solo conocía la sentencia, la que le fue notificada en forma electrónica.

Por otro lado el letrado detallando los fundamentos de su postura y jurisprudencia, indicó que si el Juez de primer voto había considerado que el delito de Estafa Procesal estaba prescripto, para la defensa también lo estaba el de Falsificación Ideológica de Instrumento Público, pues ambos nacieron como consecuencia de un acto notarial del año 1997, cuando se certificó el testamento que resultó apócrifo.

Más adelante consideró el Defensor inexplicable, que los jueces “con absoluta liviandad no consideren el transcurso del tiempo y que el Estado había perdido la posibilidad de perseguir a su defendido por el delito que se le atribuía”, resaltando que su representado el único acto que había realizado había sido “rubricar el Testamento luego de que estaba confeccionado, firmado y con testigos, es decir que simplemente hubo una confianza en quien era Inspector de los Escribanos (…), quien fue el que dirigió y orquestó en su propio interés ese Testamento…”. También señaló que el delito no había sido consumado porque no hubo una declaratoria de herederos en favor de Carlos Bavera, por lo que no hubo perjuicio alguno, más aún, “ni siquiera se ha detectado la nulidad del testamento en el juicio civil que promoviera Bavera”.

Por esos fundamentos el Dr. Zamora solicitó “se revoque la sentencia y/ eventualmente se la anule”, dado que se había violado la prohibición de los jueces que han emitido opinión volver a resolver sobre los mismos hechos que ya han participado. También porque el fiscal en tres oportunidades y con los mismos fundamentos se opuso a la prescripción de la acción.